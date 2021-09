Nella settimana dal 27 settembre al 3 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal segno dei Gemelli (dove risiede il Nodo Nord) all'orbita del Leone, mentre il Sole, Marte e Mercurio stazioneranno sui gradi della Bilancia. Saturno e Giove, invece, proseguiranno il domicilio in Acquario, così come Urano continuerà la sosta in Toro. Plutone, infine, rimarrà stabile in Capricorno come Venere resterà in Scorpione e Nettuno si troverà nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Leone, meno roseo per Vergine e Ariete.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top. Dopo le prime due giornate intrise di nervosismo, i nati Gemelli avranno buone chance di godere di una restante settimana all'insegna delle buone occasioni sentimentali, quelle che nascono a rilento ma acquisiscono mordente e stabilità col trascorrere dei mesi, specialmente se la controparte è del segno del Leone.

2° posto Bilancia: nuove abitudini. Eccezion fatta per le giornate centrali, la settimana in questione parrà regalare ai nati Bilancia una grande voglia di rivoluzionare il proprio quotidiano, partendo dall'eliminazione di alcuni abitudini poco salutari come svegliarsi troppo tardi o nutrirsi di cibo spazzatura.

3° posto Leone: fase attuativa. Se il mese della Vergine ha indotto i felini a sistemare i dettagli, sbrigare faccende burocratiche e attuare strategie pubblicitarie, una sorta di fase embrionale dei progetti che hanno in mente, con l'aiuto dello Stellium in Bilancia potranno probabilmente passare alla fase attuativa, quella delle mani in pasta e degli investimenti.

I mezzani

4° posto Scorpione: focus sui figli. Le giornate di mercoledì, giovedì e sino al tardo pomeriggio di venerdì potrebbero risultare particolarmente importanti in casa Scorpione per affrontare una pruriginosa discussione coi loro figli. Grazie alla morbida Luna in Cancro e all'armonica Venere nel segno, i nativi avranno buone possibilità di far comprendere le proprie ragioni alla prole, la quale li rassicurerà in tal senso per il prossimo futuro.

5° posto Acquario: inizio smart. La quinta posizione del segno Fisso è figlia esclusivamente delle prime due giornate settimanali, nelle quali riceveranno il supporto della Luna d'Aria in trigono al duetto Marte-Giove nonché il Sole trino a Saturno sui loro gradi. Due ottimi aspetti astrali che parranno risvegliare la voglia nativa di provare, ancora una volta, a trasformare una loro passione in un vero e proprio lavoro.

Riuscire in tale ambizioso e gratificante intento sarà più semplice per coloro che hanno nel proprio tema natale diversi valori d'Acqua.

6° posto Cancro: orecchie da mercante. I colpi bassi dei colleghi e qualche spesa extra condiranno probabilmente la settimana di casa Cancro, ma i nativi avranno un asso nella manica che li renderà corazzati a reagire nel migliore dei modi ad ogni imprevisto, ovvero non curarsene facendo orecchie da mercante.

7° posto Toro: chiarimenti. L'opposizione tra Urano retrogrado nella loro orbita e Venere d'Acqua potrebbe far riemergere, soprattutto per la seconda decade taurina, alcune ruggini sentimentali che covavano sotto la cenere. A fronte di ciò, il segno Fisso sarà chiamato a lanciarsi in un chiarimento col partner, malgrado dovrà presumibilmente scendere a compromessi con lo stesso per averne un felice epilogo.

8° posto Sagittario: a rilento. Il fronte professionale del segno Mobile subirà, con ogni probabilità, qualche contrattempo che risulterà alquanto fastidioso per i nativi, specialmente per i liberi professionisti che, a causa di tali rallentamenti, avvertiranno la sgradevole sensazione di avere le ali tarpate.

9° posto Gemelli: distratti. La solita concentrazione nativa al lavoro o durante lo svolgimento delle faccende pratiche verrà probabilmente meno, specialmente nelle giornate centrali, rendendoli inclini a gaffe verbali e macroscopici errori. Sarà bene, quindi, prendersi qualche giorno di ferie dalla professione, ove possibile, così da scongiurare qualsiasi defaillances.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: dietrologia. La machiavellica Bianca Signora d'Acqua formerà un sestile con Plutone retrogrado nella loro orbita per l'intera settimana, così da rendere probabilmente i nativi meno diretti del solito durante le discussioni famigliari. Sarà probabile, difatti, che il segno Cardinale si lanci in frasi cervellotiche che profumeranno di dietrologia, nella speranza di carpire dall'interlocutore l'informazione che cercano senza che lo stesso se ne renda conto.

11° posto Ariete: confusi. Il binomio Sole-Mercurio opposto al loro Luminare diurno di nascita potrebbe rendere il primo segno zodiacale poco lucido e tendente alla confusione mentale, in particolare quando si soffermeranno a riflettere su ciò che li attenderà nel prossimo futuro.

Ottime, invece, le effemeridi del weekend, coi nativi che avranno buone chance di trascorrere due giornate all'insegna dell'amore.

12° posto Vergine: nodi al pettine. Nel corso dell'estate i nati Vergine hanno spesso procrastinato dialoghi relazionali e faccende pratiche o domestiche, ma la Luna d'inizio settimana assieme allo Stellium in Bilancia gli faranno capire sin da subito che tali incombenze andranno sistemate e alla svelta.