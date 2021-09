Secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 settembre i nati sotto il segno dell'Acquario vivranno un periodo molto positivo su più fronti. I Toro devono smettete di farsi domande, mentre i Leone sono un po' agitati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: i nati sotto questo segno non riescono a decollare. Anche se le stelle sono favorevoli, proprio non riuscite a mettere da parte i malumori che stanno attanagliando la vostra mente. Cercate di essere un po' più creativi sul lavoro

11° Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 settembre denotano un po' di nervosismo nell'aria.

Forse non siete stati molto generosi nell'ultimo periodo e la cosa potrebbe creare qualche dissenso nelle persone che vi circondano

10° Cancro: in amore bisogna avere pazienza e mostrarsi quanto più indipendenti possibile. Da punto di vista del lavoro, invece, siete impazienti e questo potrebbe portarvi a prendere delle decisioni errate.

9° Scorpione: la fretta è da sempre la cattiva consigliera per eccellenza. Per tale ragione, se state per prendere una decisione importante è opportuno che valutiate attentamente la situazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: le stelle denotano un quadro astrale fatto di alti e bassi per voi. Non dovete battere la fiacca sul lavoro.

Anche se siete stanchi, questo non è il momento adatto per fermarsi. In amore siate audaci.

7° Bilancia: i rapporti di coppia potrebbero vivere una fase di stallo. L'Oroscopo del 6 settembre vi invita ad avere pazienza e, soprattutto, a essere pazienti. Non vi impelagata in situazioni troppo complesse.

6° Gemelli: spesso tendete a sottovalutare le vostre capacità e questo potrebbe portare a dei piccoli problemi.

In amore è importante essere lucidi in questo momento e non credere a tutto quello che vi viene detto.

5° Vergine: meglio una brutta verità o una bella bugia? Non avete le idee molto chiare su questo. Ad ogni modo, nascondersi dietro un dito non vi servirà a nulla, quindi, meglio prendere di petto certe situazioni.

Oroscopo 6 settembre segni fortunati

4° in classifica Pesci: interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Non siete molto razionali in questo periodo e questo potrebbe portare a delle conseguenze importanti. Sul lavoro ci saranno delle belle novità nei prossimi giorni.

3° Capricorno: forza, coraggio e determinazione sono le caratteristiche che vi accompagneranno in questo periodo. Cercate di non agitarvi troppo e di lasciare che le cose seguano il loro corso naturale. Vedrete che non ve ne pentirete.

2° Toro: l'oroscopo del giorno 6 settembre vi invita a lasciarvi andare. In amore è un periodo positivo, di rivincite e rinascite, pertanto, non fatevi troppe domande e pensate ad agire.

1° Acquario: ottimo momento per quanto riguarda le relazioni. In amore vi sentite particolarmente propositivi e questo potrebbe spingere i a intraprendere nuove conoscenze. Sul lavoro siete impegnati, ma riuscirete a portare a termine tutto nei tempi.