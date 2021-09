L'oroscopo di venerdì 3 settembre avrà in serbo tante sorprese per tutti i segni zodiacali. Il lavoro presenterà nuove opportunità irrinunciabili e l'amore si apposterà dietro a ogni angolo.

L'Ariete e il Capricorno saranno particolarmente fortunati, mentre la Bilancia dovrà contare solo sulle sue forze. I Gemelli sbaraglieranno la concorrenza con la loro voglia di fare, al contrario dello Scorpione che si farà travolgere dalla pigrizia. Il Leone avrà bisogno di stabilire nuovi ritmi di vita e i Pesci non vedranno l'ora di incontrare l'amore.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 3 settembre.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 3 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la ruota della fortuna girerà nella vostra direzione. Avrete modo di vivere una giornata serena, all'insegna dell'ottimismo e della condivisione. Gli amici saranno gentili con voi e anche il partner non farà altro che mostrarvi il suo affetto. Il lavoro presenterà delle sfide che vi metteranno alla prova, ma che vi aiuteranno anche ad affermarvi.

Toro: sarete piuttosto socievoli. Adorerete trascorrere il tempo in compagnia di altre persone e saprete sempre come far ridere i vostri amici. Difficilmente perderete il sorriso perché vi lascerete guidare dal vostro ottimismo. Attenzione al calo di energie che potrebbe colpirvi durante le ore serali.

Un buon risposo notturno sarà la soluzione migliore.

Gemelli: sarete più attivi che mai. La competizione non vi spaventerà, ma al contrario vi renderà ancora più combattivi. Adorerete confrontarvi con i colleghi di lavoro e mostrare tutte le vostre qualità. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di non esagerare e di provare a mantenere il controllo della situazione.

Un coinvolgimento eccessivo potrebbe rovinare amicizie di lunga data.

Cancro: avvertirete una cerca distanza tra voi e il vostro partner. Cercherete di attirare la sua attenzione, ma avrete l'impressione che i vostri sforzi non porteranno a nulla. Sarà importante non nascondere le emozioni e parlare chiaramente, senza intermediari di alcun tipo.

Se riuscirete a capire le cause, potrete ridare vita al vostro vecchio rapporto di coppia.

Oroscopo e profili zodiacali di venerdì 3 settembre: dal Leone alla Vergine

Leone: una buona organizzazione sarà la chiave di tutto. Senza di essa non potrete portare a termine le vostre giornate. Il lavoro vi darà numerose soddisfazione, ma dovrete essere in grado di dosare le energie. Un impegno eccessivo, infatti, potrebbe portare a spiacevoli conseguenze. Cupido, per ora, non sarà molto generoso con voi.

Vergine: avrete qualche dubbio riguardo al vostro futuro. Ci saranno delle questioni che desteranno la vostra preoccupazione e che vi spingeranno a prendere delle decisioni in fretta e furia. Purtroppo, questo potrebbe farvi commettere degli errori.

La cosa migliore sarà analizzare il quadro generale e chiedere consiglio a qualcuno di fidato.

Bilancia: vi sentirete soli perché avrete la sensazione che nessuno sia disposto ad aiutarvi. Cercherete conforto nelle persone care, ma vi renderete conto che, ben presto, dovrete essere in grado di affrontare da soli i vostri problemi. Per fortuna, sarete ricchi di risorse e l'inventiva non vi mancherà di certo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di sfruttare anche le vostre vulnerabilità.

Scorpione: non sarete in grado di portare a termine tutti gli impegni quotidiani. Preferirete sdraiarvi sul divano e trascorrere il tempo a guardare il vostro show preferito. Vi sentirete privi di forze e avrete bisogno di un po' di tempo per tornare in forma.

Per fortuna, non verrete lasciati soli, ma amici e parenti saranno pronti ad aiutarvi.

Astrologia di domani 3 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete travolti da una forte ondata di pessimismo. Non riuscirete più a vedere il bicchiere mezzo pieno e tenderete a lamentarvi eccessivamente. Questo atteggiamento esprimerà un disagio interiore che alcuni dei vostri amici non faranno fatica a cogliere. La loro presenza vi tranquillizzerà e vi infonderà nuova fiducia.

Capricorno: otterrete ottimi risultati in tutto ciò che farete. Lavoro, amore e vita sociale non avranno alcun segreto con voi. Riuscirete ad adattarvi anche in contesti sconosciuti e darete l'idea di essere sempre a vostro agio.

Questo vi consentirà di affrontare a testa alta le diverse situazioni che dovrete affrontare. Inoltre, attirerete l'attenzione delle persone attorno a voi.

Acquario: la situazione economica presenterà delle difficoltà. Dovrete intensificare la vostra vita lavorativa, ma non sarà semplice conciliare tutti i vostri impegni. In famiglia, la situazione sarà più positiva. Avvertirete la vicinanza del partner e vi sentirete a vostro agio tra le mura domestiche. Una piccola sorpresa potrebbe risollevarvi il morale.

Pesci: tutti gli amici del mondo non basteranno ad offuscare il vostro desiderio più grande: quello di trovare l'amore. In ogni angolo vi sembrerà di scorgere la vostra anima gemella e cercherete negli occhi degli altri quella scintilla tanto attesa. L'oroscopo di domani suggerisce di attendere con pazienza: presto tutto cambierà!