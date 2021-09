L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 settembre 2021 è pronto a dare consigli e una linea di guida da prendere in considerazione nei prossimi sette giorni. In primissimo piano in questo contesto, l'Astrologia, ovviamente applicata ai primi sei segni dello zodiaco: focus quindi su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire a chi sorriderà la terza settimana di settembre? Tra i sei segni sotto osservazione a risultare molto fortunati senz'altro gli amici nati in Cancro (voto 8), seguiti a ruota da coloro nativi in Leone (voto 7) e Vergine (voto 7).

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica indicano che a dover sudare le classiche sette camicie saranno i nativi del segno dell'Ariete (voto 5), purtroppo costretti a navigare a vista nel periodo.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a valutare le analisi astrali descritte nelle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 13 a domenica 19 settembre, ci preme dare voce agli imminenti transiti dell'astro terrestre. In tutto saranno tre gli stop lunari, in altrettanti segni, ovviamente programmati per la settimana in oggetto. A dare inizio al periodo, la Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo martedì 14 settembre alle ore 13:34. A seguire, giovedì 16 settembre alle ore 16:23, l'ingresso della Luna in Acquario.

La settimana si concluderà con il passaggio della Luna in Pesci, prevista per sabato 18 settembre. Da sottolineare nel periodo anche l'entrata di Marte in Bilancia, transito di un certo valore per coloro i quali avessero in sospeso azioni legali, eredità, spese importanti o programmi da preparare per il breve o lungo termine.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 5. Predizioni non troppo positive per voi del segno, in questo frangente messe in conto dagli astri con il voto dell'insufficienza. Tra le migliori in assoluto, le stelle mettono in primo piano la giornata di mercoledì 15 settembre, al 'top' con cinque stelle.

In questi frangenti potreste essere incentivati a fare progetti utili per la famiglia. Alcuni dei vostri programmi salteranno, ma questa non sarà affatto una cosa negativa, anzi: l’imprevisto diventerà occasione per volgere lo sguardo verso nuovi orizzonti. E alla fine di questa settimana proverete un senso di soddisfazione che non avevate davvero messo in conto. Condividete ogni cosa con la vostra dolce metà!

La posizione delle stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 15 settembre;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16 e venerdì 17;

★★★ martedì 14 e sabato 18;

★★ domenica 19 settembre.

♉ Toro: voto 6. Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare.

In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali, avrete discrete probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o eventuali desideri in sospeso proprio in questi giorni. Attenzione alla parte terminale della settimana, con venerdì e sabato valutati negativamente. Vivrete forse anche dei momenti di sfiducia, ma non per questo dovrete arrendervi o pensare di farlo. Proseguite lungo la strada che riterrete giusta e armatevi di pazienza: ogni cosa arriverà al momento giusto. Trovate del tempo da trascorrere con gli amici, quelli 'collaudati', quelli che sanno capire senza bisogno di troppe parole e spiegazioni.

La settimana valutata dalle stelline:

★★★★★ martedì 14 e mercoledì 15;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16 e domenica 19;

★★★ venerdì 17 settembre;

★★ sabato 18 settembre.

♊ Gemelli: voto 6.

Valutato con un andamento al limite della sufficienza, il periodo per la maggior parte si presenta (almeno sulla carta) con fasi abbastanza altalenanti. Comunque inizierà bene la settimana, anche se a metà periodo rifilerà due giornate una peggiore dell'altra: mercoledì avrà tre stelle relative al "sottotono" mentre giovedì risulterà la giornata più ostica dell'intero periodo. Alcune questioni familiari vi preoccupano e prendono tutte le vostre energie: state cercando una soluzione e vorreste trovarla al più presto. Cercate, però, di non drammatizzare. Guardate il problema in tutte le sue sfaccettature ma senza aggiungere inutili ansie. Sul fronte lavorativo, per fortuna, avrete una piccola, grande soddisfazione.

Le stelline dei giorni da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 13 e sabato 18;

★★★★ martedì 14, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ mercoledì 15 settembre;

★★ giovedì 16 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana preannuncia a voi nativi sette giorni complessivamente positivi anche se, purtroppo, non lo sarà in modo completo. Infatti, il frangente vedrà un centro e un fine periodo davvero ottimi ma con la parte iniziale altamente negativa: occhio a lunedì e martedì! Al contrario, tantissimi di voi del segno potranno contare ad occhi chiusi su tre giornate splendide classificate al "top", coincidenti con giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Diciamo che tutto o quasi risulterà in ripresa: il malumore andrà via e ritroverete fiducia nelle vostre possibilità. Non reprimete eventuali desideri, a qualsiasi campo essi appartengano. Da lunedì 13 inizia una settimana durante la quale riuscirete a prendervi belle soddisfazioni.

La scaletta con le stelle giornaliere:

Top del giorno domenica 19 settembre;

domenica 19 settembre; ★★★★★ giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ mercoledì 15 settembre;

★★★ lunedì 13 settembre;

★★ martedì 14 settembre.

♌ Leone: voto 7. Si preannuncia un buon periodo per voi nativi sotto il segno del Leone, soprattutto nella parte iniziale e finale del periodo. Ottime le giornate a partire da quella di lunedì fino a mercoledì, senz'altro da considerare vincenti a qualsiasi livello.

Occhio invece al prossimo giovedì e conseguente venerdì, nel frangente sottoscritti rispettivamente con tre e due stelline negative. Un consiglio: non serve volere tutto e subito, soprattutto per quanto riguarda la vostra vita privata. Desiderare è bello e lecito, ma i tempi vanno rispettati e la pazienza, sappiatelo, è fra le più preziose delle virtù. Del resto voi lo sapete bene, no?

Le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno lunedì 13 settembre;

lunedì 13 settembre; ★★★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ giovedì 16 settembre;

★★ venerdì 17 settembre.

♍ Vergine: voto 7. I prossimi sette giorni si prevedono abbastanza convincenti per voi della Vergine. L'oroscopo della settimana 13-19 settembre invita ad essere prudenti soprattutto sabato e domenica, valutati rispettivamente con il segno del "sottotono" e con quello ancor peggiore relativo ai periodi da "ko".

Potreste passare qualche momento poco piacevole nel corso del periodo, e la colpa molto probabilmente sarà di qualcuno che deluderà le vostre aspettative. In pratica una persona si dimostrerà poco leale verso di voi e questo potrebbe procurare delusione seguita da tensione e nervosismo. Non prendete decisioni affrettate, controllate le vostre reazioni cercando di agire con astuzia.

La classifica stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno mercoledì 15 settembre;

mercoledì 15 settembre; ★★★★★ lunedì 13 e giovedì 16;

★★★★ martedì 14 e venerdì 17;

★★★ sabato 18 settembre;

★★ domenica 19 settembre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.