L'Oroscopo della settimana dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 è arrivato ed è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario. Sotto controllo da parte dell'Astrologia sono gli ultimi quattro giorni di settembre e i primi tre di ottobre, ormai prossimo all'arrivo. Considerando la prima tranche relativa all'arco zodiacale, a svettare a pieno titolo sul podio più alto della fortuna, sono il Leone (voto 10), il Cancro (voto 9) e la Vergine (voto 8).

Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica non sono affatto pienamente positive per i nati in Ariete (voto 6), Toro (Voto 6) e Gemelli (voto 6), costretti a subire un'ondata di fluttuazioni astrali poco generose verso i rispettivi segni.

Luna nei segni: i transiti della settimana

Le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre, come sempre iniziando a dare info sui prossimi spostamenti della Luna. Il frangente sotto osservazione conta in tutto tre tappe in programma per questa settimana. A dare inizio al periodo, la Luna in Cancro, presente nel segno martedì 28 settembre alle ore 15:33. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop venerdì 1°ottobre alle ore 2:53, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Leone. La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Vergine previsto per domenica 3 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6.

Vi aspetta una settimana molto impegnativa: avrete la possibilità di concretizzare un progetto a cui tenete, ma dovrete metterci grande energia e mantenere intatta tutta la vostra lucidità. Attenzione alle spese inutili. Vorreste fare tante cose e farle tutte bene, ma forse pretendete troppo dalle vostre stesse energie: stabilite un ordine di priorità.

Anzi, il suggerimento è quello di mettere al primo posto le questioni riguardanti la casa e la famiglia, adesso avete gli strumenti per fare quel sospirato passo in avanti e concretizzare un piccolo, grande desiderio. Vediamo allora più da vicino il rendiconto giorno per giorno scoprendo il responso espresso dalla scaletta:

★★★★★ lunedì 27 e sabato 2;

★★★★ martedì 28, venerdì 1 e domenica 3;

★★★ mercoledì 29 settembre;

★★ giovedì 30 settembre.

♉ Toro: voto 6.

Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. Ad aprire "le danze" della positività sarà martedì 28 settembre poi ripreso in seguito da mercoledì 29, entrambi sottoscritti con cinque stelle. In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali, avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o eventuali desideri in sospeso proprio in questi due giorni. Attenzione alla parte conclusiva della settimana, con sabato e domenica valutati negativamente. Le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 28 e mercoledì 29;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30 e venerdì 1;

★★★ sabato 2 ottobre;

★★ domenica 3 ottobre.

♊ Gemelli: voto 6.

In arrivo una settimana abbastanza moderata in linea con la media sufficienza. Diciamo che le stelle non saranno troppo accondiscendenti nei vostri confronti: vediamo di scoprire qualche indizio in più, ok? Voi del segno non potrete contare sulla giornata al "top del giorno", in compenso avrete a sostegno un lunedì 27, martedì 28 e domenica 3 favoriti alla grande da astri di settore belli e in ottima forma. La Luna, prima in Cancro e poi in Vergine, regalerà anche a voi buone possibilità di sfondare il suddetto periodo, da noi valutato con cinque stelline. Passabili, considerate a quattro stelle, le giornate del 29 settembre e sabato 2 ottobre. Indicando le giornate meno positive, ecco spuntare le due stelline da "ko" giovedì 30, mentre venerdì 25, sarà sotto sorveglianza speciale visto che avrà in dote solo tre stelline "sottotono".

A seguire, i prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 27, martedì 28 e domenica 3;

★★★★ mercoledì 29 e sabato 2;

★★★ giovedì 30 settembre;

★★ venerdì 1°ottobre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana indica un periodo super-positivo per voi del Capricorno. Valutato nelle previsioni come sicuramente vincente in molti settori, i prossimi sette giorni cadranno "a fagiolo" specialmente sotto l'aspetto sentimentale/affettivo. La giornata più bella in tutti i sensi sarà quella di martedì 28, segnata dall'arrivo della Luna nel segno, dunque al "top del giorno". Splendidamente "goderecce" saranno anche quelle giornate segnate con cinque stelle relative a lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì 1° ottobre.

Unica giornata "no" , quella di domenica 3 ottobre, sotto gli scarsi auspici di astri poco performanti portatrici di tre sole stelline. Vediamo il riepilogo:

Top del giorno martedì 28 settembre (Luna nel segno);

martedì 28 settembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 27, mercoledì 29 e venerdì 1;

★★★★ giovedì 30 e sabato 2;

★★★ domenica 3 ottobre.

♌ Leone: voto 10. In arrivo una settimana da considerare davvero super, certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, una meravigliosa Luna in Ariete a cui seguiranno altre tre giornate davvero prorompenti martedì, giovedì e sabato. Se avete voglia di novità, questa è la settimana giusta per cercarle. Evitate soltanto di mettere troppa carne al fuoco, perché rischiereste di non concludere un bel niente.

Andiamo a scoprire qualcosa di più sui prossimi sette giorni togliendo finalmente il velo dalle stelline giornaliere applicate ai singoli giorni:

Top del giorno venerdì 1°ottobre (Luna nel segno);

venerdì 1°ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 30, sabato 2 e domenica 3;

★★★★ lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29.

♍ Vergine: voto 8. In arrivo una settimana davvero ottima, messa in preventivo come certamente favorevole sia all'amore che al lavoro. L'oroscopo della settimana dal 27 settembre al 3 ottobre invita a seguire con scrupolosità i nostri consigli, giorno per giorno resi disponibili dal nostro oroscopo quotidiano, senz'altro troverete un ottimo spunto per migliorare le probabilità di avere un periodo sano e sereno. Il vostro umore è in netto miglioramento, per fortuna: molte questioni non sono ancora risolte, ma di certo le state affrontando con uno spirito diverso e ciò vi permetterà di sciogliere diversi nodi.

A seguire, come sono stati classificati i vostri prossimi sette giorni:

Top del giorno domenica 3 ottobre (Luna nel segno);

domenica 3 ottobre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 30, venerdì 1 e sabato 2;

★★★★ mercoledì 29 settembre;

★★★ lunedì 27 settembre;

★★ martedì 28 settembre.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.