Secondo le previsioni dell'oroscopo del 24 settembre, i nati sotto il segno della Vergine avranno dei chiarimenti. I Cancro devono essere cauti, mentre i Leone sono giù di corda.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: la Luna è un po' contraria, pertanto, potrebbero nascere dei disguidi sgradevoli. Per quanto riguarda le faccende di tipo personale, invece, sarebbe opportuno rimandare i chiarimenti, oggi non siete molto lucidi.

11° Toro: l'Oroscopo del 24 settembre vi esorta a non demordete dinanzi un ostacolo. Spesso la vita vi pone davanti a delle decisioni e voi siete costretti a fare delle rinunce.

Cercate di non essere troppo precipitosi e prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno.

10° Cancro: cercate di essere un po' più onesti e sinceri con le persone che vi circondano. Talvolta tendete a tenere tutto dentro e questo vi fa sembrare persone un po' scontrose, in realtà la vostra è solo una difesa.

9° Capricorno: se avete delle faccende burocratiche da mettere a posto sarebbe il caso di risolverle entro la fine di questa settimana. Non aspettate troppo altrimenti le cose potrebbero accumularsi e diventare difficilmente gestibili.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: le stelle vi invitano ad essere un po' più brillanti. Specie nel lavoro dovete emergere per le vostre qualità e non sperando che gli altri falliscano.

Dal punto di vista delle relazioni, invece, siete propensi a cimentarvi in un nuovo rapporto.

7° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 24 settembre denotano una giornata all'insegna dell'amore. Sotto questo punto di vista vi sentite molto appagati, pertanto, approfittatene. Sul lavoro, invece, potrebbe nascere qualche contrasto.

6° Pesci: cercate di prestare attenzione alle persone con le quali vi relazionerete in questo periodo, specie per quanto riguarda il lavoro. Siate più intraprendenti e rimuginate meno su quanto accaduto in passato.

5° Bilancia: in questo momento siete molto favoriti dal punto di vista delle finanze. I prossimi mesi saranno davvero importanti sotto questo punto di vista, tuttavia, è in questo periodo che dovete porre le basi del vostro successo.

Oroscopo 24 settembre segni fortunati

4° in classifica Vergine: buon momento per cimentarsi in una nuova avventura. Cercate di essere cauti e di non prendere decisioni affrettate. Se ci sono delle faccende in sospeso in amore, questo è il momento di chiarire.

3° Sagittario: un progetto importante sta per concretizzarsi e voi siete molto emozionati. Dal punto di vista delle relazioni vi sentite tranquilli, mentre sul lavoro dovete guardarvi attorno.

2° Scorpione: l'oroscopo del 24 settembre vi invita a prendere in mano la vostra vita e a seguire i vostri sogni. Questo è un periodo molto favorevole, pertanto, battete il chiodo finché è caldo.

1° Gemelli: in amore state finalmente emergendo e, poco alla volta, state raggiungendo i risultati sperati. Dal punto di vista professionale, invece, una situazione che vi sembrava insormontabile potrebbe aggiustarsi.