Nuovo appuntamento con l'oroscopo, in questa sede concentrato sul primo weekend di settembre.

Si prospetta un fine settimana del 4 e 5 settembre denso di emozioni, di ricordi malinconici ma anche di tensioni nervose. Per alcuni sarà un cielo pieno di stelle favorevoli e positive, mentre per altri saranno contrarie e negative.

Il weekend 4-5 settembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore questo weekend vi dà la possibilità di fare una conversazione profonda e significativa con la persona che amate. Potete parlare dei vostri sentimenti per il partner, ma potreste anche aver bisogno di parlare di un problema del passato che ha perseguitato entrambi: cercate di risolverlo.

In campo lavorativo, le vostre emozioni giocheranno un ruolo importante nelle vostre capacità decisionali. Usate la vostra passione incanalandola nel vostro lavoro, invece, di lasciare che si trasformi in rabbia. In salute, cercate di mangiare ciò che vi dà forza piuttosto che ciò che vi toglie forza. Riposarsi a sufficienza è importante quando si vive la vita al massimo.

Toro – In campo amoroso, parlare delle cose che vi piacciono fare potrebbe essere imbarazzante. Se siete stati confusi su qualcosa di recente, questo è un buon momento per ottenere chiarimenti. Sul fronte lavoro, qualche pezzo elettronico che avete acquistato da poco potrebbe andare in tilt. La pazienza sarà una virtù importante quando si affrontano gli arresti anomali del computer, i guasti alla fotocamera e quelli del veicolo.

Cercate di sorridere in mezzo a questi imprevisti. Se non lo fate, le vostre giornate saranno peggiore di quanto dovrebbe essere. In salute, non fate nulla di pericoloso, soprattutto se siete arrabbiati. La frustrazione potrebbe causare un piccolo incidente se non state attenti. Respirate profondamente e rilassatevi.

Gemelli – In amore, in questo fine settimana potrebbero venire a galla molti bei ricordi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avete l’occasione di tornare indietro nel tempo e forse contattare le persone che conoscevate o riallacciare i rapporti con i vostri vecchi amori. Potreste imbattervi in un volto quasi dimenticato ma familiare, che accende un ricordo sentimentale. Non ignoratelo, potrebbe essere molto utile. In campo lavorativo, le informazioni che ricevete potrebbero essere scoraggianti.

Non soffermatevi su queste informazioni, anzi. Prendete i commenti con le pinze. L’osservazione inappropriata di qualcuno non è qualcosa su cui dovreste perdere il sonno. Questa persona non sa nemmeno di cosa sta parlando. In salute, mangiate solo cibi freschi e salutari, fate esercizio fisico ma prendetevi particolarmente cura delle vostre articolazioni, e andate a letto presto.

Cancro – In campo amoroso, potreste trovare improvvisamente un motivo per sfogliare vecchie fotografie riguardanti un ricordo che è molto presente nella vostra mente. Un volto del passato potrebbe farvi ripensare al motivo della fine della relazione. Potrebbe essere il momento giusto per incontrarsi di nuovo e vedere se il rapporto è recuperabile oppure lasciar perdere e guardare oltre.

Sul fronte lavoro, se avete qualcosa da dire, ditelo. Assicuratevi, però, di essere disposti ad accettare le conseguenze che ne derivano. Le reazioni dei colleghi e superiori non saranno quelle che vi aspettate. Abbiate pazienza. Date loro il tempo di elaborare. In salute, la voglia di aggiustare le cose importanti, soprattutto i rapporti con alcune persone, può portarvi lungo un percorso di frustrazione. Prendetevi del tempo e fare qualche tipo di esercizio fisico, vi sentirete più in pace anche con voi stessi.

Previsioni astrologiche 4 e 5 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, questo weekend potrebbe fare nascere un conflitto di coppia a causa del lavoro e di partnership. La vostra immagine pubblica e sociale potrebbe causare problemi con la persona che amate.

Questo può essere superato semplicemente parlandone e anche prendendosi il tempo per ascoltarsi a vicenda. In campo lavorativo, arriveranno così tante informazioni che avrete difficoltà a prendere qualsiasi tipo di decisione. Seguite il vostro istinto e non sprecate ore a ripensarci. In salute, alleviate il vostro livello di stress con qualche esercizio che vi faccia sorridere. Quello che fate per il vostro corpo lo dovete fare anche per il vostro spirito.

Vergine – Siete disposti a correre qualche rischio per quanto riguarda l’amore e siete aperti a una piccola avventura appassionata. Il cielo astrologico di questo weekend fa uscire il diavolo che è dentro di voi e siete pronti a dire di sì a una relazione promettente.

Gli altri potrebbero essere sbalorditi dalla vostra audacia, ma per una volta non vi interessa. Sul fronte lavoro, i colpi di genio che riceverete in questo fine settimana saranno molto importanti per voi. Accogliete queste intuizioni e agite di conseguenza. In salute, avete bisogno di molto affetto nella vostra vita per sentirvi meglio. Quando le parole falliscono, cercate di darvi un’opportunità di esprimere i vostri bisogni influenzando gli altri in maniera positiva. Avete un legame particolare con l’economia. Dedicare tempo o denaro a una causa bisognosa vi aiuta a sentirvi in pace con il mondo.

Bilancia – In campo amoroso, il vostro partner potrebbe portarvi in posti in cui non siete mai stati, ma che sicuramente vorrete visitare di nuovo.

Se siete single, potreste incontrare una persona affascinante in un luogo che frequentate assiduamente. Sul fronte lavoro, state aspettando che qualcuno vi contatti. Aspettate disperatamente una chiamata o un messaggio, sperando di ricevere buone notizie. Non sprecate il vostro weekend in questo modo. O contattate voi stessi questa persona oppure lasciate perdere. In salute, per mantenersi in forma c’è di più che mangiare bene e fare esercizio fisico. Potreste prestare maggiore attenzione nella vostra vita, come tenere pulita la macchina e la casa, rifare il letto ogni mattina, ricordarsi di fare il bucato. Queste cose influenzano il modo in cui percepite la vita, che sia facile o difficile, anche se siete ottimisti o pessimisti.

Scorpione – In amore, dovete dire alla persona a voi vicina la verità su un problema per cui vi sentite in colpa. Parlarne a casa in un’atmosfera privata e confortevole ammorbidirà la situazione. In campo lavorativo, ogni volta che avete dubbi sulla vostra situazione attuale, fermatevi e fate il punto su ciò che avete. Siate grati per i doni che vi sono stati dati invece di desiderare cose che non avete. Avete più di quanto vi rendete conto. In salute, la vostra pancia potrebbe essere sensibile in questo fine settimana. Ci sono rimedi naturali per lenire il mal di stomaco. A tal proposito, l'oroscopo consiglia di rivolgere la vostra attenzione all’apparato digestivo e mangiate con leggerezza.

Amore, lavoro e salute nel primo weekend di settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, un difficile cielo astrologico riporta un ricordo doloroso o una persona nella vostra vita. La sola menzione di questa persona aumenta la pressione sanguigna? Evitate di affrontare direttamente il dramma, se possibile. In campo lavorativo, il vostro progetto è stato scosso da qualcosa di inaspettato. Si respira un’aria pesante che vi rende difficile elaborare i vostri compiti. Cercate di resistere e guardate il lato saggio degli eventi che vi capitano. In salute, fate una passeggiata da soli o in compagnia per aumentare la frequenza cardiaca. Prendete un po’ di tempo e fate qualcosa per voi stessi.

Capricorno – Sul fronte amore, sperate spesso in una vacanza romantica. Tuttavia, di solito siete così impegnati a fare le vostre cose che a volte non notate il romanticismo. Se siete single e cercate l’anima gemella, allora vi gioverebbe andare in un posto esotico, se è possibile, anche se è lontano chilometri da casa vostra. Sul fronte lavoro, il vostro modo di affrontare le cose si scontra con qualcuno che ha un approccio molto mentale. Non è necessario trovare un compromesso in questo momento. Basta comprendere i punti di vista di questa persona. In salute, concentratevi su voi stessi, fate un po’ di esercizio fisico e chiedete consigli a un professionista quando ne avete bisogno.

Acquario – In amore, il passato sembra tornare con un tocco di nostalgia, quando un amico o un amante si rifà vivo.

Questa dovrebbe essere un’esperienza interessante e sicuramente scoprirete di avere molte cose in comune. Ciò che accade dopo questo incontro potrebbe arrivare un nuovo dramma. In campo lavorativo, parlare con altre persone non sarà facile, ma in questo momento è molto necessario. I problemi che avete sul lavoro dovete risolverli al più presto, in modo tale da permettere ai vostri progetti di evolversi. In salute, potenti sentimenti potrebbero affiorare in superficie e il vostro primo impulso potrebbe essere quello di sopprimerli con il cibo. Provate a resistere.

Pesci – In campo amoroso, se c’è stato un conflitto, potete risolverlo facendo sapere al vostro partner come vi sentite riguardo a determinati problemi e trovare insieme un’ottima soluzione per riparare la frattura.

Iniziare questo processo è facile, poiché c’è molta buona volontà da parte di entrambi. In campo lavorativo, affrontate piccole e brevi commissioni, eliminateli dalla vostra lista una per una. Sarete abbastanza efficienti. In salute, i dolori fisici possono essere alleviati in parte aumentando la quantità di acqua che bevete e la lezione di yoga.