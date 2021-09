L'Oroscopo del 7 settembre apre le porte ad un martedì che si svolgerà sotto il novilunio che garantirà qualcosa di promettente per molti segni dello zodiaco. Dopo una lunga settimana complessa, finalmente sarà possibile voltare pagina e cominciare a fare sul serio. C'è chi godrà di una giornata estremamente ammiccante e chi invece sarà in attesa di risposte o novità particolari. Approfondiamo al volo le previsioni dello zodiaco di questa giornata, premettendo che a fine articolo è possibile consultare la posizione del proprio segno.

Previsioni astrologiche 7 settembre, oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Una persona vi ama e potrebbe dichiararsi a breve, ma se siete in una relazione consolidata, non cedete alla tentazione perché poi non potrete tornare sui vostri passi. Sarà la giornata giusta per pensare al proprio benessere e prendersi cura di se stessi.

Toro - A volte avete la sensazione di essere dentro una giostra interminabile. Spezzare la monotonia dipende solo da voi, perché niente piove dal cielo. Gli astri invitano a uscire e a darsi da fare. Siate più spontanei e non diffidate di ogni nuova iniziativa. Essere intraprendenti vi aiuterà a raggiungere quei traguardi agognati.

Gemelli - L’oroscopo si focalizza sui Gemelli in cerca di un’occupazione o che stanno lavorando praticamente gratis.

Sarà la giornata giusta per avanzare proposte, chiedere un aumento o per effettuare nuovi colloqui. Basta un minuscolo cambiamento per stravolgere ogni cosa. Ad ogni modo settembre si rivelerà un mese interessante.

Cancro - Giornata ottima per lasciarvi alle spalle le ultime vicende e guardare avanti. Sarete resilienti e caparbi, in particolar modo in questo martedì che si presenta carico di lavoro e faccende.

Concentratevi su un obiettivo alla volta e non perdete tempo a leggere quei commenti patetici che circolano sempre nei social.

L'oroscopo del giorno dal Leone allo Scorpione

Leone - Da tempo state inseguendo un sogno, ma le stelle dicono che dovrete pazientare ancora un po’. Tra indecisioni altrui e burocrazie interminabili, è del tutto comprensibile che vi sentiate stanchi ed esausti.

Avete bisogno che una certa situazioni si smuovi. Ad ogni modo fino alla fine dell’anno avrete molte cose da fare, il tempo volerà in un baleno!

Vergine - L’oroscopo annuncia una giornata affaccendata, specie per chi ha una famiglia e una casa a cui badare. Qualcosa potrebbe andare storto, tuttavia cercate di non abbattervi. Siete un segno buono e generoso, ma spesso gli altri se ne approfittano.

Bilancia - Le stelle si presentano favorevoli e ammiccanti. Qualcosa di bello potrebbe succedere proprio in questa giornata. L’amore sarà nell’aria per chi è single e si sente pronto a tuffarsi in una nuova relazione.

Scorpione - Soldi in entrata ma anche in uscita. Le spese crescono così come le bollette e non ne potete proprio più di vivere con l’acqua alla gola!

Avete bisogno di cambiare aria, di sentirvi ancora giovani e pimpanti! La famiglia si regge completamente sulle vostre spalle e temete di sbagliare.

Oroscopo, previsioni dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Ripenserete ad un certo evento che avete vissuto sulla vostra pelle e vi sentirete rabbrividire. Non vi fidate facilmente degli altri a causa di varie delusioni passate.

Capricorno - Giornata dedicata alla riflessione. Da tempo vi trascinate dietro delle questioni poco limpide. È tempo di fare piazza pulita e di tagliare via i rami secchi che non fanno altro che succhiarvi tutta l’energia vitale che possedete.

Acquario - In queste 24 ore l'aria sarà così densa di aspettative che potrebbe anche accadere qualcosa di particolare.

Risultano in arrivo delle novità, quindi fareste bene a tenere gli occhi aperti. Attenzione a dove metterete i piedi.

Pesci - In questo martedì avrete così tanto da fare che finirete per sognare ad occhi aperti una piccola vacanza alle terme. Accontentatevi di un massaggino, magari da parte del partner, oppure rilassatevi con un bel bagno e una maschera facciale: basta davvero poco per rigenerare mente e corpo.

Classifica del giorno

Cancro 1°

Bilancia 2°

Gemelli 3°

Pesci 4°

Capricorno 5°

Acquario 6°

Ariete 7°

Scorpione 8°

Toro 9°

Sagittario 10°

Vergine 11°

Leone 12°