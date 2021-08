L'Oroscopo di giovedì 19 agosto è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. Il periodo sotto esame sarà benevolo o quasi del tutto positivo per i nati in quei segni ritenuti in fase positiva, dunque supportati da stelle amiche su molti fronti: in tanti centrerete gli obiettivi più ambiziosi, e le vostre idee più ardite saranno accolte con entusiasmo con le stelle del periodo pronte a fare il tifo per voi. Invece altri segni saranno costretti, volenti o nolenti, ad attendere tempi migliori: soprattutto in amore sarebbe meglio stare lontano da fonti di possibili guai in quanto, agitati e scontrosi, potreste perdere facilmente la pazienza.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra questi a spiccare sarà soprattutto il Sole, nel contesto in opposizione a Giove in Acquario; la Luna in Capricorno sarà sotto favorevole congiunzione con Plutone e allo stesso momento in trigono astrale a Marte, Mercurio e Urano. Venere in Bilancia sarà invece in splendido trigono a Saturno, mentre Nettuno in Pesci si troverà positivamente coinvolto nel sestile verso la coppia Luna-Plutone. Buona la congiunzione in corso tra Marte e Mercurio nel settore della Vergine.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 19 agosto.

Previsioni zodiacali del 19 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Spalleggiata da Marte nel segno della Vergine, la Luna in Capricorno assicura momenti meravigliosi. Ottimo dialogo con i figli e serenità tra le mura domestiche. Presentatevi con un piccolo dono per la persona amata, sarà un buon modo per rendere il clima festoso.

Nel lavoro, potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore, sbrigando gli impegni più pressanti con efficienza. In amore invece, se state progettando una convivenza, risolvete anche i piccoli problemi pratici per evitare un’incomprensione futura. Riguardo la salute, la Luna vi sollecita a iniziare una cura, per combattere o per prevenire i disturbi della pelle, molto spesso legati ai capricci delle stagioni.

Toro - L’oroscopo del 19 agosto al segno del Toro indica un buona giornata. Dunque un giovedì positivo anche se all'insegna dell'ordinaria routine. Un po’ sonnolento a tratti il periodo, stranamente manca una buona manciata di verve per dare un’impronta dinamica alla giornata. Un atteggiamento passivo vi procura una lieve insoddisfazione e qualche inevitabile senso di colpa. Nel lavoro, carburate bene soltanto quando avete ostacoli da superare e sfide da raccogliere. Altrimenti perdete grinta, motivazione e slancio. In amore, voglia di intimità, di gesti affettuosi e rassicuranti. Non lo ammettereste mai, però capita anche a voi di desiderare di essere protetti. In merito al comparto salute, la Luna risulta favorevole per regalarsi un massaggio rassodante, ottimo scacciapensieri e contro eventuali tensioni.

Gemelli - In trigono a Mercurio, la Luna in Capricorno riaccende i vostri entusiasmi, vi ridà la carica e mette in luce il vostro spirito combattivo. Vi sganciate in un sol colpo da condizionamenti familiari e rivendicate libertà di pensiero e di azione. In ambito lavorativo, un progetto avviato con gli amici, a cui avete dedicato tempo e risorse, tra la soddisfazione generale arriverà a compimento. In amore, arraffate due biglietti low cost e last minute: la destinazione non conta. Regalatevi un programma da mettere in gioco questo weekend, ma fate che sia tutto all’insegna dell’avventura. Per la salute, energie in risalita. Allegri, vivaci e iperattivi, vi muoverete molto ma non sempre avvedutamente.

Occhio a non rompere le cose...

Cancro - Il meglio lo otterrete in ambito sentimentale: l'amore è in ripresa costante. Infatti il periodo sta prendendo una piega decisamente e piacevolmente romantica. Vi sarà facile mietere conquiste. Anche soldi e successo sono possibili, ma solo con una dose supplementare di diplomazia. Nel lavoro, con eventuali imprese artigianali potrete ottenere grandi soddisfazioni. Le attività che necessitano di creatività e fantasia vi riusciranno benissimo. In amore, in sintonia con la stagione, i desideri sbocciano e fioriscono, riscaldati da un tenero sentimento. Il meglio tocca ai nati in prima e seconda decade. Per la salute, una particolare attenzione dovete riservarla alla linea.

La golosità può rivelarsi un vero e proprio attentato al rapporto peso-altezza.

Oroscopo e consigli delle stelle del 19 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - In questi giorni ritrovate finalmente vivacità e sorriso. Spontaneità e immediatezza vi consentiranno di prendervi una bella rivincita al lavoro. Dedicherete molto del vostro tempo agli amici, condividendo con loro i momenti di spensieratezza e relax. Nel lavoro, una gratificante sensazione di complicità nel rapporto con i colleghi vi darà la spinta giusta per superare eventuali disguidi. In amore, contagiati dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte ad una vostra proposta, insolita ma stimolante. Per la salute, imparate ad impiegare bene le energie.

Sta a voi cercare di calibrare le vostre prestazioni, sulla base delle condizioni personali.

Vergine - Le stelle sono dalla vostra indicando ottimismo e offrendo ciò di cui avete bisogno: intraprendenza e capacità di fiutare le buone occasioni. Buoni risultati nel lavoro ed entusiasmo al top per una visita inaspettata che vi riempie di gioia. Anche se con la mente siete altrove, riuscirete a perfezionare tutti i dettagli di un progetto che vi appassiona da tempo. In amore, il vostro panorama astrale è un’ottima garanzia per le faccende di cuore. Tenetevi pronti per una magica sorpresa. In ambito salutare, questo giovedì avete a disposizione buone energie, ma dovrete comunque cercare di selezionare.

Sfruttatele per ciò che più vi piace.

Bilancia - Un ponte solido e ben formato collega fantasia e concretezza. Per stare bene con voi stessi sentite il bisogno di fare qualcosa per gli altri. Giornata ottima per decidere di impiegare tempo ed energie nel volontariato, in un’impresa a carattere umanitario. Nel lavoro, il trigono Luna-Urano favorisce le collaborazioni e la ricerca di un impiego. Chi non fosse soddisfatto della propria attività in questi giorni potrà avanzare richieste per migliorare la propria posizione. In amore, dolcezza e sensibilità piovono dal cielo. Peccato che al momento non ci sia qualcuno con cui condividere tanta ricchezza. Pazientate. Per la salute, siete soggetti ad allergie, ma non avete ancora individuato le sostanze colpevoli.

In questo periodo potreste trovare la causa e il conseguente rimedio.

Scorpione - Non è una giornata in cui far affidamento sugli astri: basandovi solo sulle vostre capacità potrete vivere una giornata soddisfacente. Ora che attraversate un buon momento, non dimenticatevi di chi vi è stato vicino in periodi difficili. Nel lavoro, forse dovrete svolgere mansioni in cui conta molto l’abilità pratica, ma sarà comunque una bella sfida per la vostra intelligenza. in amore, il partner si lascerà piacevolmente trasportare nel magico mondo che avete preparato per farlo sentire amato e coccolato, ripagandovi con molto calore. Per il fisico, dedicate del tempo alla forma e anche il vostro spirito andrà in perfetta armonia con la calda sensualità della stagione.

Astrologia di giovedì 19 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Fino a ieri adattarvi all’ambiente che vi circonda sembrava impossibile, oggi con la Luna dalla vostra tutto appare come fatto su misura. Insofferenti alle regole come in passato, saranno gli altri ad assecondarvi e a cercare una mediazione. Nel lavoro intanto, la prudenza guida i vostri passi, facendovi sembrare persino timorosi: in realtà si tratta di un sesto senso che vi ripara dagli errori. In amore, state prendendo sul serio una nuova conoscenza: accertatevi, prima di fare progetti, che dall’altra parte ci sia la stessa serietà. Per la salute, coglierete a piene mani le opportunità offerte dalle stelle, ma sempre con la solita razionalità ed evitando di correre inutili rischi.

Capricorno - Giovedì pieno di impegni, tutto concentrato a smaltire le varie incombenze, compreso un lavoro extra da concludere al più presto. Riuscirete a trovare del tempo da dedicare anche ai vostri hobby, agli interessi culturali o al fai da te. Nel lavoro, in vista di un nuovo progetto non limitatevi a valutarne l’aspetto economico, cercate invece di capire se soddisfa le vostre aspirazioni. In amore, l'intesa a due avrebbe bisogno di una folata di aria fresca, sia che arrivi sotto la veste di amici, di spettacoli o di una vacanza. Per la salute, buone le energie fisiche, buono l’umore. Per appagare anche lo spirito, dedicate un po’ di tempo alla lettura, magari prima di dormire.

Acquario - La Luna in Capricorno vi confermerà che una base solida è indispensabile, per sentirsi tranquilli e procedere nella vita con serenità.

Vi avvarrete della razionalità per sfuggire a entusiasmanti sogni ad occhi aperti, rimanendo con i piedi per terra. Nel lavoro, grazie al vostro senso pratico, otterrete il massimo risultato in ogni tipo di verifica, nel lavoro come nello studio. Bene l’attività d’équipe. In amore, il voluttuoso Plutone continua a proteggervi, regalandovi una sensualità pregiatissima e, cosa ammirevole, un notevole vigore. Per la salute, avvertite scorrervi nelle vene una forza strabiliante e di questo dovrete ringraziare Plutone, dispensatore di energie potentissime.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 19 agosto sottolinea il fatto che la giornata andrà dedicata alla casa, uno dei vostri temi preferiti: provate immenso piacere nel riordinare i cassetti e nel sistemare i ricordi. Saprete destreggiarvi abilmente fra i vari ambienti, professionali e non solo, mediando al meglio. Nel lavoro, In vista del lancio di un vostro progetto, non limitatevi a valutarne l’aspetto economico, ma pensate alle soddisfazioni che può darvi. In amore, l'intesa di coppia avrebbe bisogno di aria fresca: potrebbe arrivare sotto forma di amici, di serate danzanti o di una breve vacanza. Per la salute, per voi che adorate crogiolarvi al sole dalla mattina alla sera adesso inizia la stagione del rimpianto: l'approssimarsi del periodo di fine ferie porta a riordinare idee e programmi in vista del rientro.