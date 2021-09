Le previsioni zodiacali di giovedì, 2 settembre 2021, sono pronte a svelare come sarà la giornata di domani per i segni della prima sestina. In analisi dunque i soli simboli astrali appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di sapere se il vostro segno rientri tra quelli considerati al "top"? Senz'altro, a far ben sperare specialmente sul lato sentimentale, la presenza di una meravigliosa Luna in Cancro, nel frangente in trigono a Nettuno ed in doppio sestile a Urano in Toro e Marte in Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 2 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Toro, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 2 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 2 settembre al segno dell'Ariete indica che partirà abbastanza negativamente questa parte del mese appena iniziata, con un giovedì giudicato con un pessimo "ko". In amore, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi di vostra competenza, scontri all'ordine del giorno metteranno in difficoltà alcuni rapporti. In amore, di fronte a un imprevisto la lucidità farà cilecca e voi potreste perdere il lume della ragione, tanto che alla fine quello che all'apparenza sembrerà un sasso si trasformerà in montagna!

Così con la luna di traverso, ogni pretesto sarà buono per discutere, rivangando faccende ormai datate. Fate chiarezza in ogni questione con il partner, ma non siate troppo rigidi: calmatevi! Single, sarà difficile la giornata per il vostro segno: la sfera affettiva non parte e non riesce a riscaldare i vostri cuori. Sarà dunque facile che il morale non sia alle stelle.

È probabile che scattiate più del solito, che pretendiate l'impossibile da tutti, rallentate i ritmi, perché potreste andare soggetti a dolori e bruciori di stomaco per lo stress. Nel lavoro, avrete molte idee ma ne concretizzerete poche. Vi renderete conto che a livello economico avete fatto dei passi più lunghi della gamba.

Toro: ★★★★. Giornata in prospettiva poco impegnativa, certamente in grado di dare tranquillità a questa parte della settimana. Ci sono le premesse per un impegno costruttivo, ma l'eventuale progetto richiederà tempo e riflessione soprattutto nel trovare soluzioni adeguate. Giocate d'anticipo in eventuali situazioni promettenti. In campo sentimentale, il cuore vi batterà forte in quanto avrete la possibilità di stare insieme a tutta la famiglia: trascorrerete così un piacevole giovedì, dove riscoprirete la bellezza di ciò che avete sempre avuto intorno. Sarete in vena di stuzzicare il partner e lo coinvolgerete in qualche attività insolita. Single, il cielo avrà il potere di addolcire i sentimenti, mettendo casa e famiglia al primo posto dei vostri interessi.

Per qualche nativo un parente in difficoltà, forse bisognoso di dialogo e compagnia potrebbe trovare in voi il suo angelo custode. Nel lavoro, potrete contare sulla complicità del cielo, capace di aiutare a trovare nuove strade: magnifiche collaborazioni. Valorizzate il vostro prestigio potenziando la carriera.

Gemelli: ★★★★★. La parte della settimana sotto analisi quest'oggi annuncia un periodo certamente da vivere in grande stile. Cercate di non agire in modo impulsivo o troppo esagerato, evitando soprattutto i soliti errori. In amore, il cielo sarà risolutivo su alcuni fronti, ottenendo così senza grossi sforzi ciò che desiderate. L'intesa con la persona amata sarà caratterizzata da sguardi e comprensione profondi: trascorrerete una splendida serata in compagnia delle persone amate.

Single, le stelle sosterranno progetti e iniziative. Vi attende un ottimo giorno, sempre a patto di lasciare che le cose vadano per il loro verso. Anche il divertimento sarà garantito ed a portata di mano. Grande determinazione nelle faccende pratiche, dove convoglierete tutte le vostre energie. Per molti sarà una serata "da film", in compagnia di amici, famigliari o in solitaria: l'importante è essere sereni e rilassati lasciando per un po' ogni eventuale problema fuori della porta di casa. Nel lavoro, ottima questa giornata per la vostra crescita professionale. Sia dal punto di vista delle mansioni che da quelle economiche saranno favoriti proposte e progetti.

Oroscopo e stelle di giovedì 2 settembre

Cancro: ★★★★★. Giornata numero due di questo mese di settembre valutata con le cinque stelline indicanti un periodo top. Quindi, una buona giornata secondo l'oroscopo, soprattutto per i tanti nativi stufi di questo periodo stressante. Non mancherà l'occasione per portare a termine un progetto (forse a base sentimentale) ritenuto a ragione molto importante. Per i sentimenti infatti, le stelle assicurano un giorno splendido per coloro che desiderassero trascorrere il periodo in una località turistica. Specialmente a quelli che sono ancora in ferie, beatamente in giro a divertirsi con partner e figli al seguito, diciamo loro di godere appieno di questi ultimi scampoli di estate: presto tutto sarà un dolce ricordo accompagnato da struggenti sospiri.

Intanto, andrà tutto per il meglio a coloro i quali hanno un'unione di coppia poggiata su basi stabili. La dissonanza di Venere potrebbe perfino funzionare come stimolo per ascoltare i sussurri dei propri sentimenti. Single, entusiasmo e voglia di fare vi daranno la spinta per uscire, fare spese, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dalla giornata positiva. I colpi di fulmine colpiranno laddove meno ve l'aspettate: state in campana aprendo il cuore alle novità. Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi: tutto procederà bene.

Leone: ★★★★. La giornata di prossimo arrivo, per tanti Leone, potrebbe iniziare in modo un po' anonimo. A mancare quel guizzo mattutino capace di dare forza e coraggio per iniziare bene il periodo.

La carta del cielo, analizzata dalle attuali predizioni, mostra un discreto Giove in Acquario parzialmente speculare, positivo al 55%. In amore, qualcuno potrebbe raggiungere quella famosa 'pace dei sensi': potrete scandire il vostro tempo come meglio credete e non ci sarà nessuno a disturbarvi. Tutti gli altri carichi di passione potranno invece regalarsi una splendida giornata, tutta rose e fiori, baci, carezze ed emozioni forti, grazie all'amore immenso nei confronti del partner. Single, saranno molti i pianeti che vi infonderanno una bella carica di vitalità o che alimenteranno il desiderio di vivacizzare le relazioni sociali. Avrete così il tempo e le occasioni giuste per divertirvi e realizzare qualcosa di importante per voi.

Per quanto riguarda il periodo, si intravedono momenti appaganti, emozioni piccanti, in particolar modo per chi avrà voglia di farsi tentare da una maliziosa avventura. Nel lavoro, dedicherete tutto il vostro tempo alle cose poco impegnative perché non avrete voglia di dare fondo alle questioni più serie.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 2 settembre, indica una giornata mediamente positiva, valutata in questo caso con le quattro stelle indicanti i periodi normali. In campo sentimentale, le stelle vi faranno entrare in sintonia con le persone che vi stanno vicino: potrete così capire cosa stia realmente passando per i loro pensieri e ricambiare al meglio. L'Astrologia del periodo non rivela grandi sconvolgimenti ma rimanda invece alla ricerca di nuove emozioni da condividere con le persone del cuore.

Single, il cielo vi porterà un'idea originale per trascorrere la serata in modo diverso dal solito: ascoltate il suo suggerimento e spezzate la routine. Se vorrete, riuscirete a coinvolgere amici e parenti nelle vostre iniziative, anche perché sarà un giorno favorevole per fare e anche per disfare cose o situazioni. L'amore in questi giorni invoglia a dare il via a nuovi progetti sentimentali che, in tempi più o meno brevi, daranno tanta soddisfazione. In ambito lavorativo avrete tutto sotto controllo e, avendone la possibilità, coinvolgerete anche qualcuno tra i vostri colleghi più fidati.

