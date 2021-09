L'oroscopo del weekend 11-12 settembre mette in evidenza le difficoltà incontrate negli ultimi giorni. Alcuni segni zodiacali devono fare chiarezza con se stessi o con la persona amata. Altri, invece, devono fare i conti con qualche spesa di troppo, rivoluzionare la propria vita, ascoltare le esigenze del proprio corpo. Se siete curiosi di sapere che cosa bolle nel reparto dedicato all'amore, al lavoro e alla salute, consultate le seguenti previsioni astrologiche relative alle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre. Ovviamente, i segni presi in considerazione da questo Oroscopo sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Il weekend 11-12 settembre secondo l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete – Sul fronte amore, se avete vissuto una rottura in questi ultimi giorni della settimana potreste riappacificarvi con il partner. In campo lavorativo, potreste cadere vittima del nervosismo e arrabbiarvi per una cosa da nulla. In salute, cercate di trovare il giusto equilibrio tra lavoro e attività fisica, e ascoltate le esigenze del vostro corpo. Prendervi cura di voi stessi vi aiuterà a rimanere con i piedi per terra e ad affrontare le sfide quotidiane.

Toro – In amore, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre potreste sentirvi strani e confusi soprattutto sentimentalmente. Prendete tempo prima di accettare una proposta.

Sul fronte lavoro, dovete occuparvi di un progetto che scadrà a breve. Cercate di non esagerare con le spese. In salute, se volete sentirvi bene, dovete seguire una regolare attività fisica e mangiare in maniera sana ed equilibrata. Il vostro corpo è un bene prezioso, se lo avete trascurato trovate un modo per onorarlo.

Gemelli – Il weekend inizia con qualche problema in amore.

In serata contatterete una persona che avete allontanato, forse perché ci sono alcune cose da chiarire oppure avete intenzione di fare pace. La situazione lavorativa ed economica sembra procedere abbastanza bene, ma dovete comunque tenere sotto controllo le spese varie. In salute, se avete la sensazione che state facendo un passo avanti e due indietro rispetto al vostro programma di fitness, riflettete bene sui vostri obiettivi.

Una volta che avete capito quali sono le vostre priorità, potete organizzare la routine che vi si addice meglio.

Cancro – Rimandate al pomeriggio ogni discussione estremamente spigolosa. L’oroscopo consiglia di non agitare le acque e di non dare importanza ai cattivi pensieri. In amore dovete dare tempo al tempo. In campo lavorativo, dovete dapprima guardarvi attentamente intorno e poi giocare le vostre carte. Il lavoro aspetta un cambiamento che deve partire da voi. In salute, non rimanete bloccati in casa: godetevi l’aria fresca. È importante mantenere l’equilibrio tra mangiare sano e fare attività fisica.

Previsioni degli astri sabato 11 e domenica 12 settembre da Leone a Scorpione

Leone – Sul fronte amore, è arrivato il momento di riacquistare fiducia in voi stessi e magari recuperare un po’ di tranquillità anche nel rapporto di coppia.

In campo lavorativo, avete una buona capacità comunicativa: se la sfrutterete bene, otterrete qualcosa di favorevole proprio negli ultimi giorni di settembre. In salute, il vostro livello di pazienza potrebbe essere basso in questo weekend. Onorate la vostra impazienza facendo le pulizie, attività fisiche, oppure andando a qualche appuntamento amichevole. Altra nota importante: tenete a freno la lingua se una disputa minaccia di presentarsi nei rapporti d’amicizia o d’amore.

Vergine – In amore, il fine settimana parte un po’ sottotono. Siete un po’ tesi e sotto pressione, forse vi siete resi conto che la vostra relazione è arrivata al capolinea e la cosa vi spaventa tanto. Per il lavoro, invece, si prospetta una giornata effervescente e produttiva, nelle prossime settimane potreste ottenere qualcosa in più.

Una volta che avete fissato i vostri obiettivi di salute, confronterete le vostre nuove abitudini con quelle delle persone che vi circondano. È normale, all’inizio può essere incoraggiante o scoraggiante. L’obiettivo è concentrarsi su se stessi e astenersi dal confronto o dal giudizio.

Bilancia – In amore, dovete smetterla di pensare spesso al passato, è arrivato il momento di vivere il presente e fare grandi progetti per il futuro. C’è qualche dubbio legato al lavoro. Attenzione alla gelosia dei colleghi, potrebbe causarvi qualche problema di troppo. Potreste pensare alla vostra salute come a un modo per migliorare la vostra immagine. Non è solo la vostra immagine che ha bisogno di essere rinforzata, anche la vostra autostima.

Se vi allenate e mangiate bene, tutto il vostro aspetto brillerà di salute. Concedetevi la possibilità di brillare sia dentro che fuori.

Scorpione – In campo amoroso, è un periodo di grande rinnovamento: le coppie innamorate hanno voglia di fare progetti a lunga scadenza. In famiglia riuscirete a far valere le vostre ragioni. Per il lavoro è un periodo davvero vincente, avrete intuizioni davvero geniali. È molto probabile che si verifichino eventi imprevisti. Questi possono includere anche problemi di salute. Lo stress è un fattore importante nella malattia. Forse i problemi economici vi stanno preoccupando. Cercate di trovare una soluzione e non lasciate che niente vi impedisca di sentirvi bene.

Niente è importante quanto la salute. Rendetelo una priorità.

Amore, lavoro e salute nel fine settimana 11 e 12 settembre da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, l'oroscopo consiglia di prendere le distanze con le persone poco interessanti o poco attendibili. In campo lavorativo, qualcosa o qualcuno potrebbe farvi saltare i nervi. Dovete riorganizzarvi. In salute, ci tenete molto al vostro aspetto, e di certo non c’è niente di male in questo. Quello che facciamo per noi stessi inizia in gran parte dal modo in cui ci prendiamo cura della nostra immagine. Anche il riposo contribuisce a migliorare l’aspetto, sia esteriore che interiore.

Capricorno – In campo amoroso, negli ultimi tempi siete un po’ insoddisfatti e nervosi.

Nei rapporti di coppia o di famiglia cercate di non essere impulsivi, prendete tempo. In campo lavorativo, sono in arrivo importanti novità. Cercate di non pensare più al passato, ma guardate al futuro con più fiducia e ottimismo. Questo fine settimana potrebbero venire a galla problemi di salute. A volte, prendere il raffreddore o slogarsi una caviglia può essere un segnale di allarme per rallentare il ritmo e riposare. Non disperatevi, a breve vi capiterà qualcosa di piacevole.

Acquario – Siete un po’ preoccupati per quanto riguarda l’amore o la famiglia. Forse è meglio fare chiarezza e capire cosa c’è che non va tra voi e la persona amata o un familiare. Sul fronte lavoro, siete circondati da persone invidiose: ignoratele e andate avanti per la vostra strada.

In salute, lavorare e giocare potrebbe essere divertente, ma è anche duro per il corpo. Dovete dare al vostro corpo la possibilità di riposare. Il sonno è molto importante per varie ragioni. Eliminate le attività che non vi interessano più e sfruttate il tempo per il relax.

Pesci – C’è qualche preoccupazione legata all’amore, in particolare per chi vive una storia a distanza. Forse c’è qualche infedeltà da affrontare, oppure i sentimenti si sono assopiti e i vostri interessi non combaciano con quelli del partner. In campo lavorativo, le vostre idee e iniziative saranno coronate dal successo. In questo weekend, però, dovete fare i conti con qualche imprevisto o ritardo. In salute, evitate lo stress mentale che non fa bene al vostro sistema nervoso. Anche se avete tanto da fare, c’è un modo migliore per prendervi cura di tutto. Trovatelo per il bene della vostra salute.