Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 settembre, i nati sotto il segno della Bilancia sono un po' fuori fase. I Sagittario e i Leone, invece, sono piuttosto audaci.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo un po' agitato. Forse avete qualche pensiero che attanaglia la vostra mente e vi rende particolarmente inquieti. Cercate di individuarli e scacciarli.

11° Vergine: la settimana non è cominciata esattamente nel migliore dei modi in quanto ci sono parecchie cose a cui badare.

Non siate troppo frettolosi, però, è ricordate che la fretta peggiorerà solamente la vostra posizione.

10° Toro: l'Oroscopo del giorno 7 settembre vi invita ad essere più mansueti. Spesso tendete ad infervorarvi anche per questioni piuttosto futili, ma adesso è il momento di badare solamente a ciò che conta davvero.

9° Acquario: importanti considerazioni vi porteranno verso delle consapevolezze davvero interessanti. Specie in amore potreste trovarvi dinanzi delle novità Cercate di tenere gli occhi ben aperti, di far parlare il cuore, ma di non abbandonare del tutto la testa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: oggi siete più emotivi del solito. Cercate di circondarvi solamente di ottimismo, altrimenti c'è il rischio di incappare in qualche disguido.

Sul lavoro è necessaria la concentrazione, quindi, non commettete sciocchezze.

7° Capricorno: il risveglio sarà un po' agitato. Se ci sono dei problemi in famiglia, forse, è il caso di affrontarli di petto. Non rimandate i chiarimenti, perché una cosa futile potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più grave.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 settembre vi invitano a mantenere la calma.

Anche se vorreste esplodere e mandare tutto all'aria, contate fino a 10. Dal punto di vista professionale ci sono dei cambiamenti in arrivo.

5° Cancro: in amore siete in una fase di recupero. Il fine settimana potrebbe essere stato un po' turbolento, ma a partire da oggi ci sarà una bella ripresa. Sul lavoro ci sono delle opportunità specie per i liberi professionisti.

Oroscopo 7 settembre primi quattro segni

4° Gemelli: la fortuna aiuta gli audaci, è sempre stato così e così continuerà ad essere. Per tale motivo, non battete la fiacca e ricordate, se volete riuscire ad ottenere dei risultati importanti, dovete lottare fino in fondo.

3° Ariete: le stelle vi invitano a non darvi per vinti. Se state pensando di arrendervi, non fatelo. Questo è un momento molto positivo sotto questo punto di vita. Lottate fino in fondo per conquistare ciò che desiderate.

2° Leone: bel momento per i nati sotto questo segno. Dal punto di vista professionale siete propositivi e pieni di spirito d'iniziativa. Per quanto riguarda la sfera personale, invece, ci sono delle notizie in arrivo.

1° Sagittario: un cambiamento inaspettato potrebbe modificare la vostra vita in un baleno. Cogliete al volo delle opportunità e siate sempre i protagonisti indiscussi della vostra vita e mai degli spettatori.