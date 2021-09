Venerdì 1° ottobre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, mentre Venere stazionerà in Scorpione. Il Sole, Marte e Mercurio, invece, proseguiranno il domicilio in Bilancia, così come Giove assieme a Saturno continueranno il moto in Acquario. Plutone, in ultimo, permarrà in Capricorno come Nettuno rimarrà stabile in Pesci e Urano resterà nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Bilancia, meno roseo per Capricorno e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: stacanovisti. Marte in Bilancia trino alla Luna nel segno indurrà, con ogni probabilità, la prima decade felina a premere sul pedale dell'acceleratore per quanto riguarderà il settore professionale.

Probabili perplessità sentimentali durante le ore serali.

2° posto Bilancia: sereni. Nel ménage amoroso di casa Bilancia, nel giorno che precede il weekend, si respirerà presumibilmente un rinnovato clima di serenità, il quale spingerà i nativi a lanciarsi in qualche doveroso chiarimento con la dolce metà che avrà un felice epilogo.

3° posto Ariete: focus amicale. Con lo Stellium in opposizione nelle retrovie, il primo segno zodiacale potrà beneficiare dei raggi del Luminare femminile nel loro Elemento in seconda dimora che lo indurrà a trascorrere uno scanzonato venerdì assieme alle amiche di sempre.

I mezzani

4° posto Gemelli: concentrati. Il duetto Sole-Mercurio nell'affine Bilancia, stimolato anche dalla Luna di Fuoco, potrebbe acuire la concentrazione dei nati Gemelli, soprattutto tra coloro che operano nel mondo del business online.

5° posto Toro: un passo alla volta. Ottime le effemeridi per il primo segno Fisso nel corso di questo giorno autunnale, grazie alla probabile consapevolezza che i nativi riverseranno su alcune faccende sentimentali di difficile risoluzione. Queste ultime, difatti, saranno affrontate dal segno di Terra bandendo l'impazienza, conscio del fatto che avanzando un passo alla volta avrà più chance di raggiungere la meta affettiva.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° posto Vergine: musi lunghi. Il trigono tra Venere in Scorpione e Nettuno nel dirimpettaio Pesci potrebbe far trascorrere una giornata all'insegna dei musi lunghi ai nati Vergine, in particolar modo sul versante famigliare, ambito in cui non gradiranno alcuni comportamenti dei genitori.

7° posto Scorpione: rancori pregressi.

I pianeti generazionali e la Luna in quadratura uniti a Urano opposto proveranno a scoperchiare il vaso di Pandora e, come per il leggendario contenitore, vecchie ruggini e/o gelosie emergeranno imperterrite al lavoro.

8° posto Pesci: pausa ristoratrice. Più che il solito letargo autunnale, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero optare per una breve pausa ristoratrice, come una gita fuori porta o una capatina al centro benessere, considerando che tra poche settimane le sinfonie astrali suoneranno quasi esclusivamente per loro.

9° posto Cancro: distratti. Tenere alta la guardia, specialmente nel settore lavorativo, non sarà probabilmente un esercizio semplice in casa Cancro durante questo venerdì, coi nativi che faticheranno le proverbiali sette camicie per non commettere alcun errore di distrazione.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: titubanti. Sebbene si tratterà di un probabile momentaneo blackout decisionale, sarà bene che i nati Acquario non si demoralizzino più del dovuto in questa giornata, perché correrebbero il rischio di cambiare inutilmente sentiero esistenziale.

11° posto Sagittario: puntigliosi. Essere colleghi di lavoro dei nati Sagittario di seconda e terza decade nel corso di questa giornata potrebbe non essere una passeggiata, in quanto i nativi risulteranno oltremodo puntigliosi ed un pizzico saccenti durante lo svolgimento delle mansioni professionali.

12° posto Capricorno: svogliati. La voglia di rimboccarsi le maniche probabilmente latiterà in casa Capricorno, col terzo segno di Terra che proverà in ogni modo a svincolarsi da eventuali faccende domestiche procrastinate più volte.