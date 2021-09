L'Oroscopo di mercoledì 22 settembre è pronto a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. Anche in questo momento, come sempre, gli impegni sono fitti, ma basta volerlo e con una buona organizzazione saltano fuori spazi per il divertimento. Se siete concentrati nello studio, ogni tanto concedetevi una pausa. Non spaventatevi per la marea di cose che avete in agenda; procedete con metodo e rimarrete stupiti dalla vostra efficienza. Riguardo "le cose di cuore", l'amore riserverà sorprese a più di qualche segno.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in congiunzione a Marte in Bilancia;

Luna in Ariete in sestile a Giove in Acquario;

Venere in Scorpione in opposizione a Urano in Toro;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone e in opposizione al Sole;

Saturno in trigono a Sole e Marte;

Plutone in quadratura a Mercurio.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 22 settembre.

Previsioni zodiacali del giorno 22 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Nonostante siate altrove con la mente, mille impegni vi attendono questo mercoledì. Qualcuno lo porterete a termine, ma per altri vi mancherà il tempo. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con la gente vi farà conquistare molte simpatie.

Nel lavoro, abbandonatevi alle confidenze solo con le persone più fidate. E pensate a lungo prima di accettare o rifiutare una proposta. In amore, Venere nel segno dello Scorpione non lesina i suoi doni e in quanto a fascino personale e intraprendenza non vi batte nessuno. Buttatevi nella mischia! Per la salute, la proposta di un viaggio vi coglie di sorpresa.

Non pensateci su e accettate l’invito: sarà l’occasione per una pausa salutare.

Toro - L’oroscopo del 22 settembre al segno del Toro predice un umore sereno e il sostegno di Urano vi mette al riparo da qualsiasi contrattempo. Tutto fila liscio come avevate progettato. Buoni i rapporti sociali; in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte agli impegni.

In ambito lavorativo, Luna e Mercurio guidano i vostri passi. Ottimi risultati, consensi ed espressioni concrete di stima da parte dei vostri superiori. In amore il tempo a disposizione non sarà molto, ma inaspettatamente saprete farlo fruttare: coccole e attenzioni saranno tutte per il partner. Per la salute, il trigono di Saturno a Sole e Marte vi garantisce il pieno di energie. Frequentate un corso yoga per mantenere l’equilibrio tra corpo e spirito.

Gemelli - La Luna in Ariete vi sostiene, caricandovi di buonumore e curiosità. Giornata serena, da vivere in tutta spensieratezza. In serata, tra chiacchiere e progetti, un incontro speciale fa ben sperare per il futuro amoroso. Nel lavoro, animati da una spinta positiva, sapete riconoscere i vostri errori e ascoltare senza controbattere le lamentele di chi lavora con voi.

In amore seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e disponibilità quanto basta. Per la salute, cogliete a piene mani le fortunate opportunità offerte dalle stelle: Luna e Sole sono con voi. Evitate però di correre inutili rischi.

Cancro - La Luna sostiene l’espressione della vostra creatività e vi assicura il successo nelle iniziative a carattere sociale, culturale e artistico. Se fate parte della schiera dei cuori solitari, potreste riscuotere successi davvero lusinghieri. Nel lavoro, soprattutto nelle attività di tipo artistico, avrete estro e ispirazioni felici, ma escluderete tutto ciò che richiede un’applicazione metodica. In amore, finalmente riscoprirete dei momenti di dolce complicità, per condividere in tutta libertà interessi, ideali e, perché no, divertimento.

Per la salute, il tono vitale è più che buono, le energie non vi mancano. Evitate però i drastici cambiamenti di look, non vi piacereste.

Oroscopo e consigli delle stelle del 22 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Buona volontà e tenacia sono gli strumenti che metterete in campo per far fronte agli impegni che, come al solito, si moltiplicano all'infinito. Rispondete con risolutezza ai contrattempi, senza lasciarvi scoraggiare dall’incertezza dell’esito. Nel lavoro, se i progetti che avete in ballo vi tengono un po’ sulle spine, agite con il vostro consueto metodo, pianificando tutto in ogni dettaglio. In amore non è il momento dei fuochi d’artificio, ma ad un carattere irrequieto come il vostro, un po' più di tranquillità e stabilità potrebbero bastare.

Per la salute, peccati di gola possono costarvi cari. Limitate gli eccessi alimentari e nutritevi in modo sano, prediligendo frutta, verdura e pesce.

Vergine - Per quanto riguarda emozioni e sentimenti vi tenete sulla difensiva e siete restii ad esprimere ciò che sentite per paura di essere fraintesi. Dovreste imparare a mostrare più disponibilità verso gli altri e a condividere le vostre esperienze. Nel lavoro, non accetterete che qualcuno pretenda di imporvi il suo punto di vista e difenderete le vostre opinioni con la grinta che occorre. In amore, nonostante la lunare turbolenza, nei rapporti sentimentali siete arroccati su solide posizioni. Oggi siete un po’ giù, domani andrà meglio. Per la salute, una saggia dose di umorismo fa miracoli: sconfigge il malumore e, ridimensionando i problemi, vi rende capaci di affrontarli con serenità.

Bilancia - Decisi e convinti: di fronte a qualsiasi tipo di problema assumerete una posizione precisa, basata su quelle che restano le vostre personali convinzioni. In amore, con la vostra carica sensuale, potrete vivere momenti di vivace complicità. Nel lavoro non siete convinti che la strada proposta da un collaboratore sia quella da seguire, così vi ostinerete a portare avanti le vostre idee. In amore che fine ha fatto la vostra timidezza? Non ce n’è più traccia, siete intraprendenti e molto sicuri di poter conquistare chi vi piace. Per la salute, parlando in generale, forma fisica ineccepibile e umore in netta risalita. In serata, accettate un allettante invito dell’ultimo minuto e uscite a divertirvi.

Scorpione - Con la Luna in Ariete la giornata promette bene. Movimento, comunicazione e un look tutto nuovo da sfoggiare in vista di un appuntamento importante. Forniti del giusto mix di romanticismo e passione, tenerezza e sensualità, farete furore. Nel lavoro scoprirete di avere molti punti in comune con chi lavora con voi, che fino ad ora non avevate avuto modo di conoscere ed apprezzare. In ambito amoroso, bella intesa nella coppia. La disponibilità al confronto e la condivisione di interessi instaurano un clima di tenera complicità. Per la salute, tenete sotto controllo l’alimentazione e non esagerate con il caffè. Infusi di basilico o maggiorana aiutano a combattere la gastrite.

Astrologia di mercoledì 22 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Non starete ad aspettare che le cose accadano da sole. Giocherete d’anticipo, esponendovi in prima persona, per conquistare ciò che desiderate. Non rimandate una faccenda lavorativa che sembra di poco conto ma che invece frutterà parecchio. Nel lavoro infatti, si profila una giornata impegnativa ma molto soddisfacente nei risultati. Vi converrà tirare fuori la grinta e mostrare i vostri numeri. In amore se volete tentare un approccio, potete fare affidamento sulla vostra infallibile comunicativa, ma evitate atteggiamenti istrionici. Per la salute, meglio essere pignoli che superficiali. Una bella messa a punto prima del prossimo weekend è quello che ci vuole.

Capricorno - Sotto stress: potrà esserci qualche tensione in casa, a causa di questioni economiche, oppure una discussione dettata da un diverbio con un familiare. Forse ultimamente avete un po’ trascurato i vostri doveri ed oggi qualcuno vi presenterà il conto. Nel lavoro vi muoverete con fare circospetto, come se vi aspettaste che da un momento all’altro qualcuno voglia cogliervi in fallo. Rilassatevi! In amore sarete un po1’ troppo inclini alle polemiche, anche quando sarebbe il caso di lasciar perdere. Non intestarditevi su questioni di poco conto. Per la salute, il malumore è causa di stress e spossatezza fisica. Date spazio agli interessi culturali che sono fondamentali per voi del segno.

Acquario - Carica di buoni propositi, la Luna vi offre il meglio di sé. Ovunque voi siate, con la vostra simpatia conquisterete l’ammirazione di tutti. Serata ideale per organizzare incontri, feste, cene o rimpatriate con gli amici: vi divertirete un mondo. Nel lavoro, una proposta vantaggiosa vi disorienta? Prendetevi del tempo per riflettere ed eventualmente chiedete consiglio ad una persona esperta. In amore, una telefonata a sorpresa di un amico scombussola un po’ il cuore. Che non sia una semplice amicizia? Approfondite la questione. In ambito salutare, è una bella fortuna che vi siate convinti dell’efficacia dei rimedi naturali per riequilibrare corpo e mente. Presto ne sentirete i benefici.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 22 settembre valuta positivamente il periodo che nasce sotto i migliori auspici. Soffia un vento nettuniano di rinnovamento e di trasformazione. Lasciate che nella vostra vita entrino persone nuove, diverse da quelle che fino ad ora avete frequentato. Nel lavoro, se la vostra attività non ingrana come vorreste, cimentatevi in attività insolite, mettete a punto nuove possibilità, associatevi a nuove persone. In amore, chi è in coppia e non ha figli, potrà finalmente dedicare un po’ del suo tempo al relax, Confidenze e reciproco apprezzamento saranno le parole chiave che vi apriranno la porta del cuore di una persona che avete saputo conquistare. Per la salute, l'aspetto fisico migliorerà di ora in ora, grazie ad una Venere amica che vi farà nascere un nuovo entusiasmo da dentro.