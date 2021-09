Secondo le previsioni del oroscopo del giorno 30 settembre 2021, i nati sotto il segno del Toro dovranno lottare per i propri obiettivi. I Gemelli saranno un po' giù di corda, mentre gli Scorpione dovranno risolvere qualche contenzioso.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali per l'ultima giornata del mese.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo un po' burrascoso dal punto di vista delle relazioni. Se vi piace qualcuno, cercate di essere più onesti e sinceri, nascondersi non servirà a nulla.

11° Pesci: attenti alle nuove opportunità. In questo periodo siete un po' distratti e questo potrebbe farvi perdere dei treni molto importanti. Specie nel lavoro è opportuno prendere una decisione, o la va o la spacca.

10° Capricorno: le stelle sono un po' dissonanti, pertanto non è escluso che possa esserci qualche diverbio in amore. Se siete particolarmente Desi, cercate di ritagliarmi un momento solo per voi in modo da ripristinare corpo e mente.

9° Cancro: l'Oroscopo del 30 settembre vi invita a non prendere scelte affrettate. Se vi trovate dinanzi un bivio, evitate di percorrere la strada più semplice. Talvolta, per ottenere delle soddisfazioni è necessario percorrere la via più tortuosa.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Toro: lottare per i propri obiettivi è una cosa per cui ne vale sempre la pena. Anche se qualcuno proverà a ostacolare la vostra felicità, non dategli peso e continuate a rigare dritto. In amore è il momento di scoprire le carte.

7° Scorpione: le previsioni del oroscopo del 30 settembre vi invitano a fare un po' di chiarezza.

Se ci sono delle questioni in sospeso, specie per quanto riguarda il lavoro, è opportuno risolverle entro la fine di questa settimana. In amore siete titubanti.

6° Ariete: la luna è leggermente dissonante e questo potrebbe far nascere qualche piccola discussione in amore. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo pesanti. Talvolta bisogna lasciarsi scivolare le cose addosso per andare avanti.

5° Acquario: alcune vicende familiari stanno andando verso una direzione positiva. La vostra mente, però, continua ad essere attanagliata da mille pensieri e preoccupazioni. Essere troppo puntigliosi potrebbe crearvi un danno, anche per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo 30 settembre, i segni fortunati

4° in classifica Bilancia: spesso tendete ad usare due pesi e due misure a seconda delle persone con le quali vi relazionate. Questo, però, vi rende imparziali agli occhi degli altri e potrebbe generare qualche malumore.

3° Leone: giornata abbastanza positiva per quanto riguarda il lavoro. Riuscirete a venire a capo di questioni che vi stavano tormentando da giorni. In campo sentimentale, invece, è importante tenere gli occhi ben aperti.

Specie single avranno delle occasioni interessanti.

2° Sagittario: l'oroscopo del 30 settembre annuncia per i nati sotto questo segno l'inizio di un periodo molto interessante dal punto di vista professionale. Molti di voi stanno per ricevere un premio, una promozione, o semplicemente una gratificazione.

1° Vergine: in amore tutto sembra procedere secondo i piani. Dal punto di vista professionale potete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Spesso vi siete sentiti sul filo del rasoio, ma adesso le cose stanno per cambiare.