L'Oroscopo di mercoledì 25 agosto è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. La Luna in Ariete in "casa due" favorirà le emozioni e la ricerca della sicurezza. In queste prossime ventiquattr'ore sarà del tutto normale sentirsi sensibili e istintivi, specialmente coloro che avessero alle spalle un periodo costellato di alti e bassi. Qualcosa potrebbe andare storto per qualcuno, per altri forse potrebbe spuntare un ritardo, un imprevisto o una vecchia recriminazione, chi lo sa.

L'importante è non arrendersi mai e pensare sempre positivo.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Vergine in opposizione a Giove;

Luna in Ariete in opposizione a Venere;

Venere in Vergine in trigono a Marte;

Nettuno in Pesci in opposizione a Mercurio;

Plutone in Capricorno in trigono a Marte;

Mercurio in congiunzione a Marte in Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 25 agosto.

Previsioni zodiacali del 25 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Soddisfatti.

Avete di che essere orgogliosi per i traguardi raggiunti, senza aver chiesto nulla a nessuno. Ora, se non l'aveste ancora fatto, pensate a concedervi una breve vacanza. Con gli amici vi sentirete al centro dell’attenzione grazie anche alle vostre proposte interessanti. Nel lavoro, sembra che tutte le ciambelle vi riescano con il buco, in un clima di profonda intesa e proficua collaborazione con i colleghi.

In amore, nessuno resisterà al vostro fascino, ora che avete capito come incanalare positivamente la testardaggine tipica del vostro carattere. Per la salute, gli astri vi consigliano di evitare gli eccessi, soprattutto quelli alimentari. Bevete molta acqua, fate movimento e starete bene.

Toro - L’oroscopo del 25 agosto al segno del Toro sottolinea il fatto che non c’è niente che possa distogliervi dal vostro obiettivo.

La Luna nel segno dell'Ariete ha per voi così tanta premura che per fermarvi non basterebbe un esercito. Vi attende una giornata ottima sotto ogni profilo, una di quelle occasioni che non potete sprecare. Nel lavoro concentratevi sui progetti vecchi o buttatevi sul nuovo: il sestile Luna-Saturno è garanzia di successo su qualsiasi scelta voi facciate. In amore, se siete scontenti di una relazione che si trascina, troverete in Venere una spalla fidata per prendere coraggio e uscirne con stile. Per la salute, seguite i suggerimenti di Saturno e scegliete uno stile di vita più salutista: movimento, alimentazione corretta e niente sigarette.

Gemelli - Vincenti! Vi sentite pronti a mettervi in gioco, sicuri di poter fare affidamento sulla fortuna: da un po’ di tempo, infatti, non vi lascia mai soli.

Se avete in mente un progetto importante, confidatevi con un amico esperto che saprà consigliarvi. Nel lavoro, siate ambiziosi a costo di sembrare azzardati: per conquistare un territorio nuovo e sconosciuto, bisogna varcare i confini e rischiare. in amore, novità per chi attende l’amore: dimenticate i sogni impossibili, proprio sotto il naso sfilano persone che saprebbero farvi felici. Per la salute, se è vero che i pianeti sostengono i vostri progetti di lavoro, è vero anche che a questi dedicate gran parte delle energie. Riposatevi!

Cancro - Situazioni importanti volgono a vostro favore e la cosa non vi stupisce: avete lavorato sodo per arrivare dove siete adesso. Una colazione abbondante seduti a tavola con tutta la famiglia diventa una riserva di buonumore per l’intera giornata.

Per il lavoro, buoni risultati professionali, soprattutto per chi ha intenzione di investire in ambito commerciale. Nuove e interessanti collaborazioni. In amore, anche se avete la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro. Per la salute, concedetevi pure le piccole spese per rinnovare il guardaroba o dare nuovo smalto all’estetica, ma evitate i drastici cambiamenti di look.

Oroscopo e consigli delle stelle del 25 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Su di giri! La Luna nel segno dell'Ariete fronteggia Venere, facendovi pregustare una giornata vivace e frizzante, ma anche piena di voglia di trasgredire un po’. Non fate che la frenesia del quotidiano vi renda sbrigativi e superficiali.

Non pretendete l’impossibile. Nel lavoro, se siete in attesa di occupazione, preparatevi perché un’opportunità potrebbe portarvi all’estero o farvi lavorare con persone straniere. In amore. Plutone che occhieggia da lontano stimola la gelosia. Smettetela di fare il terzo grado al partner, se non volete farlo arrabbiare veramente! Per la salute, siete un po' stressati, quindi, se ancora non l'aveste fatto, prendervi le ferie in questi giorni non può che farvi bene. La solita routine vi fa sentire un po’ malinconici.

Vergine - La fortuna è dalla vostra: utilizzatela come meglio credete. Nel gioco però non azzardate troppo, insomma, approfittatene senza esagerare. Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e favorire nuovi contatti.

Sfruttate il vostro carisma. Nel lavoro, con la calma saprete risolvere qualche difficoltà senza incertezze. Lasciatevi andare a qualche spesa in più: si prevedono buone entrate. In amore, incontrerete una persona con cui riconoscerete delle preziose affinità elettive. Da qui a scatenarsi la passione, sarà un attimo. Per la salute, ottime possibilità di successi in ambito sportivo: potrete esprimere la vitalità e impiegare al meglio le forze e le energie a disposizione.

Bilancia - Con il vostro atteggiamento attirate persone positive, che potranno darvi un sostanzioso aiuto per portare a termine i vostri progetti. Non vi servirà seguire strategie di conquista, vi basterà essere naturali per colpire dritto nel segno.

Nel lavoro, una parlantina sicura, incisiva ed elegante è una delle vostre armi vincenti, e in questi giorni vi farà ottenere il consenso di un ampio pubblico. In amore, è normale che il partner si adagi, se a risolvere i problemi quotidiani siete sempre e solo voi. Ogni tanto lasciate a lui l’iniziativa. Per la salute, ben protetti dalle stelle, Luna in primis, non avrete di che temere. Mantenetevi in forma seguendo uno stile di vita sano e regolare.

Scorpione - Umore spensierato e disponibilità. La Luna amica dal segno dell'Ariete movimenta e rallegra al punto giusto il vostro tran tran quotidiano. Trascorrerete momenti rilassanti e piacevoli con la famiglia, capaci di ristabilire una complice intesa.

Nel lavoro, Giove nemico tenderà a smorzare gli entusiasmi. Ma, per fortuna, Marte sarà vostro complice e vi regalerà intraprendenza e coraggio. In amore, se già siete in coppia, con Venere complice condividerete pensieri e intuizioni audaci. Single? Qualcuno cercherà di conquistarvi con trovate estrose. Per la salute, se i muscoli del collo e delle spalle sono tesi, tali da far sembrare la vostra testa quasi incassata. Accarezzateli e scioglieteli con dolcezza.

Astrologia di mercoledì 25 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Non trascurate gli amici che per voi ultimamente sono stati e sono una risorsa importante per la vicinanza e il conforto che vi hanno assicurato. Una questione legale, tipo una multa, con Giove amico potrà essere evitata grazie alla buona sorte.

Nel lavoro, liberatevi al più presto di qualche peso morto che frena, anzi ostacola il vostro cammino. Proponete poi le vostre brillanti idee. In amore, problemi non più ignorabili rendono necessario un cambiamento. Non subite gli eventi: rifletteteci su, elaborateli e agite di conseguenza. Per la salute, l’estate potrebbe non lasciarvi riposare, come invece speravate di fare. Che dire? Oramai gustatevi le vacanze o ciò che ne rimane, a rilassarvi ci penserete poi.

Capricorno - Il dinamismo lascia spazio a una insolita pigrizia. Rallentate i ritmi, se ne avvertite il bisogno, ma occhio a non scivolare nell’apatia. Un atteggiamento passivo vi procura inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza.

Nel lavoro, inutile farvi carico di questioni che non vi toccano, tanto più se “rimuginando” su una soluzione, trascurate cose più importanti. In amore, per rincorrere forti emozioni, vi potreste trovare in una posizione alquanto difficile. Non mettete in discussione gli obiettivi raggiunti. Per la salute, Luna favorevole per curare le piccole affezioni dei piedi o per sottoporsi a un massaggio riflessologico scaccia tensioni.

Acquario - Con la Luna che illumina Saturno nel vostro segno, ve la spassate alla grande! Gioia di vivere e grandi preparativi per un evento importante. Forniti del giusto mix di simpatia ed eleganza, sex appeal e fierezza, farete davvero furore! Nel lavoro, il rendimento migliora con il tempo ed il vostro entusiasmo contagioso funge da stimolo, riportando armonia e spirito di collaborazione tra i colleghi.

In amore, il vostro fascino miete molte vittime, ma sarete così esigenti da non accontentarvi della semplice attrazione fisica: pretenderete di più... Per la salute, vi sentite bene, ma dovete evitare gli eccessi. Mantenetevi in forma con una dieta equilibrata e un’attività fisica costante ma leggera.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 25 agosto rivela che il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri ve lo regala la Luna in sestile, proteggendo le amicizie e i contatti con l’ambiente. Cenetta intima da voi o a casa di amici, dove si affronta qualsiasi argomento in un clima di complicità. Nel lavoro, la parola competitività è assente dal vostro vocabolario. Lavorando con i vostri colleghi puntate a stabilire armonia e collaborazione. In amore, non c’è alcun dubbio: il partner vi ama più di se stesso e anche in questi giorni ve lo riconfermerà con un pensiero gentile o un invito romantico. Per la salute, vi piace cucinare e siete dei grandi buongustai, ma dovete sforzarvi di modificare le vostre abitudini alimentari evitando gli eccessi.