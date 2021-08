L'oroscopo del fine settimana che va dal 28 al 29 agosto prevede il pianeta Mercurio in trigono dal segno del Toro, che dal punto di vista professionale sfrutterà al meglio le proprie risorse, mentre Ariete non dovrà sottovalutare le proprie capacità e dare sempre il meglio nel lavoro. Difficoltà in arrivo per i nativi Leone, anche se potrebbero essere le ultime fatiche da superare sia in amore che al lavoro, mentre Scorpione potrebbe essere un po’ troppo diretto. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 28 al 29 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 28-29 agosto 2021 segno per segno

Ariete: sarà un altro fine settimana poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Venere rimane in opposizione ancora per un po’, ma forse potreste avere la soluzione a certi disagi di coppia. Per quanto riguarda il lavoro non dovrete sottovalutare le vostre capacità, ma con questo cielo che sta per mutare non bisogna neanche credere che tutto quello che fate sia giusto. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale brillante secondo l'oroscopo. Mercurio, Luna e Marte tutti in buon aspetto per voi, vi permetteranno di non sbagliare un colpo, sfruttando al meglio le vostre risorse, sia in amore che al lavoro. Il risultato sarà passare piacevoli momenti con il partner, e discreti risultati con i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: weekend nel complesso discreto per voi nativi del segno, anche se questo cielo porta comunque dei difetti. Per quanto riguarda i sentimenti infatti non mancherà una discreta intesa tra voi e il partner, ma la passione tra voi potrebbe faticare un po’ a prendere il volo. Un po’ meglio nel lavoro, dove l'aiuto di un collega potrebbe essere utile per portare avanti un progetto ambizioso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 7️⃣

Cancro: Luna in sestile che vi darà una mano nei rapporti personali secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Ciò nonostante non aspettatevi che di punto in bianco la vostra relazione torni a splendere. Tuttavia, potreste provare a prendere del tempo per cercare il dialogo tra voi. Per quanto riguarda il lavoro, sappiate che la situazione ì destinata a peggiorare, dunque se ci sono progetti da terminare, fate presto.

Voto - 7️⃣

Leone: in difficoltà per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna in quadratura. Certo, Venere rimane comunque favorevole, ma il vostro atteggiamento nei confronti del partner potrebbe essere un po’ scontroso, e questo non va bene. Nel lavoro ci saranno ancora alcune fatiche da superare, ma la buona notizia è che Marte e Mercurio stanno migrando verso una posizione migliore. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale davvero convincente nel corso del prossimo fine settimana, merito della Luna in trigono dal segno del Toro. Nel lavoro invece questo cielo tenderà a cambiare, e purtroppo dovrete faticare più del dovuto per rispettare le scadenze, ma in ogni caso dovreste riuscire a cavarvela.

Voto - 8️⃣

Bilancia: vi getterete a capofitto nelle vostre mansioni secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Oltretutto, questo cielo tenderà a diventare migliore da questo punto di vista, dunque date il massimo. In amore con il partner, vedrete che riuscirete a superare ogni problema. Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali non all'altezza delle vostre aspettative. Purtroppo per voi, la Luna si troverà in opposizione, e potreste essere un po’ troppo diretti con il partner, e senza un valido motivo. Se siete nervosi, non riversate la vostra rabbia sugli altri, specialmente con il partner. Un po’ meglio nel lavoro, anche se anche qui le cose sembrano destinate a cambiare. Voto - 6️⃣

Sagittario: non avrete problemi a relazionarvi con le persone che più amate in questo fine settimana.

Venere continua a sostenervi e insieme nessuno vi potrà fermare. Nel lavoro Giove vi darà una mano con i vostri progetti, ma presto avrete a che fare con mansioni di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Capricorno: oroscopo del weekend in leggero rialzo grazie alla Luna favorevole. Tra voi e il partner sarà possibile stabilire un dialogo costruttivo, che possa aiutarvi a uscire da questo periodo un po’ cupo. In ambito lavorativo invece le cose sembrano destinate a migliorare, e ve ne accorgerete dai risultati che otterrete. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo leggermente sottotono secondo l'oroscopo grazie alla Luna in quadratura, ma in ogni caso tra voi e il partner ci sarà una discreta complicità di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro potrete portare avanti i vostri progetti con maggior entusiasmo e energia. Voto - 7️⃣

Pesci: oroscopo del fine settimana che vi vedrà sempre più attivi dal punto di vista sentimentale. Finalmente vi verrà più facile interagire con il partner e riuscire a trovare un punto di incontro, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul posto di lavoro lo stress inizia a diminuire e avrete le idee più chiare su come agire con i vostri progetti. Voto - 8️⃣