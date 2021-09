L'oroscopo del fine settimana che va dall'11 al 12 settembre prevede il passaggio del pianeta Venere nel segno dello Scorpione insieme alla Luna, ed entrambi in amore garantiranno momenti d'oro. Per il Leone potrebbero spuntare alcuni piccoli malintesi con il partner, così come per il Toro, mentre Gemelli continuerà a raggiungere buone prestazioni sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend, dall'11 al 12 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 settembre 2021 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che tenderà finalmente a cambiare nel corso del prossimo weekend.

Venere e Luna non saranno più sfavorevoli, il che significa che inizierete a recuperare in ambito amoroso. Nulla di nuovo sul fronte lavorativo, ma quello che saprete fare lo farete abbastanza bene. Voto - 7️⃣

Toro: cielo che purtroppo per voi tornerà ad essere cupo secondo l'oroscopo del fine settimana. Luna e Venere di colpo diventeranno negativi, e in amore il vostro rapporto non brillerà come un tempo. Settore professionale nel complesso stabile, ma non aspettatevi grandi risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che continua a brillare nonostante questo cielo che cambia, segno che la vostra relazione è forte e stabile, e in grado di reggersi sulle proprie gambe. Sul fronte professionale continuerete a sentirvi a vostro agio grazie ad astri favorevoli come Giove, e sarete in grado di raggiungere ottimi risultati dalle vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un weekend che spezza questo vostro malessere secondo l'oroscopo, considerato che verranno Venere e Luna a darvi soccorso. Finalmente la situazione è destinata a migliorare, e anche in fretta se non commettete più errori. Settore professionale che vedrà ancora alti e bassi, ma ci state lavorando per provare a ottenere di più.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Voto - 8️⃣

Leone: oroscopo del prossimo weekend sicuramente non all'altezza delle aspettative. In amore potreste chiedere un po’ troppo dalla vostra relazione di coppia, cose che al momento il partner non può darvi. Un po’ meglio nel lavoro, anche se sarà necessario per voi provare a fare ulteriori passi in avanti. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che si rinnova a vostro favore per voi nativi del segno.

L'arrivo di Venere in Scorpione favorirà i sentimenti, rendendo le vostre storie d'amore più affascinanti e romantiche. Nel lavoro avrete sempre le giuste intuizioni, capendo subito da che parte si dirigeranno i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che rimane splendente per voi nativi del segno. Il vostro modo di essere romantici sarà ancora davvero efficace, dunque non esitate, soprattutto i nati nella prima decade. Nel lavoro Mercurio in congiunzione porta idee nuove, e voi non vedrete l'ora di metterle in pratica. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo del fine settimana che vedrà il vostro quadro astrale arricchirsi di Venere e della Luna, che dal punto di vista sentimentale promettono grandi momenti tutti da vivere insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro tenete a bada quel desiderio di dominio. Non siete ancora nella posizione più adatta per imporre le vostre idee. Voto - 7️⃣

Sagittario: un quadro astrale tutto sommato continua a essere positivo per voi nativi del segno. Il vostro rapporto sarà abbastanza tranquillo, quanto basta per portare avanti serenamente il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro non avrete nulla da lamentarvi finché i vostri progetti procedono come previsto. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che finalmente giocano a vostro favore secondo l'oroscopo del prossimo weekend. Certo, dovrete ancora fare tanta strada prima di riprendere in mano la vostra vita sentimentale, l'importante però è che riusciate a tornare verso la normalità.

Per quanto riguarda il lavoro servirà il giusto approccio con determinati progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: un fine settimana che potrebbe presentare qualche ostacolo in amore ora che Venere si trova in quadratura. A peggiorare la situazione ci sarà anche la Luna quadrata, per cui attenti a non causare litigi inutili. Tutto bene invece nel lavoro, grazie a Giove, Saturno e Mercurio al vostro servizio, che continuano a darvi una mano con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: si apre un periodo decisamente romantico per voi nativi del segno. Questo fine settimana sarà l'ideale per iniziare a dedicare maggior tempo e impegno verso la vostra vita sentimentale e intensificarla, ora che Venere e Luna si trovano in ottima posizione. In ambito professionale potrebbe arrivare qualche soddisfazione, che vi spingerà a impegnarvi di più. Voto - 8️⃣