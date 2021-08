L'Oroscopo di martedì 17 agosto è pronto a mettere in evidenza come sarà la giornata in amore e nel lavoro. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco, a partire dall'Ariete fino ad arrivare a Pesci. In primissimo piano la Luna in trigono al Sole con Venere in trigono a Plutone e Saturno. Nettuno invece continua nel suo positivo sestile con Plutone in Capricorno mentre Marte in Vergine si troverà in splendido trigono a Urano in Toro.

Per comprendere meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Leone;

Luna in Sagittario;

Venere in Bilancia;

Nettuno in Pesci;

Saturno in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Urano in Toro;

Mercurio in Vergine;

Marte in Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 17 agosto.

Previsioni zodiacali del 17 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Recuperate le vostre radici affettive, e vedrete che il mondo riprenderà a girare per il verso giusto senza rimpianti né nostalgie. Programmate il viaggio che vi sta tanto a cuore: vi ricaricherà e se siete single, vi aiuterà a trovare un amore. Nel lavoro, meccaniche celesti favorevoli determinano un periodo eccellente, ricco di spunti originali e innovativi. Avrete metodo, ma anche intuizione. In amore, se volete godere di una relazione solida, impegnatevi ad essere più diretti, spontanei e sinceri. Non dimenticate che l’onestà paga sempre. Per la salute, avrete delle belle sorprese dai rapporti d’amicizia, che finora si svolgevano sul filo della ripetitività e della monotonia.

Sappiatele accogliere.

Toro - L’oroscopo del 17 agosto al segno del Toro indica positiva la presenza di Urano nel segno, in generoso trigono a Mercurio e Marte. Il periodo garantisce un’ottima possibilità di riuscita dei vostri numerosi e ambiziosi progetti. Non siate però incostanti. Focalizzatevi su un solo rapporto amoroso e difendetelo da tutte le intemperie.

Nel lavoro, non tutte le cose vanno per il meglio, ma se migliorate la capacità di cooperazione, troverete il giusto modo per ripartire alla grande. In amore, non imponete la vostra opinione in modo sgraziato e un tantino prepotente. Più riuscirete ad essere flessibili, più chi amate vi si avvicinerà. Per la salute, Giove dal segno dell'Acquario sta pericolosamente aumentando il vostro peso.

Introducete nella vostra dieta frutta, verdura e cereali integrali.

Gemelli - Se volete cambiare alcuni aspetti poco gradevoli del vostro carattere, non reprimeteli con la forza, valorizzate invece le qualità opposte. Bene la necessità di stare con agli altri, ma concedetevi anche momenti di silenzio e auto-riflessione. Nel lavoro, Giove continua la sua orbita disturbatrice. Evitate di impelagarvi in affari inconcludenti e poco redditizi. Chiedete consiglio. In amore, le stelle amiche di Venere, Marte e Nettuno si alleano tra loro per rendere più luccicante la vostra relazione amorosa, siatene certi. Per la salute, provate a praticare uno sport che vi appassioni in modo da seguirlo con regolarità.

Se può aiutarvi, coinvolgete anche una persona amica.

Cancro - La parola chiave, dovendo condividere con i vostri colleghi e conoscenti alcuni spazi personali, è tolleranza. Altrimenti sai che nervosismo... Forse dovrete ancora imparare a non lasciarvi troppo coinvolgere da piccole inezie senza importanza. Nel lavoro, dopo un periodo di prova, deciderete se vale la pena restare o magari cercare di meglio. Di possibilità ne avete, come sempre. In amore, se saprete ascoltare anche le paure più nascoste, forse imparerete molto su voi stessi. Non sempre tutto è rosa ma lo può diventare. Per la salute, calcolate le energie e se non sono moltissime, evitate di sprecarle inutilmente. Una mezz'ora di camminata, alternando moto lento e veloce può già essere sufficiente.

Oroscopo e consigli delle stelle del 17 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Vi sentite con le spalle coperte e sicuri del vostro passo. Certo, potete contare sulla Luna in un segno amico, ma non commettete imprudenze. Un salto in terre pericolose e sconosciute può essere un’eccitante avventura, ma ne vale la pena? Nel lavoro, l'interesse per la propria attività potrebbe essere molto aumentato dopo alcune cose successe e che hanno messo in luce lati sconosciuti del vostro carattere. In amore, superata l’iniziale diffidenza avvertite subito una forte attrazione per una persona "speciale". Magnetismo pericoloso se in gioco c’è la vostra reputazione! Per la salute, non occorre faticare come pazzi o sudare senza riflettere al solo scopo di tornare finalmente di nuovo in forma.

In ogni cosa deve esserci tempo giusto, un sano equilibrio e tanta pazienza.

Vergine - Vi getterete a capofitto in una serie di progetti che dovrebbero migliorare l’espletamento delle incombenze quotidiane. Coinvolgete la famiglia. Con l’aiuto di Mercurio e Marte, sarete capaci di uno scambio intenso e proficuo con chi vi gira intorno. Nel lavoro, dopo aver preparato la riscossa, è arrivato il momento di agire con grinta e coraggio, d'altronde la diplomazia non sapete neanche cosa sia... In amore, Venere dal segno della Bilancia tende fili dorati a Saturno e voi deciderete di rendere il vostro rapporto amoroso ufficiale, in qualche modo permanente. Per la salute, coltivate la scrittura, la lettura di testi istruttivi, l’ascolto di buona musica, la visione di bei film, e vi sentirete senz'altro ritemprati.

Bilancia - Ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui riuscite a tenervi alla larga grazie all'istinto, la vostra arma in più. Potete puntare a qualsiasi obiettivo che vi proponete, senza cedere all'ansia o alla paura di fallire. Nel lavoro, non lasciate che siano altri a prendere le decisioni più serie: mettete in moto il vostro sesto senso e andate dritti alla meta. In amore, intanto, forse è giunto il momento ideale per consolidare i rapporti importanti, accettando con un sorriso anche le responsabilità del legame affettivo. Parlando di salute, presto risolvete un acciacco attraverso cure specialistiche: troverete persone di cui potete fidarvi e che vi faranno sentire a vostro agio.

Scorpione - In questo periodo avrete dalla vostra una grande vitalità, e potrete realizzare molte cose grazie alla Luna molto vicina al vostro segno. Con la concentrazione supererete ogni ostacolo: tirerete fuori uno spirito combattivo senza pari. Nel lavoro, con un po’ di impegno le vostre iniziative potranno essere prese in considerazione da chi sta più in alto di voi. Nello svolgere le vostre mansioni troverete una grande soddisfazione. In amore, forse avrete l’ispirazione per comporre i versi di una poesia da dedicare alla persona che amate. Non servirà scopiazzare da internet: fatevi suggerire dal cuore! Per la salute, piccoli obiettivi da raggiungere entro breve. Se aveste difficoltà nel gestire il tempo libero, fatevi consigliare da una persona amica.

Astrologia di martedì 17 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - L’ambizione personale farà rima con il successo, grazie all'appoggio del Sole in splendido trigono alla Luna nel segno. Tutto però dipenderà dal vostro impegno. Utilizzate per prima cosa gli strumenti che avete già a portata di mano, basterà guardarsi intorno e agire. Nel lavoro, grazie a piccoli accorgimenti personali, l’armonia nel luogo dove operate regna sovrana e voi non dovrete perdere altro tempo prezioso. In amore, una sensibilità nuova vi farà apprezzare ancora di più un dono prezioso che state per ricevere. Non dimenticate di ringraziare, a modo vostro. Per la salute, per merito dell’armonia psicofisica raggiunta, farete faville anche con un look semplice, purché ben curato.

L’eleganza a volte non costa molto ma fa tanto.

Capricorno - In arrivo grandi emozioni grazie a Venere in trigono al vostro Plutone e alla Luna in avvicinamento al segno. La Luna, seppure ancora in dissonanza con Nettuno, favorirà in molti un gran bisogno di comunicare. Potreste sentirvi maggiormente attratti dal mondo dell’arte e magari scoprire in voi del talento. Nel lavoro, se la Luna in Sagittario non è così stimolante per voi, provate a pensare solo a ciò che più vi appaga, cancellerete così ogni vostra ritrosia. In amore, l'avvicinamento della Luna potrebbe coincidere con un cambiamento di affetti, o semplicemente con la voglia di amare con più entusiasmo. Per la salute, piacere e piacersi è molto importante, anche se non dovrebbe rimanere solo a livello esteriore, ma pensare anche alla spiritualità.

Acquario - Grazie al cielo, questo martedì gli amici e l’amore non mancano, da loro ricevete supporto e calore. Una panacea in questa giornata faticosa e stressante. Nelle public relations oggi siete una frana. Non ne imbroccate una giusta. Un consiglio: soprassedete. Nel lavoro, una maggiore obiettività e una punta di umorismo vi permetteranno di ridimensionare alcune situazioni che avevate un po’ ingigantito. In amore, buttatevi pure dietro le spalle il pensiero di "essere costretti a fare" e rilassatevi appena possibile, magari fra le braccia di chi amate. In caso di diversità di vedute, approfittatene per avviare un dialogo costruttivo. Per la salute, Luna ottima per trovare nuovi rimedi a quei piccoli problemi che qualche volta vi mettono in difficoltà.

Affidatevi all'inventiva.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 17 agosto indica la possibilità che vi siano sprazzi di gelosia ingiustificata. Il fatto è che l'essere possessivi rischia di amareggiare i rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c’è. Evitate ogni possibile competizione. Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica. Nel lavoro, cambiamenti interessanti si prospettano in alcune importanti situazioni. Non siate diffidenti, ne trarrete vantaggi sia economici che professionali. In amore, sappiatelo, alcuni vostri modi conquistano la simpatia di chi vi sta intorno. Però state in campana: una persona potrebbe farsi qualche illusione di troppo. Per la salute, durante la giornata, anche se ci sono numerose incombenze da sbrigare, provate comunque a prendervi un po’ di tempo tutto per voi.