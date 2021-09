Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 settembre i nati sotto il segno della Vergine vivranno un momento di recupero. I Sagittario sono sottotono. Scopriamo nel prosieguo dell'articolo cosa accadrà a tutti gli altri segni.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: cercate di non essere troppo istintivi sulle faccende professionali. In amore è importante mantenere la calma, altrimenti finite per passare dalla parte del torto inutilmente.

11° Toro: oggi siete un po' indecisi. Se state per prendere una decisione importante è necessario essere concentrati.

Sul lavoro potrebbero arrivare delle novità inaspettate, non vi arrendete e continuate a lottare per i vostri obiettivi.

10° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 23 settembre denotano una giornata molto impegnativa sul fronte professionale. Cercate di gestire con calma e attenzione le prossime mosse. In amore non è più tempo di aspettare.

9° Acquario: se siete alla ricerca di un nuovo impiego o di un nuovo amore potreste avere un po' di difficoltà. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo frettolosi e lasciate che il tempo faccia il suo corso.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: la curiosità dominerà la vostra giornata. Oggi siete particolarmente attivi e attenti, qualità che sicuramente vi saranno ricompensate sul lavoro.

Sul fronte dei sentimenti, però, siete un po' titubanti su alcune relazioni.

7° Leone: le stelle sono a fare nuovi progetti. Le persone più intraprendenti verranno ricompensate. Dal punto di vista sentimentale, invece, meglio non lasciare in un video certe situazioni. Le persone che vi circondano detestano sentirsi sul filo del rasoio

6° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del 23 settembre invitano i nati sotto questo segno a risolvere le questioni in sospeso.

Se avete qualche problema con il partner è il caso di parlarne apertamente. Cercate, però, di essere diplomatici.

5° Bilancia: oggi siete più ottimisti dei giorni precedenti. Una bella notizia potrebbe rasserenare la vostra giornata, pertanto, cercate di non farvela rovinare da questioni futili. In amore cercate di non fidarvi di tutti.

Oroscopo segni fortunati del 23 settembre

4° in classifica Ariete: giornata piuttosto intensa per quanto riguarda le emozioni. Oggi potrebbe arrivare una bella sorpresa da una persona cara. I single, invece, potranno puntare a rafforzare i loro legami d'amicizia.

3° Gemelli: i nati sotto questo segno sono determinati a raggiungere i propri obiettivi. Forse per la prima volta dopo tanto tempo vi sentite nuovamente vivi e attivi. Approfittate di questo momento di positività per raggiungere traguardi importanti.

2° Cancro: i sentimenti sono al centro dell'attenzione. Le previsioni del l'oroscopo del 23 settembre, infatti, vi invitano ad esternare le vostre emozioni senza pensare troppo alle conseguenze.

Precludersi la possibilità di essere felici non è consentito.

1° Vergine: le stelle denotano un quadro astrale molto positivo. I nati sotto questo segno possono usare sia dal punto di vista sentimentale, sia professionale. Non risparmiatevi e fatevi avanti, questo è il vostro momento.