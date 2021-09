Secondo le previsioni dell'oroscopo del 29 settembre, i nati sotto il segno del Sagittario stanno per raggiungere un obiettivo importante. I Vergine sono sottotono, mentre i Pesci devono essere più calmi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: giornata un po' sottotono. Cercate di non sforzarvi troppo, specie perché a breve vi aspettano giornate piuttosto impegnative dal punto di vista professionale.

11° Pesci: l'Oroscopo del giorno 29 settembre vi invita a mantenere la calma e ad arginare eventuali conflitti che si verranno a creare.

Oggi siete un po' vulnerabili, pertanto, non sarà molto difficile perdere la pazienza.

10° Capricorno: in campo professionale potrebbe esserci qualche piccolo intoppo, ma nulla di davvero preoccupante. Cercate di non essere troppo lenti nel prendere delle decisioni. In certi casi il tempismo è essenziale.

9° Leone: in amore ci sono delle controversie da chiarire. Tra oggi e domani sarebbe opportuno mettere le cose al loro posto. Se, invece, doveste rendervi conto che non ne vale la pena andare avanti, allora non perdete altro tempo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Se siete alla ricerca del grande amore, questo potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate.

Proprio quando smetterete di cercare ci saranno novità.

7° Acquario: l'oroscopo del giorno 29 settembre denota una certa rilassatezza dal punto di vista familiare. Di recente avete avuto qualche disguido, tuttavia, adesso è il momento di recuperare.

6° Toro: non siete stati molto in forma di recente, tuttavia, a partire da oggi ci sarà una bella ripresa.

La Luna è in vostro favore e questo favorirà la nascita di nuove conoscenze e contatti. Sul lavoro siate audaci.

5° Scorpione: giornata piuttosto produttiva dal punto di vista sentimentale. Se state valutando i termini di un nuovo progetto lasciatevi consigliare da qualcuno che è più esperto di voi.

I segni fortunati del 29 settembre

4° in classifica Ariete: ascoltare il parere di una persona cara talvolta è fondamentale. In amore siete piuttosto risoluti e difficilmente vi perderete in chiacchiere. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non risparmiatevi.

3° Gemelli: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 29 settembre 2021, i nati sotto il segno dei Gemelli devono affrontare una grande sfida. Mettetevi in gioco e non tiratevi indietro dinanzi il primo ostacolo.

2° Cancro: buon momento nelle relazioni. Oggi si respirerà un clima piuttosto disteso, pertanto, cercate di approfittare per dare luogo a chiarimenti. In campo professionale si comincerà a respirare un clima molto più giocoso.

1° Sagittario: un traguardo importante sta per essere raggiunto e voi siete particolarmente entusiasti. Continuate ad inseguire i vostri sogni e obiettivi e non lasciatevi distrarre da altro.