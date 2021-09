Per la giornata di domani, mercoledì 29 settembre 2021, l’Oroscopo vede il segno dei Gemelli alla prima posizione della classifica. I segni di aria rimarranno stabili nelle prime posizioni, al contrario invece dei segni di terra, che saranno ancora agli ultimi posti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i 12 segni zodiacali.

L’oroscopo per domani: Cancro concentrato

1° Gemelli: finalmente avrete l’inizio di qualche bella amicizia che potrebbe durare a lungo e farvi sentire speciali, probabilmente all’interno dell’ambiente lavorativo. Sfruttare una occasione professionale in serata sarà il vostro obiettivo principale.

2° Cancro: la concentrazione sarà necessaria per portare avanti il lavoro in modo eccellente. Dei guadagni ingenti potrebbero spingere a fare un investimento che in prospettiva farà la differenza anche per la vostra vita privata.

3° Acquario: questo periodo fortunato vi sarà di enorme aiuto se siete studenti e se avete molto da lavorare. Potreste avere situazioni di comunicazione che per gli affari potrebbero significare molto, nonostante qualche piccolo ostacolo.

4° Bilancia: avrete tanta vivacità che potrebbe fare la differenza sia sul lavoro che nell’ambito privato, con il partner. Risolvere qualche faccenda di carattere burocratico stavolta vi sembrerà più semplice di quello che pensate.

Sagittario stabile

5° Sagittario: avrete una stabilità in famiglia e con il partner decisamente adatta per organizzare qualcosa da "vivere" nel migliore dei modi, magari con quell’entusiasmo passato che ora potrebbe riemergere per regalare nuove emozioni.

6° Pesci: dei successi vi metteranno su una strada ricca di prospettive ancora più interessanti, ma dovrete innanzitutto fare del vostro meglio per potervi organizzare il più possibile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avrete l'idea di fare qualche investimento in più.

7° Scorpione: sul lavoro potreste avere una pausa che però potrebbe rallentare il vostro rendimento lavorativo e farlo addirittura retrocedere. Questo periodo di stallo però non durerà abbastanza da rendere irreparabili determinate situazioni.

8° Toro: qualche situazione che potrebbe rimanere in sospeso ancora a lungo vi renderà molto nervosi, stanchi e taciturni, probabilmente anche nei prossimi giorni della settimana corrente.

Evitate di avere pensieri negativi, delle scaramucce e la monotonia in serata.

Stanchezza per Capricorno

9° Ariete: ancora di malumore. Purtroppo la situazione dell’umore potrebbe non risolversi nell’immediato, perciò vi occorre molta pazienza per poter smaltire alcuni episodi molto spiacevoli che si sono protratti a lungo con i colleghi o con qualcuno che vi sta accanto.

10° Leone: la stanchezza fisica potrebbe cominciare a farsi sentire sempre più forte, dunque la cosa migliore da fare sarà quella di staccare la spina sia dal lavoro che da qualche persona che al momento vi irrita per far spazio al relax e magari anche agli hobby che vi interessano.

11° Capricorno: qualche malessere o semplicemente della stanchezza vi darà del filo da torcere nel corso di questa giornata.

Vi converrà di gran lunga prendervi una pausa prolungata e mettervi in carreggiata con gli affetti per recuperare un po' di tempo perduto.

12° Vergine: qualcosa che non tollerate sul posto di lavoro potrebbe farvi arrabbiare e rendere i rapporti con i colleghi ancora più difficili del previsto. Per ora arrivare a una riconciliazione potrebbe essere molto difficile.