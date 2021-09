Secondo l'oroscopo del 2 settembre, i Pesci potranno riprendere in mano la propria vita. Gli Ariete vivranno alti e bassi, mentre i Leone devono essere meno orgogliosi.

Oroscopo ultimi segni

12° in classifica Ariete: gli alti e bassi sono all'ordine del giorno. Cercate di non lasciarvi abbattere dai piccoli rifiuti. Anche in campo sentimentale è probabile che dobbiate fare i conti con un cambiamento inaspettato.

11° Toro: importanti risvolti sul fronte professionale. Attenzione se ricoprite ruoli di leadership perché potreste trovarvi con le spalle al muro.

Questo non è il momento di tirarsi indietro.

10° Gemelli: giornata un po' incerta. L'Oroscopo del giorno 2 settembre denota una mattinata piuttosto agitata. Oggi non siete al top della vostra forma fisica, pertanto, è opportuno fare una ricognizione generale. In amore non arrendetevi.

9° Bilancia: se avete avuto discussioni di recente, cercate di non peggiorare la situazione mostrandovi orgogliosi e mantenendo il punto. In campo professionale ci sono delle opportunità, ma dovrete essere bravi voi a coglierle.

Previsioni astrali 2 settembre posizioni centrali

8° in classifica Acquario: gli impegni sono parecchi, pertanto, potreste cominciare a sentirvi un po' stanchi. Chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma qualcosa di necessario talvolta.

In amore siate più generosi.

7° Leone: le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 settembre vi invitano a mettere da parte l'orgoglio e, soprattutto, il rancore. Se state attraversando un momento complicato, non tirate troppo la corda e lasciate che le cose seguano il loro corso.

6° Vergine: buon momento per cominciare una nuova relazione.

Le stelle sono dalla vostra parte per quanto riguarda l'amore. Tentare la fortuna in questo periodo potrebbe rivelarsi una scelta alquanto astuta.

5° Scorpione: oggi sarà un giorno di ripresa rispetto a quelli appena trascorsi. Sia dal punto di vista fisico, sia psicologico vi sentirete meglio e più in pace con voi stessi. Se dovete chiudere una situazione, fatelo al più presto, inutile temporeggiare invano.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Capricorno: giornata piena di cose da fare sul lavoro. Cercate di organizzare al meglio il vostro tempo, specie, quello libero, e non trascurate le persone che amate. Sorprese in arrivo in amore.

3° Sagittario: se state lavorando ad un progetto importante sappiate che presto sarete in grado di realizzare tutti i vostri obiettivi. Cercate di mantenere alta la concentrazione e, soprattutto, la calma.

2° Cancro: le stelle sono dalla vostra parte, pertanto, l'oroscopo del 2 settembre vi invita a farvi avanti. Non risparmiatevi e non precludetevi dei momenti di piacere per paura. Sul lavoro, invece, settembre sarà un mese pieno di novità.

1° Pesci: prima posizione per i nati sotto questo segno, che a partire da oggi potranno lasciarsi il passato alle spalle.

State gradualmente andando verso nuovi orizzonti, pertanto, non guardatevi più alle spalle, ma solo al vostro futuro.