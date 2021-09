L'oroscopo di mercoledì 22 settembre farà luce sugli sviluppi che travolgeranno la vita dei segni zodiacali. La configurazione astrale avrà un peso determinate su lavoro, amore e socialità.

Osservando il cielo di domani possiamo farci un'idea di come andrà la giornata. Per esempio, il Leone e lo Scorpione saranno molto positivi, al contrario dei Pesci che avranno bisogno di conforto. L'Ariete dovrà affrontare qualche piccola difficoltà al lavoro, mentre il Capricorno troverà il coraggio di dichiararsi. Cupido sorriderà anche al Cancro e alla Bilancia.

I Gemelli e l'Acquario, invece, saranno più fortunati negli affari e nelle questioni economiche.

Ecco le caratteristiche dei profili zodiacali di domani 22 settembre.

Previsioni zodiacali del 22 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: il lavoro presenterà delle situazioni difficili da gestire. I colleghi non vi saranno di nessun aiuto e farete fatica a concentrarvi. Dovrete ricorrere a tutte le vostre energie per arrivare alla fine di questa giornata. Una volta a casa, però, sarete travolti da un profondo affetto. Il partner e la famiglia vi dimostreranno tutto il loro amore.

Toro: sarà una giornata caratterizzata dall'indecisione. Avrete paura di prendere la scelta sbagliata e così chiederete consiglio alla vostra famiglia.

Riceverete pareri discordanti e questo vi manderà ancora più in confusione. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di attendere e di non agire in modo precipitoso.

Gemelli: la vostra situazione economica migliorerà sensibilmente. Troverete il modo per risolvere alcune problematiche e per promuovere le vostre attività.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sarà una grande soddisfazione, soprattutto perché potrete togliervi determinati sfizi. L'Oroscopo di domani consiglia, però, di fare comunque attenzione alle spese e di non esagerare.

Cancro: il rapporto con il partner sarà molto intenso. Le incomprensioni non mancheranno, ma questo non vi impedirà di provare un sentimento travolgente.

Se unirete le forze, riuscirete a superare tutto senza ripercussioni. Qualcuno potrebbe essere invidioso del vostro amore: attenzione a non soccombere alle sue parole.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 22 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi farete abbattere dalle difficoltà. Nonostante alcuni piccoli imprevisti, riuscirete a riprendere il controllo della situazione. Sarete fieri del vostro lavoro e vi impegnerete per dare il massimo, mentre darete meno attenzione ai rapporti romantici. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lasciarvi un po' di tempo da dedicare agli hobby.

Vergine: avrete molta cura per i dettagli. Non sopporterete il caos e l'imprecisione. La casa rispecchierà il vostro equilibrio interiore e le persone che frequenterete si mostreranno serene e pacate.

La vostra famiglia costituirà un tesoro prezioso e farete di tutto per renderla felice e per ridurre al minimo le difficoltà. Attenzione a non esagerare con i dolci.

Bilancia: vi mostrerete molto protettivi nei confronti del partner. Non invaderete la sua sfera personale, ma non sopporterete l'idea di stargli lontano. Avrete bisogno di avere più contatti durante il giorno e di saperlo al sicuro. Attenzione a non trasformare queste premure in panico immotivato. La famiglia vi sarà di supporto.

Scorpione: il vostro umore sarà caratterizzato da emozioni positive. Sul posto di lavoro, grazie all'ottimismo sprigionato, riuscirete a trascinare anche i colleghi più reticenti e avrete modo di mettere in pratica le vostre idee.

In famiglia porterete vivacità e voglia di mettersi in gioco. Chi vi sarà vicino non potrà fare a meno di sorridere.

Astrologia di mercoledì di 22 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarà una giornata abbastanza monotona. Farete fatica a trovare stimoli che colpiscano la vostra attenzione. Il lavoro non farà altro che appesantire il vostro umore, ma le persone che vi saranno accanto condivideranno con voi tanto ottimismo. L'oroscopo di domani vi consiglia di provare a non fossilizzarvi sui pensieri negativi.

Capricorno: non sarete più disposti a rimandare. Avvertirete il desiderio di aprire il vostro cuore alla persona amata. Avete captato dei segnali in passato e sarete certi di suscitare una reazione positiva.

Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di non esagerare. Lasciate che sia anche l'altra persona a esporsi.

Acquario: il lavoro prenderà una piega inaspettata. Vi renderete conto di avere davanti a voi molte possibilità. Con un pizzico d'astuzia e tanta intraprendenza potrete trovare il modo di sfruttare ogni occasione. I consigli degli amici e del partner saranno molto importanti, ma alla fine dovrete essere voi a scegliere.

Pesci: verrete colpiti da un forte sentimento di solitudine. Farete fatica a reagire e vi rivolgerete alle persone care. Riceverete grande conforto, soprattutto dal partner e dagli amici. La vostra famiglia, al contrario, farà fatica a immedesimarsi nelle vostre problematiche. Sarà importante portare avanti un dialogo aperto e caratterizzato da empatia.