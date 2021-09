Inizia una nuova settimana settembrina e l'oroscopo è pronto a dare la sua personale valutazione sul probabile andamento delle prossime giornate. Siete curiosi di sapere cosa accadrà nei prossimi sette giorni?

A quanto pare, per alcuni segni zodiacali sarà una settimana polemica, litigiosa e molto tesa per via di problemi irrisolti o di incomprensioni. Per altri simboli dello zodiaco, invece, sarà una settimana vantaggiosa, ricca di passione e di occasioni imperdibili.

Per sapere quali piani hanno in serbo le stelle per voi, potete leggere le seguenti previsioni astrali su amore, lavoro e salute, dedicate alla settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 settembre.

La settimana 6-12 settembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana avrete voglia di rivoluzionare tutto: potreste sentirvi nervosi, polemici ed essere irruenti in famiglia e con gli amici. Dovreste contare fino a cento prima di aprire bocca. Se voi e il vostro partner siete davvero innamorati, vi attenderà una settimana densa di passione. Se, invece, nella vita di coppia c’è nervosismo, potrebbe essere la classica goccia che fa traboccare il vaso. I single potrebbero vivere parecchie oscillazioni emotive. Il lavoro assorbirà completamente le vostre energie, non mancheranno le difficoltà e potreste commettere qualche errore. In salute, alcuni giorni vi sentirete in forma, altri invece giù di corda.

Potrebbe esserci la possibilità dei primi raffreddori di stagione.

Toro – Aria di burrasca in amore. La settimana andrà così: la prima metà sarà abbastanza serena, la seconda invece dovrete affrontare un ostacolo o una discussione, ma non preoccupatevi perché riuscirete a superare anche questa tempesta. Le coppie quasi alla deriva ma ancora innamorate dovranno impegnarsi all'ennesima potenza per salvare il rapporto, per migliorare quello che non funziona.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche per i cuori solitari del segno non sarà una settimana semplice da affrontare, tuttavia non mancheranno gli incontri rivelatori. In campo lavorativo, vorreste ottenere una posizione più stabile e migliorare le entrate. Se siete ancora alla ricerca di un impiego redditizio, queste giornate di settembre vi regaleranno un colpo di fortuna.

Lo stress danneggia la salute, ecco perché l'Oroscopo consiglia caldamente relax e passeggiate all’aperto.

Gemelli – In campo amoroso, questa settimana offrirà la possibilità di recuperare molte situazioni rimaste incerte nel mese di agosto. Sarà un periodo positivo per la vostra relazione di coppia, ma non mancherà qualche battibecco o incomprensione. Non prendetevela, e con pazienza riuscirete a risolvere eventuali divergenze. Ai single che hanno adocchiato qualcuno, l'oroscopo consiglia di sfruttare il weekend. Sembra che facciate un po' di fatica a riprendere il ritmo lavorativo dopo le vacanze estive. Sarete distratti, un po' nervosi, oppure presi da troppi impegni, e non saprete da dove iniziare.

Non fatevi prendere dal panico, passerà presto questo periodo e vi riprenderete alla grande. Per la forma fisica si prospetta una settimana niente male, avrete forza, volontà e tanta energia.

Cancro – Per l'amore e la famiglia non sarà una settimana lineare. Certo, ci sarà spazio per il divertimento o viaggi nelle località culturali, ma le discussioni nell'ambito familiare non mancheranno. Se siete reduci da tensioni con la vostra dolce metà, entro pochi giorni riuscirete a chiarire tutto. Nella vita coniugale ci saranno tanti cambiamenti, affrontateli con serenità e tanta curiosità. I cuori solitari del segno avranno l'opportunità di allargare il giro dei contatti e magari di trovare l'anima gemella.

In campo lavorativo, la concentrazione si accenderà a intermittenza: alcuni giorni sarà alta, mentre in altri sarà bassa. Per i colloqui di lavoro sarà meglio agire nella prima parte della settimana. In salute, la vostra forma fisica apparirà in buone condizioni, dovrete limitare i cibi grassi, evitare il superfluo e aumentare il consumo di frutta e verdura.

Previsioni astrologiche fino al 12 settembre: da Leone a Scorpione

Leone – Questa settimana non rimarrete indifferenti all'amore e non vi annoierete. Le questioni rimaste in sospeso per troppo tempo dovranno essere risolte con la massima prudenza, soprattutto nelle giornate centrali della settimana. Le coppie di lunga data potrebbero sfruttare questo periodo carico di passione per risvegliare la complicità con il partner.

I cuori solitari non passeranno inosservati: anche se c'è chi critica, è importante tenere a mente che chi disprezza vuol comprare. Anche se state ancora vivendo qualche insoddisfazione lavorativa, avrete la possibilità di migliorare la vostra posizione attuale. Sarete comunicativi e abili nelle trattative, dovrete rimanere con i piedi per terra ed evitare scelte impulsive, soprattutto in ambito finanziario. In salute, dovrete cercate di non strafare, il vostro corpo e la vostra mente non sono dei robot.

Vergine – In campo amoroso, anche se non sarà una settimana scintillante, ciò non vuol dire che non possiate avere la possibilità di innamorarvi o di far progredire la vostra relazione. Dovrete essere più dolci e comprensivi con la persona che amate, sicuramente il vostro partner ha bisogno di sentirvi vicini e che siete davvero presenti con il corpo e con la mente.

I single avranno molte possibilità per quanto riguarda i nuovi incontri. Le persone che incontrerete si dimostreranno socievoli e, alla fine, potreste trovare delle buone compagnie con cui coltivare qualche rapporto che si rivelerà importante in futuro. Sul fronte lavoro, dovrete procedere con cautela, alcuni vostri progetti potrebbero rivelarsi un flop; quindi, sarà meglio non perderci tempo e iniziare a sfornare nuove idee. La vostra salute non vi creerà grandi problemi, smettetela di comportarvi come se foste già con un piede nella fossa. Dovrete reagire davanti ad ogni avversità, soprattutto perché voi avete quella forza d'animo che tanti vorrebbero.

Bilancia – La settimana amorosa procederà con grande grinta da parte vostra.

Probabilmente troverete alcune piccole difficoltà nel rapporto di coppia, ma nulla che non possa essere risolto con un po' d'impegno da parte di entrambi. Ottimo periodo per uscire dal club dei cuori solitari, potreste aumentare le vostre conoscenze, far notare la vostra simpatia e divertirvi. Le giornate migliori per fare colpo saranno quelle centrali. Nella professione avrete il massimo favore dalle stelle. Se state cercando ancora un lavoro, alcune buone occasioni si troveranno sulla vostra strada: afferratele al volo. Se, invece, non troverete nulla che vi soddisfi, non demoralizzatevi e portate avanti le vostre ricerche. La vostra forma fisica sarà dettata dal vostro umore: se sarete di buonumore, anche la salute si adeguerà.

L'unica nota stonata potrebbe essere un problema di allergia.

Scorpione – In amore sarà una settimana di alti e bassi, con momenti piacevoli e altri dubbiosi e tesi. Sarà un periodo risolutivo per la maggior parte delle coppie, quindi se nei mesi scorsi ci sono state tensioni con il partner, nei prossimi giorni potrete risolvere o voltare pagina. Le coppie felici vivranno un periodo di passione, ogni tanto litigheranno per questioni economiche. I single saranno molto determinati a trovare l'amore della propria vita, vinceranno la timidezza e si spingeranno avanti con la persona interessata. In campo lavorativo, potrebbe esserci qualche problema di natura economica o burocratica, ma grazie alla vostra astuzia riuscirete a risolvere tutto.

Occhio agli investimenti troppo vantaggiosi, nessuno vi regala niente. Avrete una forma fisica strepitosa, ottimo periodo per tonificare la muscolatura e anche per compensare gli eccessi di golosità.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 6 al 12 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sarà una settimana segnata dal nervosismo, non mancheranno problemi con un familiare oppure con una persona che frequentate assiduamente. L'aggressività non vi porterà da nessuna parte, invece l'astuzia vi aiuterà a uscire indenni da certe situazioni. Le coppie innamorate saranno più gelose del solito, e se discuteranno il rapporto non subirà una frattura. Chi è invece in coppia da molto, vivrà giornate di disagio e avrà voglia di evadere o di cedere ad una trasgressione.

Per i single del segno, invece, sarà una settimana abbastanza positiva. In campo lavorativo, avrete le idee chiare su alcuni progetti ambiziosi. Attenzione, però, ad una persona che potrebbe contrastare i vostri piani. In salute, il nervosismo potrebbe bruciare le vostre forze ed energie, sarà meglio muoversi adagio, guardare dove mettere i piedi e fare attività sportive che rilassano mente e corpo.

Capricorno – In amore, anche se la settimana inizierà con qualche incertezza, giorno dopo giorno l'atmosfera si rasserenerà e voi avrete soltanto voglia di divertirvi e di allargare le amicizie. Sarà una settimana favorevole anche per dialogare con il partner; quindi, se i vostri sentimenti sono autentici, troverete un punto di accordo e raggiungerete la serenità.

Se, invece, il partner ignorerà i vostri bisogni, potreste guardarvi in giro aspettando che accada un miracolo. Se siete stanchi di essere single, questo periodo potrebbe regalarvi un incontro inaspettato. In campo lavorativo, noia e stanchezza si faranno sentire, sarete anche insoddisfatti per la piega che prenderanno i vostri progetti. Se svolgete un lavoro che richiede concentrazione, sarà meglio raddoppiare l'attenzione durante i primi dieci giorni del mese corrente. Dal 10 settembre avrete più lucidità, riflessione e concentrazione. In salute, per eliminare tensione e nervosismo dovrete cercate di rilassarvi di più e bere una tisana prima di andare a letto.

Acquario – Se in famiglia vi faranno perdere le staffe, dovrete sforzarvi di non creare ulteriori tensioni rispondendo in maniera arrogante e aggressiva. Se ci sono ancora ombre nella relazione di coppia, dovrete affrontarle con serenità. All'inizio della settimana potreste essere irascibili e insoddisfatti di come procedono le cose con il partner. Successivamente le cose cambieranno, e con la vostra dolcezza riuscirete a far scomparire quella vena di irritabilità. I single avranno anche spazio per decidere cosa fare o non fare. Ogni scelta avrà delle conseguenze, quindi se i risultati non vi soddisferanno non sarà sfortuna, ma il frutto delle vostre decisioni. Sul fronte lavoro, potreste avere delle ottime idee, ricevere delle proposte o scovare delle ghiotte occasioni. Non mancheranno gli imprevisti e le difficoltà, ma grazie alla vostra tenacia e determinazione riuscirete a sistemare ogni intoppo. Il vostro fisico sarà abbastanza buono. Dovrete stare molto attenti a ciò che mangiate, agli alimenti che non fanno bene alla vostra salute.

Pesci – In amore, questa settimana sarà lo specchio del vostro umore. Se sarete polemici, saranno giornate litigiose. Se, invece, sarete romantici e passionali, le stelle vi regaleranno giornate indimenticabili con il vostro partner. I single del segno vivranno un periodo piuttosto turbolento: se cercate l'amore privo di difficoltà, purtroppo questi transiti dispettosi non saranno di grande aiuto. Questo non significa che dovrete rinunciare ai vostri sogni, anzi, dovrete lottare, abbandonare l'insicurezza e credere di più in voi stessi. In campo lavorativo, se state pensando di fondare una società o di mettervi in affari con un socio, sarà meglio rimandare alla prossima settimana. Periodo eccellente per affrontare al meglio eventuali colloqui di lavoro, dovrete evitare le polemiche. In salute, avrete la tendenza a rimuginare su problemi e pensieri: per eliminarli l'oroscopo raccomanda di fare esercizi fisici e mentali, e mangiare in maniera sana ed equilibrata.