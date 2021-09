Le previsioni zodiacali di venerdì 1° ottobre 2021 sono pronte a svelare la nuova classifica (parziale) e le previsioni sulla giornata di partenza del nuovo mese. Come sempre, anche adesso a fare da tramite tra noi e le stelle sarà l'Astrologia, quest'oggi applicata ai comparti della quotidianità e in particolar modo all'amore e al lavoro. A tenere alta la curiosità di molti è l'imminente passaggio della Luna in Leone. Diciamo subito che ad avere una giornata totalmente positiva, a tratti anche fortunata, solo tre segni, tutti altamente degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale.

Parliamo certamente a favore del Leone, segno posizionato al "top del giorno"; molto bene la giornata di venerdì anche per Cancro e Vergine, entrambi favoriti da astri molto positivi.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 1° ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Leone (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: NESSUNO

5° posto - ★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali del 1° ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 1° ottobre al segno dell'Ariete predice che partirà in modo positivo questo venerdì. E poi, anche se in questa giornata non dovesse accadere nulla di speciale, non iniziate con i soliti musi lunghi ma datevi da fare per rimodellare in parte il destino, ok.

L'amore, in questi giorni, assumerà sfumature insolite e la passione più accesa si colorerà di romanticismo, cosa che farà molto bene a voi e anche al vostro partner. Single, sarà un giorno di fermento, di cambiamenti che riguarderanno l'amore, la famiglia e la professione. Forse si presenteranno scelte che avrete finalmente il coraggio di perseguire.

Situazioni piacevoli per i più giovani, perché il campo sentimentale sarà favorito dalla sensibilità e dall'originalità. Ognuno senz'altro cercherà di dare il massimo in ogni azione destinata ad accompagnare questo primo venerdì di ottobre. Nel lavoro cambierà il vento, magari avviandosi nella giusta direzione. Gli astri vi daranno una spinta infondendo sicurezza e coraggio.

State portando avanti un progetto che vi sta a cuore e state dimostrando di essere creativi e scaltri.

Toro: ★★★★. Questa parte della settimana per tanti di voi del segno inizierà in maniera poco eclatante, poi però si riprenderà lievemente sul finire del periodo. In campo sentimentale, la Luna armonica sarà la vostra complice e vi aiuterà a ristabilire la giusta comunicazione con il partner. Tutti i rapporti interpersonali miglioreranno ma sarete soprattutto voi a trarre beneficio da questi influssi così favorevoli. Di certo il parziale favore delle stelle aiuterà ad essere calmi e concilianti con il partner. Comunque sappiatelo, potrebbero esserci dei contrasti abbastanza importanti su cose che potete facilmente immaginare.

Single, darete il meglio di voi stessi in ogni situazione che richieda entusiasmo, carisma. Padroneggiando le emozioni riuscirete a evitare errori che squalificherebbero la vostra immagine. Così, anche senza appoggi particolari, il vostro profilo sentimentale sarà in crescita: avrete i numeri giusti per innamorarvi, grazie ad una intensa vita sociale. Giornata lavorativa, produttiva e interessante: qualche nuova proposta potrebbe rendervi molto attivi.

Gemelli: ★★. In arrivo un giorno valutato sicuramente scarso in termini di positività. Diciamo che in questo venerdì, interessante la parte finale della settimana, potreste incorrere in problemi mai riscontrati prima: calma, la soluzione spesso è più facile del previsto.

In amore, sarete troppo suscettibili e gli astri vi suggeriscono di stare lontano dalle persone che potrebbero farvi saltare i nervi o ferirvi. Non ascoltando i consigli degli astri potreste fare una pessima figura: mai arrendersi o lasciarsi andare! Cercate di non farvi influenzare troppo dai discorsi del partner, perché potreste rimanerne delusi e amareggiati dal suo modo di pensare, così diverso dal vostro. Single, il momento richiederà molta audacia, così sarà utile rimanere calmi, rallentare i ritmi quotidiani e dare una precisa direzione alle vostre azioni. L'amore potrebbe bussare inaspettatamente alla vostra porta ma molti di voi (forse) non saranno ancora pronti per il grande passo.

Intanto, non fate amicizia inopportune e soprattutto fate attenzione all’età. Nel lavoro, sarà una giornata alquanto piatta e negativa soprattutto nelle prime ore. Per avere qualche cambiamento positivo dovrete avere ancora un po' di pazienza.

Oroscopo e stelle di venerdì 1°ottobre

Cancro: ★★★★★. ll prossimo venerdì sarà una giornata davvero insuperabile, ben disposta a regalare ottime soddisfazioni a tantissimi di voi nativi. Per i sentimenti, avrete bisogno e voglia di splendere e gli influssi armonici della Luna, presente nel segno nelle prime ore della mattinata di venerdì, cercheranno di aiutarvi ad esprimere la parte migliore di voi. Piacerebbe mostrarsi alla persona amate in maniera nuova o imprimere un nuovo corso alla vostra vita sentimentale?

Ebbene, per renderla perfetta e piena di interessi comuni bisogna agire sulle cose che piacciono di più a chi avete accanto. Single, una Luna alta nel cielo stimola l'ambizione e la voglia di avere dei risultati vistosi: in campo sociale sarà davvero tanta. Siete ben equipaggiati, anche dal punto di vista astrale, pertanto non perdete altro tempo: impegnatevi, datevi da fare per raggiungere il traguardo desiderato! Forse qualcosa non andrà come sperato, ma l'unica cosa che conta davvero è l'amore che vince sempre su tutto. Nel lavoro, le stelle appagheranno la vostra sete d'informazione, di curiosità e novità. Creatività e buonsenso la faranno da padrone incontrastate in ogni circostanza: potreste concludere accordi di rilievo oppure firmare un nuovo contratto.

Leone: 'top del giorno'. Giornata d'inizio ottobre valutata al massimo della positività. Il passaggio della Luna dal Cancro al vostro segno, senz'altro lascerà un'impronta molto positiva. In amore, vi sentirete decisamente energici e pieni di voglia di fare. In molti casi sarà una giornata molto propizia, con le stelle pronte a regalare entusiasmo, allegria e una spiccata voglia di avventura. Così, sempre la stessa Luna, butterete benzina sul fuoco proponendovi verso numerose tentazioni: opportunità per avventure o scappatelle fuori dal seminato... Le stelle in molti casi daranno occasioni per rapporti duraturi. L'importante è essere sempre e comunque ottimisti. Single, cominciano già da adesso ad essere più intensi gli influssi Lunari, pertanto non si escludono incontri importanti a breve giro, piacevoli per le amicizie, incisivi per i viaggi.

Il cuore sarà la lava incandescente che vi parlerà d'amore: situazioni interessanti in arrivo. Nel lavoro, carriera e traguardi personali saranno sotto i riflettori di transiti eccellenti. Concretizzando alcune vostre aspettative, per molti di voi sarà possibile migliorare entrate e guadagni.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 1° ottobre, preannuncia una giornata ottima, certamente idonea a regalare novità interessanti e sorprese in molti settori. Mantenete la calma nei rapporti interpersonali. Il consiglio: prevenire possibili momenti di stanchezza dedicando più tempo al riposo. In campo sentimentale, le stelle vi renderanno brillanti, flessibili, pratici e soprattutto pronti a cogliere l'attimo.

Il momento propizio per mettere a segno un punto vincente sta per arrivare e voi vi farete trovare assolutamente pronti. Regalatevi ogni tanto una serata speciale, solo per voi e il partner. Single, l'amore sarà in primo piano. Se siete in cerca di una nuova storia, provate a frequentare ambienti nuovi e diversi dal solito, magari anche una conferenza letteraria o un corso di scrittura creativa. Avete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera: fatelo, anche a rischio di fare qualcosa di ingenuo o di poco ragionevole. Dopotutto, uno strappo alla regola si può fare. Sappiate che il tempo a vostra disposizione è l'unico in grado di fare la differenza. Nel lavoro intanto, sarete sostenuti da stelle belle e potenti, il che vi permetterà di realizzare con successo meritati profitti.

La sicurezza in voi stessi e nei vostri obiettivi è il miglior punto di partenza che vi possiate dare in vista di piani futuri.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 1°ottobre.