L'oroscopo di giovedì 19 agosto si concentrerà sulla forza dei sentimenti. I 12 segni zodiacali, secondo la configurazione planetaria di domani, avranno modo di confrontarsi con le loro emozioni e con quelle delle persone care. Non tutti, però, accetteranno la possibilità di perdere il controllo.

La Bilancia e l'Acquario mostreranno una grande determinazione nel raggiungere i loro obiettivi, mentre lo Scorpione si abbandonerà alle difficoltà del momento. Il Leone e il Capricorno daranno ampio spazio al partner, ma il Toro e il Sagittario non faranno lo stesso.

Il Cancro si sentirà abbandonato dalla buona sorte, che al contrario raggiungerà il segno dei Gemelli e quello della Vergine. Infine, Ariete e Pesci saranno caratterizzati da un umore altalenante.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 19 agosto.

Previsioni zodiacali di giovedì 19 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete: vi troverete in una situazione di stallo a causa delle vostre perplessità. Cercherete una via di uscita però, per il momento, dovrete accontentarvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare affidamento sul vostro istinto e sulle vostre passioni. Sicuramente, troverete un modo per riprendere il cammino.

Toro: non vi sentirete pronti ad iniziare un nuovo rapporto sentimentale.

Preferirete frequentare gli amici, senza dare adito a potenziali partner. Qualcuno mostrerà di provare un certo interesse per voi, tuttavia non vi soffermerete sulle sue parole. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di seguire il vostro istinto, ma senza chiudervi in voi stessi per punto preso.

Gemelli: riuscirete a controllare le emozioni senza alcun problema.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarete padroni della situazione e vi convincerete di poter realizzare tutti i vostri desideri. La presenza del partner e degli amici sarà molto utile perché vi aiuterà ad alleggerire il carico di lavoro, ma avrete piena fiducia nella vostra energia. La vostra autostima ne uscirà rinvigorita.

Cancro: non vi sentirete più molto fortunati.

La vita sentimentale prenderà una piega inaspettata che vi butterà giù di corda. Anche la produttività subirà una battuta d'arresto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fossilizzarvi troppo su questo momento. Se manterrete un atteggiamento positivo, tutto andrà per il meglio.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 19 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone: non riuscirete a non pensare al partner. La persona amata avrà un posto speciale nel vostro cuore e tutte le attenzioni saranno rivolte a lei. Sarete disposti a mettere da parte il vostro spirito libero pur di dare vita a un rapporto di coppia forte e duraturo. Sarà fondamentale non perdere di vista le reazioni dell'altro.

Vergine: finalmente, avrete modo di sfruttare al massimo tutte le vostre risorse.

Con un colpo di spugna, spazzerete via i cattivi pensieri e vi dedicherete solo a ciò che vi farà stare bene. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da un legame profondo e difficile da spezzare. Farete affidamento l'uno sull'altro.

Bilancia: saprete esattamente quali traguardi vorrete raggiungere e non permetterete a niente e a nessuno di interferire con i vostri sogni. Sarete pronti a impegnarvi e a dare spazio al vostro spirito di sacrificio. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di circondarvi di persone empatiche e altruiste.

Scorpione: vi sembrerà di non avere la forza necessaria per combattere le difficoltà quotidiane. Chiederete aiuto a parenti e ad amici, ma poi vi renderete conto di dover essere voi a fare il primo passo.

L'oroscopo di domani consiglia di agire con tranquillità, senza farvi prendere dal panico ed evitando di compiere azioni insensate.

Astrologia di domani 19 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete più disposti a permettere agli altri di spezzarvi il cuore. Vi chiuderete in voi stessi e deciderete di riflettere molto bene prima di concedere la vostra fiducia. Questo atteggiamento avrà delle serie ripercussioni sulla vita sociale e, soprattutto, sulla vita sentimentale. Potreste perdere l'occasione di conoscere la persona giusta.

Capricorno: l'amore busserà alla vostra porta e voi sarete ben felici di aprirgli. Cercherete di rendere felice il partner in tutti i modi possibili e non vi tirerete indietro davanti a eventuali problemi.

Tra di voi ci sarà una serena collaborazione, sia in casa che nell'ambiente sociale. Non avrete bisogno di alzare la voce per farvi ascoltare.

Acquario: nonostante l'estate non sia ancora finita, inizierete a fare dei progetti riguardo al ritorno sul posto di lavoro. Vorrete migliorare la situazione economica e acquisire nuovi meriti professionali. Forse, non otterrete subito questo risultato, ma sarete disposti a combattere pur di far sentire la vostra voce. Attenzione a non trascurare il partner.

Pesci: sarete piuttosto indecisi riguardo alla prossima mossa da compiere. Avrete bisogno di un po' di tempo per fare il punto della situazione e per non farvi annientare dagli eventi. I consigli degli amici potranno aiutarvi a capire cosa volete davvero dalla vita. Sarà un confronto molto utile, sia per voi che per loro.