Prosegue la prima settimana del mese di settembre 2021. Approfondiamo come andrà in particolare la giornata di venerdì 3 settembre per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo sentimentale presto ci sarà una ripresa, Venere infatti non sarà più in opposizione e sarà possibile trovare delle soluzioni inaspettate. In campo professionale vi sentite più stanchi rispetto del giornale precedenti.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da possibili problematiche sentimentali.

Alcune coppie potrebbero vivere un momento di crisi. In campo lavorativo forse è il caso di rinunciare ad alcuni progetti.

Gemelli: questo venerdì vi vede favoriti in campo amoroso. Non mancheranno occasioni per chiarire se ci sono delle situazioni in sospeso. Nel lavoro vi sentite un po' nervosi.

Cancro: in campo lavorativo sarà meglio andare avanti, presto arriveranno dei cambiamenti importanti. Buone le intuizioni a livello amoroso, con la luna nel segno potrete fare dei passi avanti.

Leone: negli ultimi tempi avete dovuto affrontare delle spese, sarà meglio cercare di organizzarsi per risollevare il lato economico. In amore sarà un buon weekend con la luna nel segno.

Vergine: per il sesto segno zodiacale la giornata di venerdì 3 settembre sarà caratterizzata da Venere in transito.

È un momento interessante per quel che riguarda l'amore, le emozioni sono in ripresa. In campo professionale potrete ottenere dei risultati interessanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: alcune relazioni complicate potrebbero non trovare una soluzione. Per quel che riguarda il lato lavorativo è un buon momento per chi ha iniziato una nuova attività.

Scorpione: se avete delle richieste da fare a livello lavorativo, provate a farvi avanti. In amore le stelle sono interessanti per fare nuove conoscenze.

Sagittario: con la Luna favorevole in questo weekend potrete vivere delle giornate interessanti in ambito sentimentale. A livello lavorativo sarà meglio prestare attenzione alle questioni che riguardano il lato economico.

Capricorno: buon recupero a livello salutare, cercate di risolvere le problematiche d'amore. Nel lavoro alcune questioni potrebbero nel soddisfarvi.

Acquario: con la Luna in opposizione fate attenzione a dei possibili disagi d'amore per l'intera giornata. Vi sentite infatti nervosi. In campo lavorativo è possibile che alcune situazioni possano sembravi più confuse del solito.

Pesci: in amore dovreste ritagliare del tempo per voi, anche per riflettere su alcune questioni rimaste in sospeso. In campo lavorativo valutate bene prima di farvi avanti.