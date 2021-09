Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 22 settembre, i nati sotto il segno del Capricorno devono recuperare un po' di forma fisica. Gli Ariete sono in ripresa, mentre i Bilancia sono in forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: oggi non vi sentite particolarmente in forma dal punto di vista fisico. Ad ogni modo, non demordete perché recupererete sicuramente entro la fine di questa settimana. In amore dovete essere più audaci.

11° Scorpione: siete un po' turbati in questi giorni. Se ci sono delle situazioni da affrontare, meglio farlo subito così vi togliete il pensiero dalla testa.

L'Oroscopo del 22 settembre denota una giornata altalenante in amore.

10° Sagittario: la vostra testa sta pensando a troppe cose, pertanto, potrebbero nascere dei disguidi. In certi casi è necessario fermarsi un attimo onde evitare di commettere errori su errori.

9° Toro: giornata piena di emozioni per voi, alcune belle altre un po' meno. La cosa importante è cercare di tenere sempre separate la sfera professionale da quella sentimentale. Il mix tra le due non ha mai portato da nessuna parte.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: il peso delle troppe responsabilità sta cominciando ad opprimervi. Cercate di pensare un po' di più a voi stessi e ai vostri affetti più prossimi.

Talvolta bisogna essere egoisti per non lasciarsi schiacciare.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 22 settembre esortano i nati sotto questo segno a prendere il coraggio a due mani e ad affrontare le vostre paure. Nella vita non bisogna scappare da niente e da nessuno.

6° Ariete: dopo aver vissuto qualche alto e basso in amore, adesso è tempo di rialzarsi.

Questo è il momento di prendere in mano la vostra vita e di decidere cosa farne. Sul lavoro ci sono delle decisioni da prendere.

5° Vergine: i nati sotto questo segno si sentono abbastanza sicuri in campo professionale. Lo stesso, però, non può dirsi per quanto riguarda le faccende di tipo personale. In amore avete dei dubbi, che spesso si rivelano infondati.

Oroscopo 22 settembre primi quattro in classifica

4° in classifica Pesci: se state vivendo un periodo di transizione e, fino a questo momento, siete stati molto incerti sul da farsi, non demordete. Presto la situazione vi sembrerà molto più chiara e prenderete con maggiore leggerezza delle decisioni.

3° Cancro: l'oroscopo del 22 settembre esorta i nati sotto questo segno a non essere timorosi. Se avete qualcosa da dire o da fare non risparmiatevi. Si vive una volta sola, pertanto, in certi casi è opportuno non pensare troppo al futuro.

2° Leone: oggi le stelle sono schierate dalla vostra parte, pertanto, è il momento di osare. Cercate di non lasciare nulla al caso e impegnatevi per raggiungere i vostri obiettivi.

Dal punto di vista sentimentale ci sono delle belle novità in arrivo per i single.

1° Bilancia: giornata piena di soddisfazioni per i nati sotto questo segno. Siete molto impegnati in questo periodo, ad ogni modo, state lottando per cose per cui ne vale davvero la pena, quindi, non vi abbattete.