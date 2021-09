Per tutti i 12 segni zodiacali sta per prendere il via una nuova giornata. Approfondiamo quindi le previsioni l'Oroscopo del 14 settembre 2021 con i cambiamenti astrologici che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata non esaltante, visto che nel pomeriggio la Luna sarà dissonante e potrà provocare alcune difficoltà. Nel lavoro potreste fare una scelta importante, in particolare se da poco avete cambiato qualcosa.

Toro: per i sentimenti la Luna torna favorevole, potrete sfruttare queste ore per superare alcune difficoltà.

Nel lavoro attenzione a Saturno contrario, per questo motivo sarà difficile mettere da parte alcune difficoltà al momento.

Gemelli: a livello sentimentale attenzione a qualche piccola difficoltà nata negli ultimi giorni. In questo momento vi sentite maggiormente stressati. Nel lavoro ci sono alcune situazioni da rivedere, in particolare relazioni da risolvere.

Cancro: in amore qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, in particolare nel pomeriggio. Se c'è la necessità di trovare un accordo agite ora. A livello lavorativo alcune questioni di tipo economico vanno riviste.

Leone: a livello amoroso vi sentirete maggiormente polemici in queste giornate. Le nuove storie potranno risentire di qualche difficoltà.

Nel lavoro meglio fare attenzione ad alcune questioni, in particolare dal punto di vista economico.

Vergine: in amore se una persona vi interessa conviene farsi avanti, visto che Venere aiuta. Nel lavoro se c'è da gestire qualcosa di importante fatelo ora.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Previsioni e oroscopo del 14 settembre 2021: stelle del giorno per la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è meglio evitare di portare avanti polemiche inutili, se una persona non vi interessa, una storia potrà essere chiusa. A livello lavorativo ci sono diverse cose da fare, per questo motivo datevi delle priorità.

Scorpione: a livello amoroso le coppie che vanno avanti da tempo dovranno ora decidere se consolidare o meno un rapporto.

Nel lavoro in queste ore potreste tentare di rivedere una questione, anche se Saturno in opposizione potrebbe portare difficoltà.

Sagittario: per i sentimenti - con la Luna nel segno - vi sentirete più forti. Siete più attivi in questo momento. Nel lavoro, se ci sono stati dei problemi ora potranno essere risolti.

Capricorno in amore in questa giornata riuscirete a risolvere alcune questioni, anche grazie alla Luna che torna favorevole. Nel lavoro, se avete vissuto una crisi, ora potrete recuperare.

Acquario: per i sentimenti con Venere dissonante alcune storie saranno messe alla prova. Gestite al meglio le provocazioni. A livello lavorativo alcune questioni sono da rivedere entro questa settimana.

Pesci: in amore le storie che nascono in questo momento sono positive, grazie anche alla Luna favorevole. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più, per questo motivo le occasioni che arrivano non vanno gettate al vento.