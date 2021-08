L'Oroscopo è pronto a rivelare come si svolgerà la prima settimana di settembre. Agosto uscirà di scena e finalmente l'aria comincerà a essere più respirabile per molti segni zodiacali, che ritroveranno serenità e pace. Qualcuno, però, dovrà fare i conti con la famosa "sindrome post vacanze" che porta ad avvertire tristezza, apatia e profondo smarrimento interiore. Lunedì e martedì la Luna sarà in Gemelli, mentre mercoledì, giovedì e venerdì l’astro sarà nel suo naturale domicilio. Weekend con Luna in Leone, quindi si prevede una settimana alquanto intensa.

Fatta questa premessa, approfondiamo amore, lavoro, soldi, salute, amicizie, benessere e altro ancora attraverso le seguenti previsioni astrologiche fino al 5 settembre.

Oroscopo, previsioni settimanali dall’Ariete al Cancro

Ariete - I mesi scorsi sono stati travolgenti. Siccome non vi siete fermati un solo istante, in questa prima settimana di settembre sarete piuttosto stanchi. C'è chi dovrà riprendere in mano il solito tran tran tra lavoro, casa e famiglia e chi invece sarà reduce da un viaggio avventuroso che ha colmato i vuoti raccolti negli ultimi due anni. Anche se sarete stanchi non potrete permettervi il lusso di poltrire, perché avrete un mucchio di cose da fare. Sarà bene procedere con ordine, onde evitare un calderone di confusione.

Cercate di fare un piano dettagliato, magari mettendo nero su bianco tutte quelle cose da sbrigare. Settembre sarà il mese delle riflessioni e dei cambiamenti, qualche nativo dell'Ariete riuscirà a chiudere i conti con un lavoro improficuo o con una relazione poco compatibile. Settimana perfetta per fare shopping, cercate di rinnovare il guardaroba senza dare fondo al proprio conto.

Toro - Di solito il rientro alla quotidianità non è mai facile, tuttavia cercate di fare una bella pulizia generale di tutte quelle cose che non vi occorrono più e liberate lo spazio per le novità che andrete ad accogliere prossimamente. In questa settimana potreste andare dal parrucchiere per sistemare la vostra chioma che risulta sciupata per colpa del caldo e della salsedine.

Considerate l'idea di fare una capatina anche dall'estetista o in una spa. Qualcuno vorrebbe iscriversi in palestra, ma questa intenzione presto o tardi andrà in fumo a causa di un imprevisto. Cercate di badare al sodo e dite basta alle parole campate in aria. Agosto ha bloccato i vostri affari, perciò avete un mucchio di pratiche da sbrigare: su con la vita! L'amore non sarà tra le vostre priorità.

Gemelli - Piccoli passi verso le più grandi ambizioni potranno essere compiuti in questi primi giorni di settembre, che odorano di rientro e di casa. Sarà un periodo traballante in termini di denaro, finanze e lavoro. I liberi professionisti difficilmente vanno in vacanza. Chi è in pensione si annoia e vorrebbe tenersi impegnato in attività eccitanti.

Non ponetevi limiti e tornate sui libri se necessario. Assimilare dei nuovi concetti, presto o tardi, vi spalancherà le porte migliori. C'è voglia di viaggiare e di vivere in giro per il mondo, ma chi ha un impiego fisso non può concedersi questa vita da nomade. Al contrario, chi lavora da remoto può benissimo farlo e aspirare a questa tipologia di vita. Preparatevi ad affrontare il rientro a lavoro o a scuola con shopping, parrucchiere ed estetista.

Cancro - Occhio all'ansia e alla sindrome post vacanza in questa settimana in cui vi sentirete strani e smarriti. Casa dolce casa, finalmente un po' di tranquillità. Avete bisogno di tempo per voi e per riflettere sui passi da compiere nei prossimi mesi, perché ne avrete di cose da fare.

Gli astri, da tempo, annunciano un cambiamento all'interno della vostra vita, che vi porterà a fare un salto di qualità e a gioire per i vostri cari. Un figlio potrebbe avere bisogno del vostro sostegno o di un aiuto, del resto il ruolo di genitore non va mai in vacanza! Coloro che non hanno avuto modo di riposare dovranno cercare di farlo in questa settimana, perché fino alla fine dell'anno ci saranno molte situazioni da vivere. Sarà il mese della ripartenza, dei nuovi propositi e delle liete novelle. In settimana la situazione sentimentale o lavorativa si acclimaterà.

L’oroscopo della settimana dal Leone allo Scorpione

Leone - Il dolore aiuta a crescere, perciò fate tesoro delle esperienze vissute.

Le previsioni astrologiche parlano di una settimana di transizione. L'estate sarà praticamente finita e per tanti saranno gli ultimi giorni per prepararsi alla ripartenza. Sono previste nuove entrate, finalmente arriverà quella cosa che attendevate da tempo. Le vostre domande troveranno risposta. Godrete di una discreta forma fisica, mentre quella mentale sarà meno performante e questo a causa del modo sregolato vissuto sinora. Agosto ha favorito gli incontri e la passione, ci sono stati feste, uscite, risate e tantissime emozioni. Proprio per questo motivo potreste avere difficoltà a voltare pagina e a riprendere il solito tran tran. Il weekend sarà carico di agitazione e ansia, faticherete a prendere sonno!

Vergine - Aspettatevi una settimana incandescente per l'aspetto finanziario. I soldi entreranno, ma usciranno. A volte vi sembra di lavorare duramente per niente, visto che vi ritrovate spesso con l'acqua alla gola. In amore o in famiglia non vi sentite apprezzati abbastanza. Non fatevi dare per scontati e adottate qualche novità all'interno del vostro quotidiano. Sarà un periodo particolare per coloro che dovranno recarsi in banca/posta per un mutuo. Entro ottobre qualche nativo della Vergine si ritroverà a traslocare o a vendere qualcosa d'importante. Non permettete alla nostalgia di deprimervi. Imparate a guardare avanti, solo così potrete aspirare a un radioso futuro.

Bilancia - Questa prima parte di settembre potrebbe partire con scarso slancio, sia perché sarete in una fase di transizione e sia perché avete accumulato troppa stanchezza.

Vi scrollerete di dosso le ultime vicende vissute nel corso della stagione estiva e vi accingerete a far fronte a tutto quello che verrà. Gli astri parlano di movimenti economici, si prevedono entrate, ma anche uscite. A breve sarà il vostro compleanno, perciò risulterete più pensierosi che mai. Occhio agli eventuali dissapori che potrebbero spuntare in famiglia, non è facile mettere tutti d'accordo, perché ognuno ha le sue esigenze. Un incontro fortunato vi saprà aprire gli occhi, indirizzandovi verso la strada del successo e dell'appagamento personale. Chi lavora in proprio desidera accrescere i propri incassi, ma sarà necessario imparare delle nuove tecniche e allacciare ulteriori contatti utili.

Scorpione - Alcuni nativi di questo segno a breve potrebbero dover sostenere un esame, un intervento, un test oppure un viaggio. A ogni modo cercate di non farvi cogliere dalla nostalgia di fine estate e tenete a bada la tristezza e l'ansia tipica di questo periodo. Dentro di voi potreste sentirvi svuotati, ma non cercate conforto nel cibo. Al contrario concedetevi delle belle passeggiate quotidiane e abbandonatevi alla lettura o alla contemplazione della natura. Qualcuno si appassionerà a una nuova serie tv e non vedrà l'ora di scoprirne il finale. Non è semplice destreggiarsi da tra figli, famiglia, soldi, lavoro e casa, tuttavia cercate di non prendere le cose troppo seriamente e delegate qualche mansione.

Alcune idee o opinioni potrebbero non piacervi affatto.

Previsioni dell’oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Settimana sprint per voi inarrestabili Sagittari. Avrete tutte le carte in regola per partire o per intraprendere nuovi percorsi. Nella vita chi la dura la vince, perciò non fatevi condizionare dal pessimismo altrui e non gettate la spugna. Ogni problema ha una soluzione, tenete sempre presente questa massima. Chi bada alla famiglia avrà delle giornate molto piacevoli. Ci sarà modo di fare delle uscite tutti insieme al centro commerciale, la scuola si avvicina e i piccoli necessitano di cancelleria e abbigliamento nuovo. Per quanto riguarda i single, anche loro vivranno una settimana emozionante e vivace.

Tempo di fare una capatina dal parrucchiere per rinnovare il look. Sarà la settimana giusta per chi sogna una gravidanza o di convolare a nozze con la persona amata.

Capricorno - Settimana sfortunata, niente girerà come dovrebbe e questo rischierà di mandarvi in crisi. Chi lavora da casa potrebbe scontrarsi con la linea, inoltre si prevedono imprevisti spinosi. Sarà una tempestosa settimana, aspettatevi delle notizie generali a dir poco scioccanti. Le stelle invitano a tenere duro perché dopo domenica ogni cosa tornerà al suo posto e il peggio risulterà archiviato. Avrete molta fame, infatti sfogherete sul cibo i vostri problemi. Coloro che hanno intrapreso una nuova frequentazione potrebbero portarla a conclusione per incompatibilità caratteriale.

Acquario - Tutto quello che avete seminato di recente finalmente comincerà a sbocciare nei prossimi giorni. Aspettatevi una settimana colma di vicende in cui non vi annoierete un istante. Ricorderete con il sorriso sulle labbra le liete avventure vissute nell'arco del periodo estivo. Per le neo coppie l'autunno porterà novità, mentre per coloro che stanno insieme da molti anni si prevedono cambiamenti e movimenti. Per quanto riguarda l'economia, qualcuno si sente intrappolato nella ruota del criceto e vorrebbe condurre un'esistenza migliore e meno condizionata dalle scadenze o dagli obblighi. Chi ha dei figli si ritroverà a fronteggiare i loro capricci e la loro tensione.

Pesci - Settimana decisiva per chi non è stato in vacanza ed ha lavorato per tutto il periodo estivo. Finalmente potrete prendervi una bella pausa, ma attenzione a non mandare tutto all'aria, altrimenti sarà ancora più complicato ripristinare la quotidianità. In famiglia c'è una certa situazione che vi sta soffocando e vorreste scappare il più lontano possibile, ma tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. Una persona a voi vicina vi saprà comprendere e supportare. Possibili mal di pancia o di schiena, forse è il caso di farsi visitare da uno specialista oppure cambiare alimentazione. Amore ok per chi si ama, mentre per i single non sono previsti grossi risvolti. Shopping in vista!