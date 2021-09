Il mese di settembre sta volgendo al termine, lasciando spazio a quello di ottobre. Nel frattempo approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 29 settembre 2021 per tutti i segni, con le novità in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore c'è necessità di risolvere un problema, anche a causa di Marte in opposizione. Nel lavoro non è un periodo che é dalla vostra parte ma arriva un miglioramento.

Toro: per i sentimenti Venere in opposizione potrebbe portare diverse polemiche, attenzione in particolare alle storie che sono appena nate.

Nel lavoro, se dovete affrontare qualche nuovo progetto, questo è un periodo che aiuta.

Gemelli: a livello amoroso con diversi pianeti favorevoli si potranno portare avanti dei buoni progetti con la persona amata. Nel lavoro potrete avere migliori occasioni da sfruttare in questa giornata.

Cancro: in amore con la Luna nel segno le relazioni che stanno avendo dei problemi potranno finalmente recuperare. A livello lavorativo qualcosa è ripartito, anche se al momento non come vorreste, ma non per questo dovete mollare.

Leone: a livello sentimentale, se state vivendo alcune difficoltà in una storia meglio non arrendersi ma aspettare anche l'arrivo del prossimo mese. Nel lavoro avrete la possibilità di superare finalmente diverse polemiche.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le storie nate da poco potranno ora diventare importanti. Avrete la possibilità di migliorare. Nel lavoro ci sono progetti da portare avanti anche in vista dei prossimi mesi.

Previsioni e oroscopo del 29 settembre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti, con diversi pianeti nel segno, vi sentirete più forti, per questi single del segno potranno farsi avanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, ora potrete migliorare alcune situazioni.

Scorpione: in amore, grazie alla Luna favorevole, avrete la possibilità di fare qualcosa di nuovo, in particolare i single del segno. Nel lavoro le proposte che arrivano ora sono importanti.

Sagittario: per i sentimenti la fine di questo mese è importante perché Marte è favorevole e aiuta.

A livello lavorativo alcuni vorrebbero cambiare, ma al momento meglio non azzardare e ragionare meglio.

Capricorno: a livello amoroso la Luna in opposizione potrebbe portare difficoltà, qualcosa non sta andando come vorreste. Nel lavoro è meglio tenersi lontano da qualsiasi tipo di polemica.

Acquario: per i sentimenti - se c'è stato un problema nella vita di coppia - ora sarà possibile recuperare, ma dovrete affrontare seriamente un discorso. Nel lavoro potrete andare contro qualcuno, attenzione per questo motivo ad eventuali complicazioni.

Pesci: in amore, con la Luna favorevole, le storie che nascono ora saranno importanti. Nel lavoro non mancano delle buone intuizioni che dovrete sfruttare al meglio.