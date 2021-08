L’Oroscopo della settimana dal 23 al 29 agosto rivela che l'ottavo mese dell'anno sarà estremamente fondamentale, dato l'alto tasso di riflessione che si registreranno in questi ultimi giorni di agosto. Con l'estate ormai in fase di chiusura per la maggior parte delle persone, sarà dato ampio spazio alle proprie consapevolezze raggiunte. Dopo un periodo frenetico, diciamo di rinascita e rivalsa, giungerà il momento di fermarsi e fare il bilancio della propria vita e del futuro. Mancano sempre meno mesi alla fine dell'anno, quindi in tanti stileranno una sorta di buoni propositi da cercare di attuare a partire da settembre.

Ed ecco che giungeranno tante novità positive per tutti coloro che in questa estate non sono riusciti a trascorrere un periodo mentalmente sereno. Amore, lavoro, salute, soldi, finanza, investimenti, amici, famiglia, benessere, dopo questa premessa, passiamo in rassegna le previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo, la settimana dal 23 al 29 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Mercoledì e giovedì avrete il massimo della forza su cui fare affidamento. Crearsi delle piccole tappe da raggiungere piano piano vi sarà di grande aiuto, specie se vi trovate nel bel mezzo di un periodo fiacco. Per chi lavora in proprio o da remoto, gli ultimi due mesi sono stati veramente complicati a livello di entrate.

Ad ogni modo, questa parte della settimana si rivelerà decisiva. Dalla salute all'amore, avrete di che riflettere sui più disparati comparti della vostra vita. Qualcuno a breve dovrà affrontare un trasferimento o iniziare un nuovo lavoro, le stelle parlano di cambiamenti in atto. In questo frangente della vostra vita avete bisogno di un supporto morale: credete in voi stessi.

Toro - Possedete molteplici qualità, ma spesso avete delle giornate in cui la vostra autostima vacilla. Questa settimana sarà piuttosto tranquilla, perfetta per sedersi al tavolo e stilare la liste degli obiettivi da raggiungere entro la fine dell'anno. Settembre per voi è una sorta di secondo capodanno; infatti, in questo periodo siete soliti fare un bilancio generico, stilare dei buoni propositi e attuare cambiamenti all'interno delle vostre abitudini.

La sfera sentimentale, per chi è in un rapporto di coppia ed ha nutrito forti dubbi, sta per vivere nuove agitazioni che serviranno ad uscire dalla fase di stallo. Entro il weekend potreste vedervi apparire delle occasioni imperdibili e potrete esprimervi al meglio, facendo valere le vostre opinioni. Nostalgia in agguato.

Gemelli - Da tempo c'è qualcosa che bolle nel vostro pentolone: le stelle parlan0 di lavori in corso. Qualcuno ha avuto modo di godersi le vacanze estive, ma altri sono rimasti a casa a gestire la famiglia, le finanze e il lavoro. Non sono tempi facili, ma il vostro è un segno dalle mille risorse e possibilità. La fortuna sorride agli audaci, ed ecco allora che in settimana riceverete una notizia importante.

In genere, quando l'estate volge al termine siete soliti lasciarvi prendere da un forte senso di nostalgia, ma quest'anno è tutto differente dal solito. Le stelle parlano di una presenza all'interno della vostra vita che vi sta bloccando. Liberatevi dalle zavorre prima dell'inizio di settembre. Settimana favorevole per avanzare richieste, dichiarazioni o per concludere un affare. Amore stabile, ma certe coppie di vecchia data ci si sente poco apprezzati dal partner.

Cancro - Non è sempre facile carpire il significato delle stelle, tuttavia l'Oroscopo del Cancro appare abbastanza limpido. Il buongiorno si vede dal mattino, ed ecco allora che cominciare la settimana con la presenza della Luna in Pesci vi porterà più che bene.

Avete trascorso un'estate non proprio soddisfacente, anzi. Qualcuno ha accumulato molto più stress del solito, inoltre ci sono state delle situazioni finanziarie o delle pratiche burocratiche da sistemare. Arriverà una lieta notizia e finalmente avrete modo di dormire sonni sereni. Il vostro futuro comincerà a delinearsi, avete fatto bene a tenere duro! Nel weekend avrete tempo e modo di dedicarvi all'amore e a tutto ciò che vi sta veramente a cuore. A settembre le cose evolveranno a vostro favore, siete portati ad avanzamenti significativi.

Previsioni astrologiche dal 23 al 29 agosto: l'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Alcuni single di questo segno stanno frequentando qualcuno e si può dire che questo qualcuno o qualcuna è interessato a voi.

Seguite il vostro cuore, perché sarà una settimana di buoni intenti. I vostri sforzi, entro breve, verranno premiati e potrete raccogliere i frutti di ciò che avete pazientemente coltivato. Siete un segno generoso, passionale e molto intuitivo, ma siete soprattutto fragile, anche se non lo date a vedere. Una persona appartenente al vostro passato potrebbe ritornare nella vostra vita in maniera prepotente, fate attenzione. Per coloro che hanno perso un lavoro o subito un lutto, i prossimi mesi saranno di grande aiuto e andranno sfruttati per riflettere e rimettersi in carreggiata. Chiedere aiuto non è affatto un segno di debolezza, anzi! L'amore per le coppie si farà intenso. Apritevi a confidenze e siate più indulgenti in famiglia, specie con gli anziani e i bambini piccoli.

Vergine - Senza una mappa ben precisa è impossibile raggiungere la meta ambita. Non importa quanti anni abbiate o in che condizioni vi troviate, tutto è possibile con la buona volontà. C'è qualcosa o qualcuno che vi sta logorando lentamente e questa sarà la settimana giusta per chiudervi i ponti. Avete bisogno di aria nuova e di esplorare orizzonti inediti, perciò non fatevi troppi problemi e partite! Avete mille sogni nel cassetto, le stelle dicono che sarà la settimana giusta per tirarli fuori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, prima di accettare un invito o un avance, chiedetevi se vale la pena spendere il vostro tempo prezioso per questa persona. Entro la fine dell'anno molte cose cambieranno, ma come lo faranno dipenderà dalle decisioni che prenderete.

Bilancia - Chi ha dei figli o dei nipoti piccoli, nei giorni scorsi ha avuto modo di trascorrere del tempo di qualità con loro. Tuttavia, la settimana fino al 29 agosto sarà transitoria, cioè si passerà da una fase all'altra e dovrete essere preparati. Sarete alla ricerca di approvazioni o di una promozione. Le stelle vedono che vi impegnate moltissimo e che i guadagni non vi soddisfano più di tanto. Cercate di fare attenzione alle truffe, pare che ci sia qualcuno/a poco corretto nei vostri confronti! A breve dovrete sostenere una certa spesa consistente, ultimamente state facendo fatica a sbarcare il lunario. Non pretendete troppo da voi stessi, soprattutto in amore. Prendetevi cura del vostro corpo, potreste aver bisogno di un dentista o di alcuni controlli di routine.

Scorpione - Parenti serpenti, ma anche i vicini vi stanno dando del filo da torcere ultimamente. La vostra è stata un'estate particolarmente caotica. Non amate la solitudine, ma al contempo desiderate starvene per conto vostro. Alla fine non lo sapete nemmeno voi che cosa desiderate. In settimana avrete modo di prendervi una pausa e di concedervi una piccola vacanza. A settembre dovrete riprendere in mano il solito trantran. Siete un segno affidabile, possedete molte qualità umane che vi rendono preziosi agli occhi di amici, conoscenti e familiari. In passato avete subito un tradimento o una perdita che ancora oggi vi duole ricordare. Ad ogni modo, in quest'ultima settimana di agosto riuscirete a trovare un po' di respiro e a voltare pagina.

Non sottovalutate il supporto fornito dalla lettura dei libri giusti: anche la mente necessita di svago.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - State perdendo di vista quelli che sono sempre stati i vostri obiettivi. L'estate vi ha distratto, del resto siete reduci da un'annata estenuante e demoralizzante. Terminate le pause sarete più che pronti a rimettervi in carreggiata. Chi lavora o studia, si armerà di buone intenzioni e tantissima volontà. Chi si occupa di casa e famiglia, invece, potrebbe dover fare un controllo generico e sistemare quelle cose che non quadrano a dovere. Cercate di risparmiare un po' di denaro, le stelle evidenziano che ci sono delle spese nascoste che potete benissimo evitare.

Per quanto concerne l'amore, chi è sposato o convive da anni si sente poco desiderato e vorrebbe che il partner fosse più intraprendente e romantico. Dubbi anche per chi sta frequentando qualcuno/a, l'estate sta finendo e con essa anche il vostro interesse. Voglia di viaggiare o di cambiare vita!

Capricorno - Settimana molto fiacca per voi che siete reduci da un periodo di svago e relax. Certo, non tutti hanno avuto la fortunata occasione di recarsi in villeggiatura, ma qualcuno potrà farlo fuori stagione e con un tempo più fresco e soprattutto con meno caos in giro. Non amate la confusione, perciò durante la prima metà di agosto vi siete rintanati in casa il più possibile. Le stelle dicono che sono in dirittura d'arrivo delle nuove situazioni e implicazioni.

Cercate di dare il massimo in amore e all'interno del lavoro. Chi studia, a settembre dovrà impegnarsi ancora di più e cercare di capire se il percorso è quello più conforme ai propri desideri. In settimana si prevede un cambio generale, le stelle parlando di andirivieni. Dei conti in sospeso potranno finalmente essere chiusi. Salute in netto miglioramento, non sottovalutate l'igiene e il distanziamento.

Aquario - Settimana che porterà molta stabilità nella vostra vita, finalmente! Dopo un agosto così intenso e inarrestabile, risulterete stanchi e necessiterete di una pausa. Qualcuno sarà in partenza e sarà la settimana migliore per mettersi in moto. Nel weekend avrete modo di dedicarvi a quelle attività più tranquille che tanto vi piacciono. Per quanto riguarda il lavoro, gli investimenti o gli studi, ci sarà tempo a settembre per riparlarne. In questa settimana sarà meglio occuparsi principalmente dell'abitazione, dei propri affetti e del proprio organismo perché vi siete un pochino trascurati. Mercoledì e giovedì saranno le giornate migliori per recarsi dal dentista, dal parrucchiere oppure dall'estetista. Amore favorevole.

Pesci - La recente settimana si è conclusa con la Luna Piena nel vostro segno. Fino al tardo pomeriggio di martedì, l'astro argentato continuerà a soggiornare nel vostro campo, donandovi ispirazione, vitalità e tante utili riflessioni. Risulterà compatto anche il campo sentimentale, qualcuno vi dimostrerà quanto ci tiene a voi e vi sentirete meno soli e abbandonati. Delle buone notizie busseranno alla vostra porta e avrete di che gioire! Siete un segno particolare, non dimostrate mai ciò che provate. Cercate di non accumulare interiormente i vostri pensieri, dubbi e disagi altrimenti rischierete di implodere. Apritevi a confidenze, vi aiuterà a ritrovare la serenità. In arrivo riconoscimenti e soddisfazioni per il vostro impegno e duro lavoro quotidiano.