Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 21 e 22 agosto 2021. È il terzo fine settimana del mese corrente, quali novità s'intravedono all'orizzonte? Quali sorprese hanno preparato le stelle per i vari segni? Chi gode della protezione stellare? Di seguito approfondiamo le previsioni degli astri relative alle giornate di sabato 21 e domenica 22 agosto relativamente ad amore, lavoro e salute.

Il weekend 21-22 agosto secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, non permettete a nessuno di minare la vostra fiducia, i progetti di coppia possono improvvisamente diventare realtà.

Le coppie in crisi devono lavorare molto duramente per cercare di scoprire qual è il problema. Forse il ricordo di un evento del passato sta minando la relazione. Se così fosse, usate il vostro affetto per provare a rompere il ghiaccio e le cose si sistemeranno in meglio. In campo lavorativo, cercate di non essere condiscendenti nei confronti dei colleghi, collaboratori. Siate solidali, comprensivi e offrite consigli validi. Nella salute, l’allineamento planetario di questa giornata vi regala molta energia, concedetevi mezz’ora di attività fisica, il sangue ossigenato aumenta la concentrazione, mentre il rilassamento che segue vi impedirà di cadere vittima dell’ansia.

Toro – In amore vi chiedete se le altre persone siano attratte da voi.

Se avete bisogno di essere rassicurati, potreste lavorare sul vostro aspetto esteriore. Potreste cambiare qualcosa, ma senza esagerare. In campo lavorativo, non lasciatevi condizionare dalle tensioni maturate sul lavoro. La vostra ultima idea potrebbe essere buona, ma non è molto originale. La routine non farà la differenza, considerando la concorrenza intorno a voi.

È necessario un approccio più creativo per distinguervi dagli altri. In salute, ascoltate il vostro corpo e dategli ciò di cui ha veramente bisogno.

Gemelli – In campo amoroso, molto probabilmente le coppie forti e innamorate stanno cercando nuovi obiettivi. Sul fronte lavoro, avete l’opportunità di condividere alcune idee con persone nuove.

Se potete, dovete provare a organizzare incontri regolari con loro. Queste collaborazioni potrebbero rivelarsi produttive in termini di realizzazione personale. Per la salute trattate il vostro corpo con maggiore rispetto – riposo, dieta sana, esercizio fisico – e potreste scoprire che la vostra ricompensa non è altro che la sensualità.

Cancro – Il vostro partner o la vostra famiglia d’origine potrebbe avere energia in eccesso. Spetta a voi prendervi cura di loro. È il vostro turno di pianificare le cose in famiglia. In campo lavorativo, sapete benissimo cosa bisogna fare, ma vi manca ancora la motivazione per farlo. Sembra che ogni volta che vi muovete, qualcuno o qualcos’altro vi ostacola. Cercate di non distrarvi, potete far accadere le cose finché rimanete concentrati.

Sfruttate al massimo il vostro tempo fuori dal lavoro, l’aspetto della giornata incoraggia il vostro lato gioioso. Guardate film che alleggeriscono lo spirito e fate attività fisica.

Previsioni zodiacali sabato 21 e domenica 22 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In amore in questo weekend le emozioni possono sembrare un po’ congelate. Potreste avere molte cose per la testa o aver bisogno di parlare, ma potreste anche aver paura di fare una determinata cosa. Dovete fare uno sforzo. In campo lavorativo, il transito di questo fine settimana enfatizza la vostra mente acuta e inventiva. Fate attenzione, però, a non impantanarvi mentalmente. Vi ritrovate a desiderare cibi piccanti, questo significa che avete un’energia infuocata in attesa di essere sprigionata.

Fate più attività fisica e bevete tanta acqua per bilanciare quel fuoco e per eliminare le tossine che verranno rilasciate con l’esercizio fisico.

Vergine – In campo amoroso, l’allineamento planetario di questo weekend porta a galla alcune questioni importanti. Avete buone possibilità di risolverle, solo se avete capito ciò che volete veramente dal rapporto di coppia. Sul fronte lavoro, le persone che vi stanno attorno vi pungolano e questo lo trovate insopportabile, ma è il loro modo per incoraggiarvi ad andare avanti in quella direzione. Potreste non aver voglia di fare la stessa cosa ogni giorno, ma a volte è più facile seguire una routine. Assicuratevi di fare abbastanza attività fisica, per aumentare il divertimento potreste invitare un amico ad allenarsi con voi.

Bilancia – In amore, c’è qualcosa che interferisce con la vostra relazione. L’attuale configurazione planetaria sta portando in superficie alcune questioni che sembravano risolte, per permettervi di vedere l’origine dei problemi di coppia. Avete buone possibilità di risolvere questa situazione se ne parlerete con il partner. In campo lavorativo, sapete di avere ragione, ma l’opposizione sembra arrivare da tutte le angolazioni. Non lasciate che la pressione esterna vi allontani dalla verità. Finché sarete fedeli a voi stessi, tutto funzionerà per il meglio. Nella salute, l’allineamento planetario di questo fine settimana vi dà un sacco di energia creativa per pianificare un futuro brillante.

Scorpione – In amore, la configurazione planetaria di questo weekend vi regala un assaggio di libertà.

Avete bisogno di uscire e di divertirvi e sperimentare cose nuove. Se state cercando un nuovo coinvolgimento romantico, trovate un posto che combini avventura e pericolo, come l’arrampicata su roccia o le corse: potreste incontrare la persona dei vostri sogni. In campo lavorativo, è un periodo fantastico per andare avanti con gli obiettivi annuali che avete stabilito nel giorno del vostro compleanno. Per la salute, mantenete alta l’energia con attività fisica e cibi leggeri.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo del 21 e 22 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, con questo cielo astrale difficile avete poca energia per affrontare certe questioni di coppia. Anche se non è facile, siete convinti che il confronto sia la chiave per mantenere intatta o rafforzare di più la vostra relazione.

Il lavoro di preparazione è la chiave del vostro successo in questo periodo. Prima di fare il passo successivo, assicuratevi di essere completamente preparati per questo. Siate pratici e mantenete alta la concentrazione. Riguardo alla salute è il periodo adatto per realizzare i vostri propositi e obiettivi per mantenervi in forma e mangiare sano.

Capricorno – Sul fronte amore, in questo fine settimana potreste sentire quel folle bisogno di fare qualcosa di completamente scioccante e molto eccitante. Provateci, perché allargherà la vostra prospettiva. In campo lavorativo, in questo periodo pagherete le conseguenze nell’aver trascurato i vostri compiti. Di solito, vi affidate al vostro approccio sporadico e casuale per portare avanti il lavoro, ma in questo weekend questo approccio è un totale fallimento.

Per la salute è il periodo perfetto per prendere in considerazione il vostro corpo e notare come lo nutrite. Il modo migliore per iniziare ad avere cura del vostro corpo è ascoltarlo senza giudicare. Se lo fate, inizierà a dirvi cosa vuole.

Acquario – Weekend introspettivo per l’amore, ma potete iniziare a capire il motivo per cui non vi sentite totalmente a vostro agio in compagnia di qualcuno abbastanza vicino a voi. L’oroscopo consiglia di trascorrere il weekend da soli, in modo da poter dialogare con voi stessi e capire come vi sentite riguardo a questo. Potrebbe esserci tensione sul posto di lavoro tra voi e un’altra persona, ma molto probabilmente è perché non siete d’accordo su qualcosa.

Questa tensione viene semplicemente perché non vi capite completamente. Le vostre idee sono più simili di quanto pensate. Grazie a questa favorevole atmosfera planetaria siete giocosi, spensierati e vivaci. Rimanete fedeli ai vostri obiettivi di salute e alle attività fisiche che state svolgendo.

Pesci – In amore, è facile nascondersi dietro a un velo di indifferenza e freddezza, non è piacevole per voi o per l’altra persona interessata. Vale la pena fare uno sforzo per abbattere questa barriera e cercare un confronto costruttivo con la persona che vi interessa. In campo lavorativo, la vostra testa vi sta dicendo di andare in una direzione, mentre i vostri piedi vi stanno portando in una direzione completamente diversa.

In sintesi, state sprecando una grande quantità di energia combattendo voi stessi. Invece di rimanere bloccati in questo conflitto interiore, fate un passo indietro e cercate di mettere d’accordo testa e cuore. Per la salute, prendetevi cura di voi stessi, rafforzate la vostra determinazione facendo un po’ di attività fisica e cercate di evitare situazioni stressanti.