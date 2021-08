L'Oroscopo di venerdì 27 agosto è pronto a rivelare come sarà la quinta giornata della corrente settimana. La parte riguardante i sentimenti preannuncia un clima ancora più accattivante per molti dei segni zodiacali. La giornata di venerdì non sarà da meno nemmeno nel settore lavorativo, con alcuni segni in procinto di poter contare su nuove opportunità.

Dal punto di vista astrologico, il periodo guarda con soddisfazione alla presenza della Luna in Toro in trigono al Sole in Vergine, mentre Venere risplende nel trigono con Saturno. Urano, intanto, è pronto ad unirsi con la Luna (Congiunzione), con Marte sotto dura opposizione da Nettuno in Pesci.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 27 agosto.

Previsioni zodiacali di domani 27 agosto, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Complice l’odierno passaggio della Luna in un frizzante segno di Terra, vi sentite subito pronti a muovervi, scherzare e curiosare qua e là. Il vostro umore gioioso, però, si arena di fronte al partner che, incline a polemizzare, vi critica per partito preso. Nel lavoro, cercate di imprimere un ritmo blando al vostro modo di operare. Troppa fretta o voglia di concludere potrebbe portare a dover rifare daccapo qualcosa: evitate di fare errori. In amore, situazione ambigua: il partner di cattivo umore e pronto a rimproverarvi, mentre qualcun altro vi gira attorno facendo le fusa.

Per la salute, evitate i colpi d’aria, anche in estate è possibile prendere un raffreddore, che per voi spesso si traduce in un’antipatica emicrania.

Toro - L’oroscopo del 27 agosto al segno del Toro invoglia ad approfittare di questa bella giornata per concedervi un po’ di relax. La Luna in entrata nel segno porta tanta serenità e gioia: mettete da parte i pensieri, spegnete il cellulare, dedicatevi ai vostri hobby preferiti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una passeggiata all’aria aperta o per le vie alberate della città vi ritemprerà corpo e spirito. Nel lavoro, avete la necessità di ricaricarvi e di riorganizzare le idee. Meditate tranquillamente sugli impegni in programma per la prossima settimana. In amore, se in coppia le cose non vanno come vorreste, cambiate registro, mettendo in chiaro le esigenze di entrambi.

Per la salute, autodisciplina e ritmi regolari pagano sempre, in termini di benessere fisico e mentale, anche se talvolta bisogna saper trasgredire.

Gemelli - Ci vuol poco a eliminare un pizzico di malinconia, con la Luna nel segno del Toro accarezzata dal Sole e da Urano. Novità nell'aria con possibilità che possano arrivare dei soldi. Occasioni d’oro in viaggio, immagine pubblica in netto e progressivo rialzo. Chance fortunate anche nel lavoro: risolvete una questione che vi sta a cuore puntando sulla prontezza di riflessi e su un aiuto letteralmente piovuto dal cielo. In amore, è la carica magnetica che emana da voi a rendervi vincenti. Effervescenza nei nuovi approcci, passionalità e trasporto nella coppia.

Per la salute, potete vivere intensamente come piace a voi, anche se per amore del vostro fegato fareste bene a non esagerare con cibo, alcool e bollicine.

Cancro - Giornata traboccante di impegni, alcuni piacevoli e decisi personalmente, altri imposti dall’esterno, come rivela Saturno in quadratura alla Luna. Al centro del palcoscenico, famiglia e amici. Un po’ pressati sì, ma con la fortuna di avere Giove dalla vostra! Nel lavoro, sostenuti anche da Mercurio, riuscite a dare il meglio, soprattutto se avete la fortuna di fare quello che vi piace. In amore, con Venere a fare il tifo per voi, la determinazione per rincorrere un desiderio certo non vi manca. C’è una persona che vi ha rapito il cuore...

Per la salute, di energie e dinamismo in questo periodo ne avete da vendere. Da ben gestire però e senza esagerare, come invece spesso vi capita.

Oroscopo e consigli delle stelle del 27 agosto, dal Leone allo Scorpione

Leone - Grazie al sostegno della Luna, il venerdì comincia nel migliore dei modi. Nel lavoro i pianeti guidano i vostri passi, rendendovi tranquilli ed efficienti nelle varie attività, creando buone occasioni di confronto. In amore, state prendendo molto sul serio una nuova conoscenza, ma non siete certi dei sentimenti dell’altro? Una serata a due svelerà l’arcano... Per la salute, la Luna sostiene l’umore e vi aiuta a guardare con fiducia al futuro. Eventuali lievi disturbi saranno presto risolti con rimedi naturali.

Vergine - Allettati da un’impresa che ritenete vantaggiosa ma che è comunque piena di insidie, dimostrerete di essere all’altezza della situazione. Avrete inoltre la possibilità di aggiustare vecchie questioni grazie al passaggio lunare in Toro. Nel lavoro, date il via libera alla vostra inesauribile iniziativa personale. Vi sarà utile per farvi strada in un settore ancora inesplorato. In amore, fascino e comunicativa non vi mancano e siete molto aperti ai nuovi incontri. Assecondate il desiderio d’uscire e di stare in compagnia. Per la salute, la piacevole presenza al contempo di Mercurio nel segno e della Luna in Toro vi conferisce un’energia psicofisica davvero invidiabile.

Bilancia - La buona sorte elargita dal sestile Plutone-Nettuno, unita alla vostra capacità innata, vi permetterà di prendere decisioni azzeccate in ogni ambito.

Splendido, persino raggiante, l’umore: vi sentite disponibili e tolleranti con chi è diverso da voi. Nel lavoro, guarderete al futuro con ottimismo e, di fronte a un cambiamento di programma, dimostrerete elasticità e spirito di adattamento. Serenità e intesa nella coppia: anche se a volte vi mancheranno le parole, il vostro cuore saprà come comportarsi in ogni occasione. Per la salute, cogliete a piene mani tutto il buono che questa giornata vi offre, ma davanti a una tavola imbandita provate a porvi un freno.

Scorpione - Davvero un’ottima giornata, ricca di serenità e buonumore: cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.

Nel lavoro, dalla vostra avreste delle ottime opportunità, ma rischiate di bruciarle per mere questioni di principio che non hanno molto senso. In amore, state già ragionando sul prossimo weekend? Un viaggio, anche breve, sarebbe un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa con il partner. Per la salute, è un gran bel momento per quanto riguarda l’equilibrio psico-emotivo: l’energia, visto il trigono della Luna al Sole, brilla intorno a voi.

Astrologia di venerdì 27 agosto, dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Avete Luna e Urano per amici, che tra loro si fronteggiano ma a voi importa poco: significa solo che amicizia e amore vanno tenuti separati. La quadratura di Saturno alla Luna, nel segno del Toro, non vi dà noia anche se vi confonde un po’ le idee.

Nel lavoro, se svolgete una professione a contatto con il pubblico, questa sarà un’ottima giornata, fertile di stimoli e di incontri interessanti. In amore, da una storia ancora in rodaggio terrete lontano gli amici un po’ burloni, che vi prenderebbero in giro sottolineando le vostre pecche... Per la salute, vi sentite confusi e un po’ agitati, ma sono le emozioni a giocarvi brutti scherzi: non vi occorrono medicine, solo un corso di yoga.

Capricorno - Questo venerdì vi guarderete intorno e vi accorgerete di quante occasioni sono a portata di mano. Potrete anche unirvi agli altri per realizzare i vostri programmi. Le cose a cui tenete di più dovete affrontarle con decisione. Dimenticate una vecchia questione.

Nel lavoro, le idee sono ben chiare e radicate, ma dovrete saper rispettare i tempi delle persone coinvolte nel progetto. E questo vi metterà alla prova. In amore, le coppie non avranno grandi pretese. Qualche critica nell’aria. Single, fatevi desiderare: è un’arte che va di sicuro rispolverata. Per la salute, malesseri non ben definiti? Uscite con una persona amica, possibilmente piacevole e in linea con il vostro carattere. Concentrandovi su una meta soddisfacente, vedrete sparire ogni male.

Acquario - Al bando la timidezza: la Luna in trigono appoggiata dal Sole vi sarà utile a ritrovare, senza particolari sforzi, il vostro buonumore. Se non lo avete ancora fatto, in questi giorni potrete programmare con successo l’agenda per le prossime settimane.

Nel lavoro, mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi, insinuando dei dubbi, vuol farvi inciampare. In amore, la sensazione di essere finalmente compresi da chi avete davanti vi rende insolitamente intraprendenti: il partner è stupito ma felice. Per la salute, mettete da parte le tensioni dando il via libera alla creatività. Musica, poesia, disegno o pittura vi restituiscono il sorriso.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 27 agosto invita a fare una pausa di riflessione. Con la Luna in Toro, invece di darvi da fare sarebbe meglio che vi fermaste a valutare, attendendo l’evolvere degli eventi. Non siate troppo egoisti o pretenziosi nelle vostre relazioni: rischiereste di allentare legami importanti.

Nel lavoro, se non riuscite a concentrarvi, occupatevi di questioni ordinarie e delegate ai collaboratori le incombenze più impegnative. In amore, un’amicizia sincera si trasformerà in una passione profonda e vi aiuterà a uscire da una situazione affettiva deludente e dolorosa. Per la salute, invece di incanalare tutte le energie negli impegni lavorativi, andate in vacanza, divertitevi, viaggiate con chi amate, insomma rilassatevi.