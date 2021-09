L'oroscopo di giovedì 30 settembre 2021 è pronto ad annunciare l'ottimo frangente in particolare per tre segni. In questo caso come ormai prassi consolidata, ad essere valutati i soli simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tornando al discorso sui simboli astrali vincenti, tra i fortunati del momento risultano a pari merito Bilancia e Scorpione, entrambi super-fortunati in amore. Invece il migliore in assoluto meritevole pertanto della posizione al "Top del giorno", Pesci, segno favorito dalla Luna in trigono a Nettuno.

Riguardo coloro con previste difficoltà, l'Astrologia punta decisamente il dito in direzione del Capricorno e del Sagittario: ansiosi di sapere qualcosa di più? Certo che sì, quindi iniziamo pure a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 30 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 30 settembre

Bilancia: 'top del giorno'. Partirà alla grande questo vostro giovedì di centro settimana. All'orizzonte tanta allegria e voglia di stare insieme alla persona amata. In amore infatti, sarete super favoriti da una splendida Luna in Cancro. Senz'altro potrete avere delle intuizioni magiche in campo sentimentale, il che vi permetterà di entrare in contatto col mondo interiore delle persone che vi stanno vicino riuscendo a connettervi molto bene emotivamente con quest'ultime.

Single, un incontro inatteso attraverserà presto il vostro cammino risvegliando in voi appassionanti emozioni. Sotto un cielo costellato di aspettative sarete senz'altro pronti a cogliere al volo questa bella opportunità offerta dall'Astrologia. Nel lavoro sarete decisi, coraggiosi e niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile.

In parte troverete anche dei punti in comune con chi ha idee differenti da voi.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì preannunciano una giornata abbastanza buona, valutata con le quattro stelle della buona sorte. Potreste ricevere una lieta notizia che (forse) attendevate da molto tempo e questo vi renderà particolarmente felici.

Per i sentimenti, se saprete sfruttare una discreta opportunità che potrebbe presentarsi a metà-fine pomeriggio, troverete le soluzioni a quei problemi (abbastanza seri) che solo voi conoscete. Quindi, sarà un buon momento di tentare di ripartire da zero con il vostro partner oppure eventualmente per cambiare completamente strada nel rapporto. Single, l’inizio di questo nuovo giorno potrebbe essere frenetico, ma per molti di voi sarà sicuramente il momento giusto per fare un bilancio della propria vita affettiva: ascoltate il cuore e fate le vostre scelte senza farvi influenzare da interferenze esterne. Nel lavoro, otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso e un sentimento di benessere interiore vi permetterà di relativizzare un gran numero di idee.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 30 settembre al Sagittario indica che questo giovedì arriveranno certamente opportunità per rilassarsi o per riflettere, specialmente sull'attuale condizione in cui versa il rapporto affettivo. In amore, non saranno troppe le incombenze: a grandi linee la vostra giornata vi vedrà particolarmente attivi e ben disposti, in grado di affrontare e risolvere gli impegni più importanti. Continuate pure su questo senso fiduciosi e positivi. Comunque, non dovete essere troppo analitici e nemmeno troppo polemici. Per i single, scoprirete che l'interesse che nutrite per una persona (che ben conoscete) sarà reciproco e piacevolissimo per entrambi. In pratica vi sono buone possibilità di fare centro e di conseguenza approfondire la reciproca conoscenza.

Gli astri invitano ad essere coerenti e sinceri su tutta la linea. La parte riguardante il lavoro, invece, indicano in leggera flessione questa parte della settimana, con alcuni pianeti in lieve ritirata: comunque, non rinunciate a portare avanti intenzioni o progetti.

Oroscopo e stelle del giorno 30 settembre

Capricorno: ★★. Questo giovedì di metà settimana per qualcuno di voi nativi partirà e potrebbe anche concludersi abbastanza maluccio. I presupposti per una giornata delicata, classificata in base al responso non proprio positivo delle stelle, indicano con una certa precisione l'arrivo del periodo da "ko". In merito agli affetti, pertanto si preannuncia un periodo abbastanza impelagato: se non sarete abbastanza concentrati, forse riuscirete a perdere anche quel poco di tranquillità rimasta.

Consiglio: datevi da fare se vorrete rimettere in sesto qualsiasi tipo di rapporto. La parola d'ordine per molti di voi del segno dovrà assolutamente essere "umiltà". Single, dovrete difendervi da chi prova un po' di invidia nei vostri confronti e inventa storie sul vostro conto. Cercate di mantenere la calma con l'obbiettivo di sorvolare eventuali provocazioni, poi se doveste essere messi all'angolo, allora tirate pure fuori gli artigli. Nel lavoro, soprattutto nelle situazioni con diatribe in corso, potrebbe essere lontano il momento in cui poter scrivere la parola "fine".

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali quotidiane indicano un giorno non proprio come nelle attese. Già da un pezzo sapevate come sarebbe stato valutato questo giovedì, ovviamente se siete tra coloro che seguono il nostro puntuale oroscopo settimanale.

In campo sentimentale, se avete intenzione di cambiare approccio per riuscire a capire il vostro partner, non abbiate fretta. Cercate di non avere titubanze cercando di privilegiare chiarezza e sincerità: molte attese non saranno premiate, pochissime altre invece sì. Single, l'amore, sotto la spinta propulsiva di astri contrari, sarà un vero salto nel buio. Tutto ciò si tradurrà in litigi, gelosie, rotture ambigue: usate il massimo della prudenza. Il consiglio rilasciato dalle stelle è sicuramente quello di non esagerare più di tanto. Nel lavoro invece, gli astri tenderanno a portare un certo disordine nelle vostre finanze, il che potrebbe favorire cambiamenti o uscite non previste, siate dunque cauti.

Gli invidiosi saranno sempre sulla soglia della vostra porta e potrebbero cercare di ostacolarvi, fate attenzione.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 30 settembre annunciano un ottimo giovedì, ambasciatore certamente di belle notizie o di inaspettate novità pronte a farvi sorridere riportando quella serenità che vi mancava da un pezzo. Un consiglio spassionato da parte delle stelle: cercate di sistemare situazioni o problemi che avete eventualmente in lista d'attesa. In amore, in questa giornata avrete modo di alleggerire i vostri impegni più pressanti concedendovi momenti di sano relax con la vostra dolce metà. Grazie alla complicità della Luna in Cancro, segno di Acqua come il vostro, vivrete una relazione di coppia senza pari.

Potreste approfittare per preparare qualcosa di speciale da fare insieme: pensateci, ok? Per coloro ancora single in arrivo buone notizie: a tanti di voi infatti, il periodo si preannuncia ricco e florido di belle iniziative. Grazie al particolare carattere che vi ritrovate, questo giovedì sarete favoriti negli approcci a carattere sentimentale. Nel lavoro invece, avrete una prontezza di spirito che vi porterà a finire tutti gli incarichi in corso: i risultati, ottimi, saranno evidenti a tutti.

Classifica oroscopo del 30 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 30 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

In questo quarto giorno della corrente settimana troviamo al primo posto gli amici nativi nel simbolo della Bilancia. Ad inseguire il primo in classifica tre segni: Leone, Vergine e Bilancia, trio indicato a massima positività dunque meritevole della seconda posizione in scaletta. Andiamo subito a scoprire i restanti segni analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutto lo zodiaco.

Le stelline di giovedì 30 settembre: