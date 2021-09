L'oroscopo di giovedì 30 settembre è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco dall'Ariete sino a Pesci. Per determinati segni zodiacali sarà tempo di gustare l'onda del successo in campo sentimentale, come in quello lavorativo. Altri invece preferiranno impiegare parte del tempo e le energie necessarie per le persone amate come partner, famigliari e amici.

Per avere una situazione più chiara di come gli influssi astrali incideranno sulla quotidianità delle persone, è necessario conoscere i principali aspetti planetari del periodo.

Tra questi, a risultare tra i più interessanti sono i seguenti:

Sole in Leone in congiunzione a Marte;

Luna in Cancro in trigono a Venere e Nettuno;

Nettuno in sestile a Plutone;

Venere in opposizione a Urano in Toro;

Mercurio in quadratura a Luna e Plutone;

Giove in trigono a Mercurio e in quadratura a Venere.

Di seguito tutti i dettagli dell’Oroscopo del 30 settembre 2021, segno per segno.

Previsioni zodiacali del giorno 30 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La giornata si prospetta molto favorevole, piena di programmi e anche di opportunità. Complici la Luna in trigono a Venere, cogliete il lato più frizzante della vita. In programma una cena tra amici alla quale non potete assolutamente mancare, non ve lo perdonerebbero.

In amore, momenti intensi e passionali grazie a Venere nel segno dello Scorpione e in ottimo trigono ad una magnetica Luna. Occasioni di felicità da non perdere. Creatività in pole position, meglio se riuscite a non farvi condizionare da schemi validi ma ormai ripetitivi. Nel lavoro, guardare al futuro con fiducia e ottimismo magari non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose.

Avete in mente soluzioni nuove e originali che vi valgono il consenso e l’appoggio degli altri.

Toro - L’oroscopo del 30 settembre al segno del Toro indica una giornata un po' sottotono, ma bastano una doccia, un happy hour con gli amici e in serata la presenza della Luna nel segno del Cancro per riattivare tutta la vostra energia.

Cambio di guardia sul fronte delle amicizie: qualcuno arriva dopo che qualcun altro se ne va. Per i sentimenti, per difendere i vostri spazi sarete disposti a mettere in gioco anche alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero e d’azione. Famigliari intemperanti tentano di trascinarvi in giro, ma il vostro bisogno di regolarità avrà la meglio. Nel lavoro, avvertite un po’ di noia, oggi che il cielo si disinteressa alle vostre vicende. Tuttavia una bega tra colleghi si risolve senza il vostro intervento. Bene le attività di routine, soprattutto se siete a contatto col pubblico o vi occupate di servizi sociali o sanità.

Gemelli - Giornata positiva, anche se non esente da interrogativi.

La Luna in Cancro pone l’accento sugli affetti e il rapporto con la quotidianità. Recuperate le distanze aprendovi al dialogo e confrontandovi serenamente con le persone intorno. A livello amoroso, spinti dalla curiosità, vi muoverete per essere presenti in ogni situazione, facendovi eventualmente perdonare dalla persona amata con una calorosa simpatia. Ascoltate i consigli di chi v’invita a dosare l’energia e a indirizzarla verso obiettivi concreti. Nel lavoro, ascolterete diligentemente le opinioni di tutti, raccogliendo informazioni preziose che, in tempi brevi, si riveleranno utilissime. Con i colleghi, anche a distanza, l’intesa è perfetta. Potreste passare ore a parlare con loro, di tutto e di più.

Cancro - Giornata quasi tutta concentrata sulle spese o sulle incombenze relative alla casa, sulle spese da fare o sulle pratiche lasciate in sospeso. Resta poco tempo per lo svago. Prendete con filosofia i doveri da svolgere, le code alla posta e in banca: vi toglierete un pensiero. In amore, tanta la voglia di novità che apporta dinamismo. Scegliete attività congeniali ai vostri interessi, non concentrate energie in una sola direzione. Ideale per portare a termine con successo gli impegni consueti, magari anche per programmare per una cena con gli amici più cari. A livello lavorativo, con la protezione della Luna, questo giovedì si prospetta costruttivo. Clima adatto ai chiarimenti, ai progetti di gruppo, agli spostamenti.

Impegni piuttosto intensi ma molto gratificanti. Riconoscimenti e complimenti da parte dei colleghi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 30 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata a ritmo rallentato, avete la testa altrove ma nessuno lo nota. La mole di impegni in questo periodo alquanto ridotta, consente pause e divagazioni. Concentratevi sulle pratiche da finire e non mettete altra carne al fuoco, se volete essere produttivi. In amore, il sentimento prevalente è l’amicizia, l’essenziale è saper scegliere. Forse qualcuno di cui vi fidate ciecamente non merita tanta considerazione. Riguardo alle questioni di cuore, quelle con la "C" maiuscola per capirci, forse farete bene a seguire il vostro istinto piuttosto che i consigli altrui...

Nel lavoro, le professioni libere fanno per voi, che siete abilissimi nello sbrogliare problemi e nel tenere contatti anche con gli angoli più remoti del mondo. Sostenuti dalla Luna, questo giovedì riuscite a mantenere la calma anche quando intorno a voi il clima è infuocato.

Vergine - Il sempre incerto stato delle finanze genera qualche preoccupazione. Più ideale che reale, visto che Venere sta lavorando alacremente per voi. Non rimpiangete il denaro speso in viaggi, perché nel futuro s’intravede uno stimolo al rinnovamento. A livello sentimentale, un mantello benevolo, quello donato dalla Luna in Cancro, che non manca di suggerirvi le soluzioni migliori per sbrogliare più di una matassa. Una fase di rodaggio è indispensabile a qualche single, magari per costruire un rapporto di fiducia reciproca e prepararsi al grande salto.

Nel lavoro, finalmente potrebbe ripartire un progetto a voi caro, che per varie questioni era stato accantonato tempo fa. Ne ricavate un’impagabile soddisfazione. Se con qualche collega o superiore c’è stato da ridire, la pazienza e qualche piccolo compromesso rimetteranno tutto a posto.

Bilancia - La giornata scorre all’insegna del buonumore. Nuovi progetti, esperienze, ispirazioni improvvise. Risentite persone che non frequentate da tempo. Un viaggio lontano potrebbe trasformare in positivo la vostra vita. Argomenti pratici e convincenti in ambito affettivo daranno spunti per migliorare la situazione generale. Non vi lasciate sfuggire un’occasione d’oro, per inoltrare al partner le richieste che vi stanno più a cuore.

Nelle attività lavorative, vitalità e buonumore. Approfittatene per condurre in porto tutto ciò che avete in sospeso. Novità e notizie in arrivo a breve. Telefonate subito a un collega/amico perso di vista, o escogitate qualcosa da mettere in pratica nei prossimi giorni.

Scorpione - Un giovedì luminoso, all’insegna della Luna in Cancro, simbolo di Acqua come il vostro. L'Astro d'Argento si darà molto da fare per farvi trascorrere la giornata in modo semplice e piacevole. Cercate di badare di più al vostro “orticello”, senza mettervi sempre a confronto con gli altri. In amore, vorrete dare e ricevere tanto, ma in un’atmosfera piacevole e rilassante, per questo lasciarsi finalmente andare con la massima fiducia potrebbe dare enormi soddisfazioni ad entrambi nella coppia.

Riconoscete le necessità di entrambi, perché se non fate il possibile per soddisfarle, vi sentirete poco sereni. Nel lavoro, tenete a freno la vostra spontaneità. Ancora una volta avrete la dimostrazione che è meglio scegliere un atteggiamento più misurato e diplomatico. La Luna amica del segno vi regalerà l’aiuto di un collega capace di far fronte a intoppi e impedimenti.

Astrologia di giovedì 30 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Momento perfetto per pianificare la ristrutturazione della casa e sperimentare ricette dietetiche ma appetitose. Finanze in netto rialzo! Ideale per portare a termine con successo le attività consuete, per una passeggiata con il vostro amico Fido. Per i sentimenti, con coraggio potrete svincolarvi da una situazione amorosa limitativa, e dare il via a un nuovo inizio.

Attorno a voi ci sono cambiamenti in arrivo. Piccole gratificazioni e frutti dell’impegno vi daranno la conferma che la lungimiranza dà sempre risultati. A livello lavorativo, belle notizie sul piano finanziario. In arrivo guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare. Con l’aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto decisioni importanti per la casa e la famiglia.

Capricorno - Via libera alle situazioni che spezzano la quotidianità, ma attenzione: modifiche radicali nell’alimentazione possono provocare squilibri. La vostra concretezza non mancherà di dare i risultati sperati. Mantenete costante la determinazione. A livello amoroso, fermenti prodotti da una bella novità: un nuovo amore, un viaggio o l’arrivo di un bimbo vi renderanno espansivi.

Attirerete l’attenzione se single. Nell'ambito famigliare aumentano le responsabilità, ma raddoppiano anche le entrate. Protezioni miracolose. Nel lavoro, studiate una strategia per cavarvi d’impaccio, se doveste trovarvi in compagnia di colleghi o personaggi litigiosi. La mente ha bisogno di stimoli nuovi. Avete l’appoggio e l’approvazione totali dei superiori per un progetto di lavoro o di aggiornamento.

Acquario - Non lasciatevi irretire dal solito tran tran. Quella che a prima vista sembrerebbe una giornata come tante, riserverà invece delle belle sorprese. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti. Una decisione importante va ponderata. In ambito affettivo, che bella giornata! Splendido Sole, splendido Marte e splendido Mercurio, tutti in splendida positività verso il segno. Settori privilegiati: amore, avventura e viaggi. Molto bene l’estero, per nuovi affari e contatti. Intraprendenza e tempestività, le carte da giocare. Nel lavoro, molto facile fare affari. Celesti armonie vi mettono a disposizione interessanti occasioni per potenziare le entrate e proteggere il risparmio. Il bell’aspetto di Mercurio, nel segno della Bilancia ed in trigono al vostro Giove, vi rende particolarmente acuti e convincenti.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 30 settembre atmosfera è stuzzicante per chi è alla ricerca di un partner. Molte novità, ma per ora, forse, è meglio accontentarsi di svolazzare di fiore in fiore. In generale, entusiasmo e fiducia vi daranno una carica notevole. Riuscirete a elaborare nuove strategie da mettere in pratica. In amore, non portate per le lunghe una relazione che impoverisce l’attrazione e la passione. Se è al capolinea, anche se a malincuore, voltate pagina. Affrontate una questione alla volta. Non siate precipitosi: rischiate di compromettere ciò che avete conquistato. Nel lavoro, avendo seminato bene in passato, oggi potrete raccogliere ottimi frutti, ottenere promozioni o trovare un’occupazione. Scegliendo di rimanere legati ad un settore piuttosto che un altro, eviterete che si creino situazioni di malumore e scontentezza.