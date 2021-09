Giovedì 30 settembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, nel frattempo Saturno assieme a Giove risiederanno sui gradi dell'Acquario. Urano, invece, permarrà in Toro, così come il Sole, Marte e Mercurio rimarranno stabili nel domicilio della Bilancia. Plutone, in ultimo, continuerà la sosta in Capricorno come Nettuno proseguirà l'orbita in Pesci e Venere sosterà in Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: sognatori. L'ottava dimora sarà illuminata dal trigono che Nettuno in Pesci ingaggerà con la Luna nel segno rendendo, con ogni probabilità, i nati Cancro inclini ad un mood sognatore, specialmente sul fronte affettivo dove si lanceranno in stimolanti voli pindarici.

2° posto Scorpione: intraprendenti. La Bianca Signora e il Luminare femminile a braccetto nel loro Elemento stimoleranno probabilmente l'indole intraprendente dei nati Scorpione durante le nuove conoscenze. A beneficiare maggiormente di tali effemeridi potrebbero essere i single del segno d'Acqua che ammalieranno le "prede" affettive adocchiate in uno schiocco di dita.

3° posto Acquario: audaci. Timore sarà presumibilmente un vocabolo sconosciuto nel lessico di casa Acquario nel corso di questa giornata autunnale, coi nativi che risulteranno particolarmente audaci nello sfruttare alcune succulenti opportunità professionali.

I mezzani

4° posto Pesci: diplomatici. L'arte di saper conversare utilizzando una produttiva diplomazia potrebbe essere l'asso nella manica dei nati Pesci di prima e seconda decade in questo giovedì, grazie al quale riusciranno a portare l'interlocutore dalla loro parte con estrema facilità.

5° posto Toro: fai da te. 24 ore dove il primo segno Fisso avrà buone chance di dedicare, lavoro permettendo, gran parte del proprio tempo alle faccende domestiche insolute, magari strizzando l'occhio al fai da te. Amore in secondo piano.

6° posto Vergine: umore altalenante. Il tono umorale del secondo segno di Terra parrà non essere molto stabile in questa giornata, coi nativi che risulteranno spiccatamente nervosi quando il giovedì starà per avviarsi a conclusione.

7° posto Leone: investimenti. Se da un lato le entrate economiche sono soddisfacenti, dall'altro lato i felini potrebbero usare questo giovedì per pianificare qualche piccolo investimento, allo scopo di massimizzare i propri guadagni futuri.

8° posto Sagittario: spese extra. I progetti in ballo di casa Sagittario necessiteranno, con ogni probabilità, di qualche spesa supplementare non preventivata, la quale risulterà necessaria per avanzare nella direzione lavorativa desiderata con maggior slancio.

9° posto Gemelli: focus relazionale. Giornata da prendere con le pinze quella che potrebbero trascorrere i nati Gemelli, in quanto una persona fidata, presumibilmente facente parte della cerchia amicale, gli volterà le spalle inaspettatamente. Fortunatamente, però, sarà soltanto un equivoco, ma i nativi difficilmente comprenderanno il fraintendimento nel corso della giornata.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: taciturni. La voglia di comunicare col mondo circostante, soprattutto nel settore professionale, sarà probabilmente ai livelli minimi nel corso di questa giornata d'autunno per i nati Capricorno, i quali preferiranno di gran lunga lavorare a testa bassa guardando di continuo l'orologio in attesa di tornare a casa.

11° posto Ariete: bizzosi. Il nervosismo potrebbe essere l'indesiderato protagonista di casa Ariete durante la giornata, coi nativi che sfogheranno le proprie frustrazioni scagliando battute al vetriolo a chiunque gli capiti a tiro.

12° posto Bilancia: relax. Con lo Stellium offuscato da un parterre planetario ostile, i nati Bilancia dovrebbero concedersi ampi spazi di relax durante questo giovedì, così da ritemprare il loro benessere psico-fisico. Serata di coccole in coppia.