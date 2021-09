Mercoledì 29 settembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre il Sole, Marte e Mercurio stazioneranno nell'orbita della Bilancia. Urano, invece, permarrà in Toro, così come Giove assieme a Saturno rimarranno nel domicilio dell'Acquario. Plutone, in ultimo, proseguirà il moto in Capricorno come Venere resterà stabile in Scorpione e Nettuno continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Cancro, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: amore top. Splendide le effemeridi per i nati Cancro durante questo mercoledì d'inizio autunno, specialmente per ciò che concerne le faccende sentimentali dove probabilmente il dialogo in coppia latiterà ma sotto le lenzuola saranno fuochi d'artificio.

2° posto Toro: affabili. L'atteggiamento burbero e taciturno, di cui spesso il segno del Toro è corredato, avrà buone chance di lasciare spazio ad un mood decisamente più conciliante sia nei gesti che nelle parole nel corso del mercoledì, con amici e colleghi che rimarranno piacevolmente sorpresi.

3° posto Scorpione: volitivi. Sebbene le osticità planetarie non mancheranno, come d'altronde per tutti i segni Fissi al momento, i nati Scorpione potrebbero ugualmente mettere in campo uno stacanovismo da primato, il quale sarà ben apprezzato dai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Leone: attendisti. Il momento della semina parrà non riguardare questa giornata per i felini, col secondo segno di Fuoco che potrebbe preferire attendere periodi più proficui e dedicare questo mercoledì a studiare le migliore strategie d'attuazione in tal senso.

5° posto Acquario: consigli. Qualche buona dritta lavorativa giungerà, con ogni probabilità, da un amico fidato durante questo giorno settembrino, coi liberi professionisti di casa Acquario che decideranno di coglierla al volo e i risultati anelati non tarderanno ad arrivare.

6° posto Pesci: procrastinatori. Affrontare le questioni di petto, soprattutto se riguarderanno gli affetti in fase embrionale, potrebbe non essere un esercizio semplice per il dodicesimo segno zodiacale in questa giornata, coi nativi che procrastineranno qualsiasi chiarimento relazionale.

7° posto Bilancia: stanchi ma soddisfatti. Le fatiche fisiche spese nella seconda parte della stagione estiva si faranno probabilmente sentire in questo periodo, e nello specifico nel corso del mercoledì, ma i nati Bilancia saranno ugualmente soddisfatti guardando ciò che sono riusciti a costruire un tassello alla volta.

8° posto Gemelli: compromessi.

Nel mènage amoroso di casa Gemelli è probabile che servirà scendere a compromessi col partner per il quieto vivere in coppia, coi nativi che dedicheranno la giornata all'insegna di una passione, a loro poco congeniale, della dolce metà.

9° posto Sagittario: nemici segreti. Nascosti nell'ombra o palesi, nel corso di questa giornata autunnale il segno Mobile potrebbe accorgersi che vi saranno più nemici di quanto si aspettasse, specialmente nell'ambiente professionale.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: svogliati. L'ostile trittico Marte-Sole-Luna indurrà, c'è da scommetterci, il primo segno zodiacale a mettere in campo un atteggiamento indolente, in particolar modo durante lo svolgimento delle faccende domestiche, facendo storcere il naso all'amato bene.

11° posto Vergine: lavoro flop. Recarsi nel luogo professionale col sorriso sulle labbra e la voglia di rimboccarsi le maniche potrebbe essere insolitamente difficoltoso per i nati sotto il segno della Vergine, i quali parranno pensierosi e particolarmente distratti.

12° posto Capricorno: provocatori. Stuzzicare amorevolmente il partner è ciò che solitamente piace molto ai nati Capricorno, ma questo mercoledì alzeranno probabilmente la soglia divenendo, a loro insaputa, dei veri e propri provocatori, con la dolce metà che li metterà subito in riga.