L'Oroscopo settimanale dal 13 al 19 settembre 2021 è pronto a fare una cernita riguardante i sette giorni della settimana a venire. L'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese, sicuramente regalerà belle sorprese come anche cocenti delusioni. In questo caso ad essere messi sotto stress, causa voglia di 'sapere', soprattutto gli amici nati in Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, segni sotto esame in questo contesto. Prima di andare al dunque, d'obbligo segnalare la presenza della Luna in Capricorno, poi in Acquario ed infine in Pesci.

Transito importante, anch'esso da segnalare, l'ingresso di Marte in Bilancia mercoledì 15 settembre.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica per poi togliere il velo alla classifica settimanale valida per tutti i segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. A voi nativi nello splendido segno di Aria in analisi quest'oggi l'Astrologia preannuncia frangente positivo, seppur alternato da momenti buoni ed altri meno. Diciamo che la partenza e il termine del periodo non saranno decisamente tra le migliori. Tutto bene nei restanti giorni: mercoledì Marte arriva nel vostro segno, sarebbe opportuno sfruttare questo buon transito per cose o situazioni di un certo interesse.

Nel corso della settimana una persona fidata vi aiuterà a sciogliere un nodo rendendo tutto più facile: ogni tanto succede anche questo, per fortuna! All’orizzonte lavorativo c’è inoltre la possibilità di stringere nuovi accordi che si riveleranno ottimi e fruttuosi in un futuro prossimo. Non perdere la concentrazione, almeno fino a venerdì.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scopriamo insieme il resto della scaletta con le stelline giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 17 settembre;

venerdì 17 settembre; ★★★★★ mercoledì 15 (Marte nel segno), sabato 18;

★★★★ martedì 14, giovedì 16;

★★★ domenica 19 settembre;

★★ lunedì 13 settembre 2021.

♏ Scorpione: voto 6. Valutata dall'Astrologia con il voto della sufficienza, si prevede un periodo abbastanza positivo.

Bene la partenza e la parte finale del periodo, concentrati nella parte centrale: seguendo con costanza il nostro oroscopo del giorno, certamente troverete utili consigli in grado di aggirare i periodi 'no'. Da un punto di vista emotivo non sarà una settimana tranquilla. Vi state spremendo come un limone per arrivare al vostro obiettivo, state dando l’anima e a volte vi sembra di non raccogliere i frutti meritati. Ma vi sbagliate. Più semplicemente dovete rallentare e rispettare anche le esigenze del vostro corpo e della mente. Qualcuno in questi giorni saprà stare al vostro fianco e dirvi le cose giuste.

Le stelline relative ai giorni "si" e "no":

★★★★★ lunedì 13, domenica 19;

★★★★ martedì 14, venerdì 17, sabato 18;

★★★ mercoledì 15 settembre;

★★ giovedì 16 settembre 2021.

♐ Sagittario: voto 6.

Si preannunciano sei giorni su sette nel complesso positivi. Escludendo i soli venerdì e sabato, previsti rispettivamente con il 'sottotono' e il 'ko', i giorni rimanenti non dovrebbero dare preoccupazioni eccessive. In determinati frangenti, non sapendo che pesci prendere, date pure uno sguardo alle nostre regolari previsioni a cadenza giornaliera. Sappiate che la vostra concentrazione aumenta e, insieme ad essa, anche i frutti che sarà possibile ricavare dalle vostre azioni quotidiane. Se siete single, questi prossimi sette giorni avrete l’opportunità di fare incontri molto interessanti: cercate di non sprecare tale opportunità. Cercate anche di concedervi qualche momento di sano svago, almeno nel weekend, altrimenti rischiate davvero di scoppiare!

Il resoconto quotidiano espresso dalle stelline:

★★★★★ lunedì 13, martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, giovedì 16, domenica 19;

★★★ venerdì 17 settembre;

★★ sabato 18 settembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Splendido periodo, senz'altro all'insegna di un passaggio astrale di notevole caratura: l'ingresso della Luna in Capricorno martedì 14 settembre. In questo caso il consiglio in arrivo dall'oroscopo della settimana è quello di cercare di mettere in campo le cose di una certa importanza, visto il momento favorevole. Questa può essere una settimana molto fruttuosa, a patto di evitare di agire in modo avventato. Ragionate, pensate, riflettete e poi procedete.

All’orizzonte appaiono traguardi ottimi per il vostro percorso professionale: se possibile, coinvolgete anche la persona amata.

I giorni da lunedì a domenica valutati dalle stelle:

Top del giorno martedì 14 settembre (Luna nel segno);

martedì 14 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 15, giovedì 16, sabato 18;

★★★★ lunedì 13, venerdì 17, domenica 19.

♒ Acquario: voto 9. Valutato con massima positività il periodo in arrivo, si preannunciano sette giorni davvero speciali per voi dell'Acquario. Si alterneranno periodi buoni e periodi ottimi interrotti solo dalla giornata di lunedì 13 settembre, l'unica ad essere stata classificata con le tre stelle relative ai periodi 'sottotono'. In generale sarà una settimana piacevole, fatta di atmosfere casalinghe e di quelle piccole cose che riscaldano il cuore.

Dedicatevi soltanto alle persone che contano, parlate con loro e ascoltale, magari intorno a una tavola imbandita. A tutto il resto penserete più in là.

Le stelle attribuite ai sette giorni a venire:

Top del giorno giovedì 16 settembre (Luna nel segno);

giovedì 16 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 14, venerdì 17, domenica 19;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18;

★★★ lunedì 13 settembre 2021.

♓ Pesci: voto 8. Si profila un periodo certamente efficace, buono soprattutto nelle realtà incentrate su problematiche sentimentali. La presenza della Luna, nel segno questo sabato 18 settembre, aiuterà senz'altro a sbrogliare matasse relative a stati sentimentali, di amicizia o relative all'ambiente famigliare. L'Astrologia settimanale intanto contempla un inizio periodo non troppo gradevole, con un lunedì e un martedì da vivere in difesa.

poi viaggerete davvero 'alla grande'. Approfittate del weekend per affrontare questioni rimaste appese, magari riguardanti la sfera privata. Con il trascorrere delle ore avvertirete una sensazione di sollievo e arriverete a fine settimana con una gran voglia di divertirvi.

La scaletta disponibile nello specchietto riassuntivo seguente:

Top del giorno sabato 18 settembre (Luna nel segno);

sabato 18 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 16, venerdì 17 e domenica 19;

★★★★ mercoledì 15 settembre;

★★★ martedì 14 settembre;

★★ lunedì 13 settembre 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta la classifica della settimana da lunedì 13 a domenica 19 settembre, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà il Capricorno, sostenuto da una splendida Luna nel segno.

Molto bene i prossimi sette giorni anche per coloro nativi dell'Acquario, del Cancro e in Pesci: andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La classifica settimanale: