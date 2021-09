Le previsioni zodiacali di venerdì 1° ottobre 2021 sono pronte ad un nuovo incontro con voi lettori appassionati di Astrologia. In evidenza quest'oggi, oltre all'immancabile e seguitissima classifica con le stelline giornaliere, soprattutto le nuove previsioni dedicate in questo contesto agli ultimi sei segni della corolla zodiacale. Pronti allora a meditare il pensiero degli astri in merito ai settori della vita relativi al lavoro e all'amore? L'Astrologia di venerdì regala una bella soddisfazione ai nativi in Sagittario e in Pesci, entrambi valutati in giornata a cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 1° ottobre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 1° ottobre

Bilancia: ★★★★. In arrivo un inizio mese abbastanza buono. Diciamo che la giornata di venerdì sarà positiva quanto basta, anche se sarà da saperla cogliere nei momenti opportuni, ovviamente evitando le situazioni a rischio. In amore, la giornata inizierà con qualche turbolenza condita da piccole difficoltà o imprevisti: non tutto filerà come previsto ovviamente, ma con il perfezionamento di un paio di dettagli e qualche piccolo accorgimento riuscirete a ripristinare il sereno tra voi ed il partner.

Single, periodo impegnativo per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vi occorrerà molta pazienza e senso della misura, sappiatelo. Qualcuno tra voi intanto, in alcune situazioni non avrà certo i peli sulla lingua e non si lascerà mettere sotto tanto facilmente. Nel lavoro intanto, seguite con fermezza i vostri obiettivi perché per strani che possono sembrare agli altri, alla fine potrebbero davvero funzionare alla grande.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì annunciano l'arrivo di un giorno valutato con la classica spunta dei frangenti "sottotono". Diciamo pure che la giornata appartenente a questa parte della settimana appena che sta per finire potrebbe essere abbastanza pensierosa. Per i sentimenti, non rinunciate ad un vostro desiderio solo perché il vostro partner è riluttante: potreste riuscire a convincerlo con un dialogo interessante, quindi provateci.

In generale, qualsiasi altra cosa dovesse attirare, a partire da viaggi e/o divertimenti vari, dovranno essere messi da parte in attesa di tempi più consoni. Se siete single, aspettate un po' prima di buttarvi a capofitto in una nuova relazione, ok? In campo sentimentale, quando "la partita" si fa dura ma degna di essere portata avanti ad ogni costo, è importante tenere conto anche del parere degli astri: oggi per voi negativo. Nel lavoro, non alleatevi con la pigrizia ma combattetela di brutto grugno: se avete preso un impegno dovete portarlo a termine, anche se la voglia sarà scarsa.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 1° ottobre al Sagittario predice l'arrivo di una giornata perfetta quasi in tutto.

Questa parte iniziale del mese di ottobre, per tanti nativi sarà in gran parte meravigliosa, soprattutto per ciò che riguarda i rapporti di amicizia, in ambito famigliare e nei rapporti interpersonali in genere. In amore, le previsioni annunciano un affettuoso scambio dialettico capace di riportare nella coppia tanta sensualità, poesia e allegria. Questo sarà la miscela esplosiva in grado di rinnovare anche amori un po' datati e dare molta spinta a quelli appena nati. Per i single, l'amore sarà sicuramente in arrivo nella vostra vita emotiva, grazie a qualcuno capace di rendere l'atmosfera davvero eccitante. Approfittatene per dimenticare i vostri problemi, magari per fare una conoscenza stimolante, gradita soprattutto dal vostro cuore.

Per la parte riguardante il lavoro, le stelle offriranno un vantaggioso aiuto per superare qualche vostro collega un po' "scomodo": sfruttate al meglio la marcia in più che vi sarà offerta questo venerdì.

Oroscopo e stelle del giorno 1°ottobre

Capricorno: ★★★★. Partirà mediamente bene questo vostro venerdì di fine settimana, senza troppi patemi d'animo con i quali confrontarsi. In merito agli affetti, la qualità della vostra vita sentimentale migliorerà solo se saprete prendere in mano le redini dell'intraprendenza (non senza un po' di sana "faccia tosta!"). In coppia gli stimoli per procedere non vi mancheranno di sicuro: cercate di recuperare la fiducia in voi stessi, questa è diventata la prima priorità.

Single, le promesse per una relazione potrebbero realizzarsi, cercate perciò di tenere a bada la vostra fantasia cercando di non credere con troppa facilità a tutto ciò che vi verrà detto, tanto per... Se non lo sapete, noi lo confermiamo: le stelle sono pronte a rallegrarsi con chi è capace di pensare positivo, sappiatelo! Nel lavoro, gli astri invitano alla calma: riflessi brillanti e battuta pronta vi aiuteranno senz'altro a catturare l’attenzione di chi potrebbe dare una buona "spintarella" alla fortuna.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali del momento invogliano a tare un po' in campana: non si prevede un periodo tutto rose e fiori. Infatti la giornata è stata classificata con il "ko", per questo converrà tenere un atteggiamento guardingo e prevenuto soprattutto nelle relazioni importanti.

In campo sentimentale, vi aspetta un periodo non particolarmente brillante a causa di Venere dissonante (quadratura a Giove nel segno): troppi intralci e confusione vi faranno perdere la serenità acquisita nei giorni scorsi. Non riuscirete a tenere a freno la vostra emotività e la tensione che accumulate nel corso della giornata potrebbe sfociare in una discussione con. Single, gli astri consigliano di mettere da parte la vostra innata testardaggine: essere troppo ostinati alla fine paga poco o affatto, sappiatelo! Bene la parte finale della giornata. Nel lavoro, gli astri segnalano cambiamenti, irrequietezze o novità indipendenti dalla vostra volontà. Dunque, cogliete l’occasione per fare il punto della situazione.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 1° ottobre indica che partirà molto bene questa prima giornata coincidente con la ripartenza del nuovo mese di ottobre. Dunque, si profila un venerdì in linea con i vostri migliori desideri. In amore gran parte delle cose andranno a gonfie vele: non lasciatevi sfuggire questo momento di serenità e passione ma vivetelo immensamente. In coppia le condizioni saranno perfette per rilassarsi con il partner oppure per valorizzare appieno eventuali doni che certamente in tanti riceverete dalle stelle. A coloro ancora single il proprio potere di seduzione potrebbe sorprendere. A tal proposito c'è un consiglio da seguire: mai fidarsi solo delle apparenze e/o delle lusinghe dettate dalle circostanze.

Dunque, "si" alla fiducia, assolutamente "no" a comprare a scatola chiusa. Nel lavoro, programmi o progetti particolari messi in circolo in questo venerdì di fine settimana, probabilmente andranno in porto.

Classifica oroscopo del 1° ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 1°ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? In evidenza in questa parte centrale della settimana ben cinque segni su dodici. A saltare all'occhio la prima posizione in classifica del Leone favorito dalla Luna nel segno. A seguire a ruota Cancro, Vergine, Sagittario e Pesci.

Andiamo subito a scoprire tutti gli altri segni analizzando il prospetto preposto a tale scopo.

Le stelline di venerdì 1° ottobre: