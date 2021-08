L’Oroscopo della settimana dal 16 al 22 agosto apre le porte a una miriade di situazioni e di eventi. L’ultima fase di questa incandescente estate porterà un po’ di calma e riflessione. C’è chi dovrà ripristinare il solito tran tran e chi invece potrà continuare a rilassarsi, godendosi appieno questa settimana di agosto. A livello astrale bisognerà tenere in conto l’aspetto lunare, specialmente domenica quando la Luna sarà piena in Pesci. C'è chi sarà impegnato in mille faccende, come nel caso dei Gemelli e del Cancro, e chi si ritroverà in viaggio.

Fatta questa premessa, passiamo in rassegna le previsioni astrali su amore, lavoro, salute, soldi, famiglia, società, benessere e vacanze.

Oroscopo, la settimana dal 16 al 22 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sarà una settimana piena di intuizioni giuste. Riuscirete a scansare una certa disavventura. Con l’avvicendarsi di settembre e del fatidico rientro, tornerete a fare nuovi propositi e a scrollarvi il passato di dosso. Chi ha vissuto un’estate al cardiopalma e piena di situazioni emozionanti, sarà travolto dalla nostalgia. Cercate di non scivolare nella tristezza e guardate al futuro con rinnovato entusiasmo. Dei nuovi progetti di coppia o personali vi attendono. Prossimamente qualche nativo dell’Ariete sarà impegnato a traslocare, ristrutturare l’abitazione o comincerà un certo lavoro.

Chi ha affrontato una rottura o un lutto, tempo al tempo e riuscirà a rimettersi in sesto. Non è facile ricominciare da zero, ma talvolta è necessario.

Toro - Settimana non proprio facile. Ultimamente vi sentite perseguitati dalla sfortuna, perché non ve ne va giusta una. Sul piano professionale potrebbero spuntare rallentamenti o imprevisti, quindi attenzione a ciò che direte o farete.

Qualcuno o qualcosa a voi vicino rischierà di ostacolarvi. Cercate di non gettare la spugna cedendo all’esasperazione. La crisi di questo momento sarà presto archiviata, dovete solamente tenere duro. Occhio al nervosismo, specie in famiglia e con il partner. Non sfogate sui vostri cari le vostre frustrazioni. I single porteranno avanti una nuova conoscenza.

Gemelli - Per tutto il resto di agosto sarete affaccendati tra mille pratiche, questioni economiche e lavorative, ma la presenza della famiglia o delle amicizie più care vi basterà a darvi forza. La tensione sarà altissima e questo rischierà di procurarvi stress e agitazione. Settembre porterà calma e pace, perciò cercate di tenere sotto controllo la vostra bomba a orologeria interna. Entro il weekend qualcuno potrebbe mettersi in contatto con voi oppure venirvi a trovare. Cercate di non abbassare la guardia, non seguite la massa. I cuori solitari non sono pronti per una nuova storia d’amore: sarà bene non forzare i tempi.

Cancro - Sarà una settimana impegnativa ma anche fruttuosa sotto certi aspetti.

Chi lavora o ha tra le mani un certo progetto, a breve si ritroverà a fare i conti con una promozione, un aumento o un rendimento dovuto a un certo investimento. Entro la fine del 2021 la vostra vita non sarà più la stessa, perciò tenete duro. Un grosso acquisto si profila sul vostro orizzonte, finalmente troverete la vostra strada dopo un periodo di completo smarrimento. La giornata di domenica sarà speciale grazie alla Luna Piena in Pesci che eliminerà tutte quelle situazioni tossiche che ultimamente vi hanno sconvolto. Se dovrete fare un aggiornamento oppure sbrigare certe pesanti questioni burocratiche, portate pazienza perché la ricompensa sarà veramente soddisfacente. Bene il punto di vista amoroso: quando si ama si deve seguire soltanto il proprio cuore.

Previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - La vostra attenzione sarà un po’ scarsa e questo per via del periodo che state attraversando. Ci vorrebbe una bella vacanza anche per coloro che sono appena rincasati. L’amore attualmente è l’ultimo vostro pensiero, dentro di voi si combatte una battaglia che temete di non riuscire a vincere. Circondatevi di soggetti ottimisti e carismatici, avete bisogno di un supporto morale positivo che vi incentivi a dare il meglio. Le buone opportunità capitano a chi le cerca: niente piove dal cielo. Chi è sposato o convive da molti anni, riuscirà a dare una bella scossa alla propria situazione sentimentale. Prediligete alimenti freschi e di stagione, evitate il cibo spazzatura e diffidate di ciò che si vende per strada.

Chi ha la fortuna di avere accanto un amico peloso, trascorrerà dei bei pomeriggi.

Vergine - Niente è interminabile, tutto ha un capitolo finale. In questo periodo difficile per alcuni nativi di questo segno, occorre essere pazienti e perseveranti. Vi aspetta una settimana particolare in cui potreste ritrovarvi nel bel mezzo di una discussione o di una certa compromissione. Attenzione ai malesseri tipici di questo periodo, soprattutto se durante la notte si tende a sudare. Prediligete cibi freschi e genuini, controllate sempre la data di scadenza e non date niente e nessuno per scontato. Settembre sarà un mese pesante, perlopiù a livello professionale e familiare, perciò sfruttate questi ultimi scampoli d'estate per riposare.

Possibili inviti, ritardi o telefonate. Qualcuno vi penserà intensamente, forse un misterioso ammiratore.

Bilancia - Qualcosa è cambiato all'interno della vostra vita sentimentale. Le previsioni della settimana invitano a essere più fluidi e spontanei, non rinchiudetevi in casa e uscite. Dite di 'sì' alle nuove esperienze e mettetevi in gioco in più campi possibili. Avrete a che fare con delle giornate benefiche per chi è positivo di carattere. All'interno del lavoro potrebbero giungere elogi e apprezzamenti. Sarà il momento migliore per investire. Tenetevi alla larga dai disaccordi con la persona del cuore, non fate sempre il bastian contrario della situazione. In famiglia ci saranno momenti di condivisione e unione.

Il carico di lavoro diminuirà e finalmente potrete lasciarvi andare. La passione tornerà a essere incandescente. Inoltre si prospettano giornate fertili per coloro che desiderano allargare la famiglia. Soldi in uscita.

Scorpione - Reduci da un periodo turbolento, incerto e pesante, in questa estate desiderate solamente svagarvi e azzerare le preoccupazioni. In famiglia ci sarà ancora qualcosa che vi turba, ma in settimana la pressione sarà minore del solito. Non scaricate sugli altri i vostri timori, imparate a non essere invadenti. Evitate di dire la vostra sulle questioni che non vi riguardano, altrimenti rischierete di contrarre pesanti discussioni. Una persona a voi cara vi verrà a trovare oppure si metterà in contatto con voi.

Occhio alla schiena, specie se tendete a soffrirne periodicamente. Si profila un viaggio sul vostro orizzonte, ma attenzione al traffico e agli imprevisti. Voglia di pizza e buona compagnia nel weekend.

L'oroscopo della settimana dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Lunedì e martedì avrete la Luna nel segno e questo potrebbe giustificare gli sbalzi d'umore di quest'ultimo periodo. Le stelle parlano di avanzamenti di carriera, specie per chi ha un mestiere o lavora a contatto con il turismo. Approfittate il più possibile di questa calda stagione, specie se da molto tempo non battete cassa. Chi invece è in pensione oppure non lavora, in settimana avrà il suo bel daffare. Con i parenti sarà meglio evitare di fare polemiche.

Bandite i discorsi spinosi come quelli sull'eredità, il patrimonio e tutto ciò che è strettamente personale. Pianificate accuratamente ciò che dovrete fare, in tal modo non vi ritroverete nei pasticci. Avrete un'ottima energia positiva e questo favorirà la nascita di nuove amicizie, conoscenze e dei contatti che vi saranno di grande utilità in futuro. Amore fortunato per chi è innamorato.

Capricorno - Mercoledì e giovedì lunatici a causa della presenza della Luna nel vostro segno. Sarà una settimana molto impegnativa, ne uscirete esausti ma soddisfatti. Le cose andranno proprio come sperato, ma dovrete essere pronti a fronteggiare eventuali imprevisti e ostacoli. Per arrivare al traguardo occorre darsi una mossa, perciò non fermatevi e continuate ad avanzare.

Entro la fine di agosto delle notizie vi lasceranno un po' preoccupati, perciò se c'è qualcosa da fare allora cercate di provvedere in settimana. Weekend spensierato, soprattutto per i single intraprendenti e per coloro che sono in coppia da meno di due anni.

Aquario - Rinnovamenti e innovamenti vi attendono in questa rovente settimana. Per uscire fuori da una certa fase di stallo occorrerà smuovere ogni cosa. Una questione che ultimamente impazza vi sta confondendo le idee e siete incerti sul da farsi. Sarete stufi di dire e fare sempre le stesse cose, ma ciò vi porterà a tagliare definitivamente i ponti con chi non la pensa come voi. Sentirete l'esigenza di esplorare nuove mete e di adoperare dei cambiamenti.

Gli innamorati saranno pronti per il passo successivo. Qualcuno sarà impegnato a prendere parte ad un evento memorabile. Evitate i mezzi di trasporti pubblici, sono previsti ritardi o rallentamenti. Non tollerate il caldo, ma in settimana riuscirete a dormire sonni sereni grazie ad una certa notizia che vi farà tirare un respiro di sollievo.

Pesci - Domenica la Luna Piena nel vostro acquatico segno porterà qualcosa di importante a livello generale. Proprio come al Cancro, anche per voi sono previsti cambiamenti sostanziali. State vivendo un’estate bollente, ma voi detestate il troppo caldo e faticate a dormire bene. Non vedete l’ora che il tempo voli perché c’è qualcosa o qualcuno che non vi piace. Cercate di non rivangare il passato e colmate ogni lacuna. Siete soliti pensare al peggio e a quello che potevate fare ma che non avete fatto. Imparate a seguire il vostro istinto e non lasciatevi fermare dal parere contrastante degli altri. Una vostra parola ha inciso profondamente nel futuro di una persona a voi vicina e questo dimostra il vostro valore. Dunque, abbiate più fiducia in voi stessi e avrete una settimana strepitosa.