Per la giornata di domani, giovedì 30 settembre 2021, l’Oroscopo prevede un balzo per i nati sotto il segno dei Pesci e per l’Acquario, finalmente in cima grazie alla fortuna e ai successi che saranno pienamente alla loro portata. La Bilancia e i Gemelli rimarranno stabili alle prime posizioni, mentre il Sagittario potrebbe scendere in basso alla classifica, almeno per il momento.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: ottimo il segno dei Pesci

1° Pesci: finalmente i traguardi che avete raggiunto vi daranno dei guadagni, dunque gli investimenti potrebbero regalarvi qualcosa che avete sempre desiderato o che vi serve per poter mandare avanti un progetto veramente ambizioso.

2° Gemelli: l’amore sarà il fulcro su cui ruoterà tutta questa giornata, a cominciare da una mattina molto affiatata per concludersi con una serata all’insegna della passionalità. Anche sul lavoro le collaborazioni potrebbero migliorare in modo molto significativo.

3° Bilancia: frequentare qualcuno potrebbe portarvi a riflettere su cosa vorrete realmente da una relazione, mentre secondo l'oroscopo se siete single questo sarà il momento adatto per farvi avanti con la persona amata per esprimere il vostro amore.

4° Acquario: il lavoro che andrà a gonfie vele avrà delle ripercussioni positive anche per l’amore e per gli affetti in generale. In famiglia infatti l’atmosfera sarà sempre più placida e favorevole al dialogo e alla complicità ad ogni minuto che passa.

Cancro in salita

5° Cancro: i successi sul lavoro cominceranno a trovare posto nella vostra carriera. Anzi, questa potrebbe inaspettatamente incrementare senza che lo vogliate veramente. La fortuna in questo momento sarà riservata anche per i guadagni.

6° Toro: vi sentirete più sollevati per una questione che state risolvendo piano piano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ora sarà il momento di rasserenarvi e tirare fuori qualche svago per poter divergere dalle recenti situazioni che vi hanno tenuto sotto scacco.

7° Leone: l’autostima potrebbe trovare un lieve miglioramento nel corso di questa giornata, ma al tempo stesso dovrete evitare di fare passi troppo audaci sul lavoro perché potrebbero compromettere i progetti in essere e una collaborazione importante in corso.

8° Capricorno: anche se la giornata per il vostro segno zodiacale si prospetta alquanto faticosa sul piano lavorativo, avvertirete molta meno stanchezza farsi largo solamente nella serata, quando potrete finalmente staccare la spina dalle faccende di stampo quotidiano.

Malumore per Vergine

9° Ariete: avrete a disposizione del tempo per rivedere qualche amicizia, per calibrarla bene in favore di una migliore “scelta” delle persone che vi circondano. In amore la monotonia potrebbe prendere il sopravvento in serata.

10° Vergine: ancora qualche rimasuglio di malumore vi darà qualche noia di troppo, specialmente se riguarderà il lavoro oppure una persona importante nella vostra vita. Dovrete evitare di aspettarvi qualcosa dagli altri, soprattutto sul posto di lavoro.

11° Scorpione: avrete un ostacolo molto significativo sul lavoro, e al tempo stesso l’ambito amoroso potrebbe subire un periodo di “stallo” che probabilmente non durerà molto a lungo. La serata potrebbe darvi la possibilità di rilassarvi il più possibile.

12° Sagittario: probabilmente una delusione, forse di stampo amoroso, potrebbe essere un deterrente a provare a cercare l’amore, almeno per il momento. Distrarvi un po’ sarà l’ideale per mantenere il buonumore e per fari divertire sia voi che chi vi sta attorno.