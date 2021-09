L'Oroscopo settimanale dal 27 settembre al 3 ottobre 2021 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno in merito alla settimana a cavallo dell'attuale mese e l'inizio di ottobre?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Più che interessante quasi tutto il periodo, messo in conto nelle previsioni della settimana con l'ottimo "voto otto" relativo ai periodi fortunati.

In generale, si preannuncia altamente favorevole per tanti di voi la giornata del 30 settembre, come indicato dall'Astrologia sotto effetto della Luna in Cancro. Preparatevi quindi ad un giovedì sfavillante in amore, portato in dono dalla Luna. Ecco la classifica giornaliera interessante la settimana sotto analisi:

Top del giorno giovedì 30 settembre;

giovedì 30 settembre; ★★★★★ lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29;

★★★★ venerdì 1°ottobre;

★★★ sabato 2 ottobre;

★★ domenica 3 ottobre 2021.

♏ Scorpione: voto 5. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo decisamente poco affidabile, sia dal punto di vista sentimentale che nelle attività da lavoro. Indubbiamente, non mancherà qualche giornata ottima, come quella di mercoledì 29 settembre che andremo a scoprire tra pochissimo.

Cogliamo l'occasione per mettervi in guardia in vista delle giornate relative a lunedì, venerdì e sabato, tutte valutate come negative. A questo punto partiamo subito con l'evidenziare in modo diretto e completo la situazione relativa alle stelline dei prossimi sette giorni:

★★★★★ mercoledì 29 settembre;

★★★★ martedì 28, giovedì 30, domenica 3;

★★★ lunedì 27, venerdì 1;

★★ sabato 2 ottobre 2021.

♐ Sagittario: voto 7.

Si preannuncia un periodo tranquillo, valutato nelle previsioni della settimana con la media positività, dunque buono. Un po' brusca la parte centrale del periodo, dunque con un pessimo martedì ed un ancor peggiore mercoledì. Positive le altre giornate visibili nello specchietto sottostante. Avrete occasione di trascorrere del tempo con una persona molto piacevole: approfittatene, farà molto bene all’umore.

Dedicatevi se possibile a qualcuno dei vostri hobby preferiti e intanto cominciate a pensare a quell’impegno che vi aspetta la prossima settimana. A seguire, la scaletta con le stelle giornaliere dal lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 2 ottobre;

sabato 2 ottobre; ★★★★★ venerdì 1, domenica 3;

★★★★ lunedì 27, giovedì 30;

★★★ martedì 28 settembre;

★★ mercoledì 29 settembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo abbastanza all'insegna della normalità della solita routine. Le giornate prenderanno il via un poco a rilento a causa di una parte centrale sottoposta ad alti e bassi e con un mercoledì e giovedì poco congeniali.

Se aveste voglia di dedicare parte della settimana ai vostri affetti più cari, ma anche ai vostri desideri e alle vostre esigenze: via libera! Fate soltanto attenzione a non spendere troppo, e soprattutto per cose inutili. Non è il momento e finireste per pentirvene. Potrebbero arrivare inviti molto interessanti a fine periodo: non rifiutateli e mettete da parte la pigrizia, ne varrà davvero la pena! Vediamo di dare maggiori info andando a scoprire le stelline previste nei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 27, sabato 2;

★★★★ martedì 28, venerdì 1, domenica 3;

★★★ mercoledì 29 settembre;

★★ giovedì 30 settembre 2021.

♒ Acquario: voto 7. In arrivo per voi, meravigliosi amici dell'Acquario, sette giornate espresse nella media con il voto dell'ottima sufficienza.

A destare qualche perplessità, la parte centrale del periodo, con un giovedì 30 ed un ancor più problematico venerdì 1° ottobre entrambi da annotare in agenda come altamente a rischio. Appoggiatevi con fiducia alle sole giornate di lunedì 27, martedì 28 e domenica 3 ottobre, certamente non deluderanno eventuali vostre aspettative. Andiamo pure ad approfondire il discorso analizzando le singole giornate:

Top del giorno lunedì 27 settembre;

lunedì 27 settembre; ★★★★★ martedì 28, domenica 3;

★★★★ mercoledì 29, sabato 2;

★★★ giovedì 30 settembre;

★★ venerdì 1° ottobre 2021.

♓ Pesci: voto 7. L'Astrologia applicata al segno dei Pesci annuncia un periodo mediocre, seppur con tre giornate altamente performanti. Il frangente avrà come punto di forza mercoledì 29 settembre, sottoscritta nella splendida "top del giorno".

A seguire due meravigliose giornate a cinque stelle messe in conto a giovedì e venerdì. In questo periodo saranno favoriti certamente i legami affettivi e, in generale, le amicizie e la famiglia. La vostra lealtà, il vostro impegno e la vostra onestà, saranno premiati sul fronte lavorativo: qualcuno ne prenderà atto e avrete una bella occasione da prendere al volo. Ecco il resoconto giorno per giorno relativo alle stelline quotidiane:

Top del giorno mercoledì 29 settembre;

mercoledì 29 settembre; ★★★★★ giovedì 30, venerdì 1;

★★★★ martedì 28, sabato 2;

★★★ domenica 3 ottobre;

★★ lunedì 27 settembre 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana da lunedì 27 settembre a domenica 3 ottobre, valida per l'intero comparto zodiacale.

Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà il Leone. Molto positivo il periodo anche per i nativi del Cancro, in questo contesto valutati con l'ottimo voto nove. Curiosi di scoprire le pagelle dei restanti segni?

Andiamo a scoprire la scaletta completa:

1° posto - Leone , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Cancro, voto 9;

3° posto - Vergine e Bilancia, voto 8;

4° posto - Sagittario, Acquario e Pesci, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Gemelli e Capricorno, voto 6;

6° posto - Scorpione, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 27/9 al 3 ottobre 2021, dunque incentrato sull'ultima settimana di settembre finisce qui. Vi ricordiamo di non mancare il prossimo appuntamento con le previsioni, la nuova classifica stelline giornaliere riguardanti il periodo compreso tra il 4 e il 10 ottobre.