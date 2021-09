L'Oroscopo del 2 settembre si svolgerà sotto la Luna in Cancro in fase calante. Per molti segni zodiacali si prospetta un giovedì carico di energie e di entusiasmo, ma non per tutti sarà così. C'è chi dovrà uscire per sistemare alcune questioni pratiche e burocratiche, chi dovrà occuparsi di faccende domestiche o della famiglia, e c'è chi sarà impegnato in una situazione economica. Spazio anche ai sentimenti, con la Luna che accentua l'empatia e la comprensione verso il prossimo. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata, ricordando che a fine articolo è possibile consultare la posizione in classifica del proprio segno.

Previsioni astrologiche 2 settembre, oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - In famiglia c’è chi si sta occupando di un caro che sta poco bene. Non è facile sbarcare il lunario di questi tempi, ma con un piano ben dettagliato riuscirete a cavarvela alla grande. Prendetevi del tempo in questa giornata per sistemare i conti e tagliare le spese superflue. Considerate l’idea di cambiare mestiere o di trovarne un altro a part-time.

Toro - Ci saranno delle importanti questioni da affrontare. Chi è solo potrebbe incontrare qualcuno di speciale oppure accettare un certo invito. Non date nessuno per scontato dato che l’amore può sbocciare ovunque, in ufficio, a scuola, sul bus, in treno oppure in coda al supermercato.

Chi è impegnato ed ha dei figli, si ritroverà a fare spese scolastiche assieme a loro.

Gemelli - In queste 24 ore vi ritroverete a trascorrere del tempo fuori casa e qualche nativo di questo segno fornirà del supporto ad una persona cara. Sono previste delle novità che potrebbero non corrispondere ai piani da voi fatti. Ad ogni modo cercate di non abbattervi e guardate al futuro in modo positivo.

Circondatevi dell'energia di una persona carica di sprint ed evitate coloro che sono pessimisti e non valgono niente.

Cancro - Con la Luna nel segno sarete più forti che mai. Ed ecco che avrete una giornata carica di sprint, in cui prendere il toro per le corna e ottenere riscontri notevoli. Sono previste uscite per questioni economiche e strettamente personali.

Qualcuno si recherà a fare la spesa mentre altri potrebbero essere indaffarati in banca/posta oppure in un ufficio pubblico. Tutto andrà a gonfie vele, vi sentirete baciati dalla fortuna e le vostre capacità dialettiche risulteranno impeccabili.

L'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Siete reduci da una settimana molto stressante, avete corso una sorta di maratona e ora ne pagherete le conseguenze. Evitate di preoccuparvi, i problemi vanno risolti quando ci sono e non quando non ci sono. Ultimamente dormite poco e male, forse soffrite di insonnia o di cefalee e potrebbe essere necessaria una visita medica.

Vergine - Giornata perfetta per fare il punto della situazione e rivedere determinate questioni.

In famiglia evitate di disquisire su argomenti scottanti come il patrimonio, l’eredità, l’intelligenza di chicchessia. Fareste bene a farvi gli affari vostri e a non immischiarvi. Serate in compagnia di un bel libro o di un film emozionante, magari in compagnia di una persona cara.

Bilancia - Aspettatevi una giornata interessante soprattutto perché sprigionerete un fascino ammaliante. Nel lavoro stanno per emergere delle opportunità ghiotte, destinate a stravolgere la vita e il portafoglio in positivo. L'autunno che verrà sarà diverso da quello dello scorso anno, le previsioni di settembre parlano di sorprese a fine mese.

Scorpione - Coloro che hanno avuto una difficile settimana o che magari hanno litigato con una persona cara, otterranno un chiarimento e il sereno tornerà.

Evitate di accettare ulteriori compiti, avete già fin troppe responsabilità. Qualcosa di interessante sta per scuotere il vostro ambiente, preparatevi!

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Una persona che conoscete da molti anni vi riferirà una certa informazione che potrebbe lasciarvi a bocca aperta. Sono previste uscite in queste 24 ore, specialmente nella prima parte della giornata. Chi è in coppia dovrà cercare di dare ampio spazio non solo alla passione ma anche alla comprensione.

Capricorno - La Luna in Cancro vi darà parecchio filo da torcere, perciò delle cose potrebbero andare storto. Siete un segno chiuso e discreto, non amate divulgare ai quattro venti i vostri fatti privati, cercate di fare attenzione ad una persona invadente che vorrebbe farsi gli affari vostri.

In amore è bene rispettare i rispettivi spazi, onde evitare litigi frequenti.

Acquario - Giornata incentrata sul lavoro, sullo studio oppure sulle faccende domestiche. Non potrete più rimandare e questo rischierà di farvi affannare. Siete soliti procrastinare, per tale ragione vi ritroverete a trascorrere 24 ore faticose. Attenzione alla guida.

Pesci - Avere la Luna in un segno d'acqua vi aiuterà a porvi le domande giuste, ma potrebbe non agevolarvi nelle questioni pratiche. In queste 24 ore avrete voglia di starvene per conto vostro e ripensare a ciò che avete trascorso durante l'estate. In casa tendete a occuparvi di ogni cosa e questo vi è venuto a noia, ma in giornata avrete modo di farvi aiutare oppure di semplificarvi i compiti acquistando l'ultimo ritrovato tecnologico!

La classifica astrale

Cancro 1°

Bilancia 2°

Vergine 3°

Scorpione 4°

Pesci 5°

Gemelli 6°

Ariete 7°

Sagittario 8°

Toro 9°

Leone 10°

Acquario 11°

Capricorno 12°