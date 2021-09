Per la giornata di domani, martedì 7 settembre 2021, la prima posizione della classifica dell'Oroscopo sarà occupata dal segno dei Pesci: per lui tanta fortuna a sua disposizione. Mentre il Leone sarà ancora in una posizione non molto buona, ma neanche così disastrosa. In ribasso, invece, i segni del Sagittario e dei Gemelli.

A seguire le previsioni dell’oroscopo di domani per tutti i segni, con relativa classifica.

L’oroscopo di domani: Capricorno fortunato

1° Pesci: finalmente arrivare in vetta significherà avere anche una bella dose di fortuna, oltre che tante energie a vostra completa disposizione.

Potrete anche dare un "giro di vite" significativo alla vostra relazione amorosa, con una sorpresa inaspettata per il partner.

2° Capricorno: la fortuna sarà ottima per iniziare un progetto in solitaria, che potrebbe fare la differenza sul piano professionale. Anche in amore la fortuna potrebbe giocare un ruolo fondamentale, soprattutto se vorreste confessare i vostri sentimenti a qualcuno in particolare.

3° Toro: avrete un umore alto e vecchi interessi, che avete lasciato per cause di forza maggiore, si risveglieranno. Le amicizie e la famiglia vi daranno slanci significativi, che vi renderanno questa giornata particolarmente apprezzabile.

4° Vergine: avrete una serenità che probabilmente in questo periodo mancava e che adesso potrebbe emergere nuovamente e regalarvi una forte stabilità, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Secondo l'oroscopo avrete anche qualche progetto nuovo a cui dedicarvi.

Scoperte per Cancro

5° Cancro: avrete modo di conoscere qualcosa che fino a poco tempo fa era sconosciuta, mentre potrete finalmente dare libero sfogo alla vostra creatività sul lavoro e veder maturare anche qualche progetto che avete in corso.

6° Bilancia: avrete dei riscontri positivi per il vostro lavoro, mentre per l’amore ci saranno i presupposti per cominciare una avventura che vada al di là delle aspettative che vi siete prefissati.

Prevista una serata rilassante in serata.

7° Scorpione: avrete qualche piccolo intoppo nella vostra professione, ma niente che possa danneggiare la vostra carriera. Per il momento dovrete pazientare, ancora se avete un affare in corso.

8° Ariete: qualche affare potrebbe non essere all’altezza delle aspettative economiche e darvi anche un po’ di difficoltà in più rispetto alla norma, però potrebbe essere un espediente per poter migliorare sensibilmente sul posto di lavoro.

Leone in crescita

9° Leone: questo lieve rialzo nella classifica dell’oroscopo vi darà modo di continuare a collezionare ancora qualche successo e a non darvi per vinti. L’autostima sarà sempre più prolifica per il vostro segno e vi darà anche delle chance a livello di amicizia e amore.

10° Acquario: in amore le acque non si sono ancora calmate, ma ci saranno i presupposti per una riappacificazione molto forte e duratura fra voi e il partner. Per i single, invece, ci sarà un periodo in cui gli incontri potrebbero rivelarsi illusori o praticamente nulli.

11° Sagittario: un calo di energie, che vi renderà la giornata molto faticosa, sarà da addebitare all’influenza di Marte, che in questo momento non è tanto buona dal punto di vista della forza.

D’ora in avanti dovrete essere meno intransigenti con voi stessi.

12° Gemelli: la stanchezza purtroppo prenderà il sopravvento sugli impegni, costringendovi a una pausa forzata, che però sarà estremamente necessaria per le giornate future. Secondo l'oroscopo, purtroppo, anche l’amore avrà un periodo di fermo.