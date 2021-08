Entra dal vivo il nono mese dell'anno e l'Oroscopo della settimana fino a domenica 12 settembre è pronto a snocciolare nel dettaglio che cosa riservano le stelle ai dodici segni zodiacali. Innanzitutto è bene tenere presente l'aspetto astrale che inciderà grossomodo sull'andamento della settimana. Martedì è attesa la Luna Nuova in Vergine. Quando c'è il novilunio ha inizio un nuovo ciclo personale ed è anche il momento favorevole per piantare i semi dei propri sogni/progetti. Fari puntati anche su Venere in Scorpione, che pone in primo piano l'amore e i sentimenti.

Fatta questa premessa, approfondiamo amore, lavoro, salute, soldi, famiglia, sentimenti, ambizioni, benessere e altro ancora attraverso le seguenti previsioni degli astri.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Settimana molto faticosa, ma al contempo emozionante. C'è chi tornerà a lavorare in sede e chi ritroverà facce amiche e conosciute. La vostra vita si espanderà con nuove conoscenze, ma anche con progetti a dir poco eccitanti. Dentro di voi proverete una vasta gamma di sensazioni che vi faranno sentire vivi. Chi accudisce la famiglia e bada alla casa potrebbe trovare un lavoretto extra. Mai come ora dei soldi in più farebbero estremamente comodo. I single avranno le loro occasioni per mettere in movimento il cuore e la testa.

La passione di coppia si farà incandescente ed entro la fine dell'anno potrebbe nascere qualcosa di meraviglioso. Tutto sommato si prevede una settimana complessivamente positiva, condita anche di risate.

Toro - In settimana tutti i nodi potrebbero finalmente venire al pettine. Le stelle parlano di rinnovamenti in atto, a quanto pare vi rimboccherete le maniche per cominciare in ottima maniera l'imminente autunno.

Da lunedì a giovedì avrete un sacco di faccende di cui occuparvi e non potrete tirarvi indietro, ma a partire da venerdì le acque si placheranno. Nel weekend spazio ai sentimenti, alle uscite e alla famiglia. Potrebbero esserci degli imprevisti, ma non mettete il carro davanti ai buoi agendo impulsivamente. Questo è stato un anno pieno di cambiamenti.

C'è una certa persona che vorreste rivedere anche solo per un secondo, ma purtroppo la vita ha preso una piega inattesa.

Gemelli - Settimana decisiva e positiva. Qualcosa di bello busserà alla vostra porta. Dopo una stagione trascorsa a cullarvi nel dolce far niente, godrete di nuove energie e vitalità. Una persona a voi cara, forse un figlio o un'amica, necessiterà del vostro aiuto, ma cercate di non influenzare le sue decisioni finali. Avrete un cielo bellissimo e da sfruttare a tutti i costi. La fortuna vi terrà per mano e non vi mancherà l'ispirazione. Dopo le vicende spiacevoli che vi hanno investito in passato, finalmente volterete pagina e tornerete a nutrire speranze nel domani. Con un Mercurio favorevole avrete modo, fino alla fine di quest'anno, di riorganizzare la vostra vita come più vi piace.

Inoltre, coloro che sono sposati o convivono, esploreranno a fondo i sentimenti, ritrovando l'intimità e l'intesa dei primi tempi.

Cancro - Davanti a voi si profila un cielo di grandi crescite. La Luna Nuova di martedì darà il via a un nuovo inizio, quello che attendevate da sempre. Siccome appartenete a un segno che vive a stretto contatto con la Luna, ne sarete piuttosto influenzati e sensibili. Ed ecco che questa settimana porterà una ventata di freschezza all'interno della vostra vita, mettendo in ordine quel caos interiore che vi accompagna da un po' di tempo. L'amore non andrà trascurato e nel caso in cui la relazione sembri arenata, aggiungete un pizzico di pepe. Rinnovamenti nel look, ma attenzione a non sperperare troppo denaro, specie se avete un mutuo alle spalle!

Previsioni astrologiche 6-12 settembre, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Sono previsti alti e bassi in famiglia o all'interno della sfera lavorativa. Anche se le vacanze sono terminate da parecchio tempo, nella vostra mente vi troverete ancora al mare ad abbronzarvi senza sosta oppure a fare delle intense passeggiate sulla battigia. La Luna Nuova di martedì favorirà i ricambi, perciò dovrete essere forti e mettere da parte la distrazione, la malinconia e il nervoso. Ciò non sarà facile, perché in settimana avrete tanta voglia di rispondere a tono a chiunque vi rivolgerà la parola: non fatelo assolutamente! Chi è disoccupato o in pensione troverà qualcosa da fare. Le stelle parlano di nuovi progetti in dirittura d'arrivo e di una certa notizia che potrebbe costringervi a prendere una certa posizione.

Vergine - Vi aspetta una settimana molto impegnativa, specie sul fronte lavorativo, affaristico o scolastico. Ci sarà del movimento. Qualcuno tornerà a fare il pendolare, altri inizieranno una nuova fase di vita magari in un posto nuovo. Per incrementare le entrate occorrerà ridefinire il proprio tempo e cercare delle soluzioni convenienti senza sacrificare la famiglia, gli amici e i propri hobby. Possibili mal di testa da stress, di tanto in tanto ritagliatevi delle piccole pause. Sarà la settimana giusta per rinnovare il look e sistemare la capigliatura dopo gli eccessi dell'estate. Sole e mare rovinano la chioma, ma anche la pelle, perciò potreste sentirvi più brutti che mai: passerà questa sensazione.

Bilancia - Mercurio nel vostro segno risulterà favorevole, ma dovrete darvi da fare se non vorrete sprecare tale influsso. Siete un segno che necessita continuamente di nuovi stimoli, perché tendete a stufarvi presto. A ogni modo, in questi prossimi giorni il vostro cielo astrale sarà bellissimo, perciò potrete prendere delle iniziative interessanti. Entro la fine dell'anno qualcosa d'importante smuoverà la vostra vita. Per quanto riguarda la sfera lavorativa, in genere non vi soddisfa la busta paga e vorreste ottenere un aumento, ma attenzione a non sobbarcarvi di troppi compiti. Qualcuno tornerà sui banchi oppure rivedrà delle vecchie conoscenze.

Scorpione - Vi aspetta una settimana che partirà lentamente, ma che terminerà con qualche fuoco d'artificio interessante.

Nei primi giorni vi sentirete lenti e nervosi, ma già a metà settimana la ruota comincerà a girare nel verso giusto. Il weekend potrebbe portare novità generali, state in guardia! Qualcuno potrebbe porgervi una critica, ma lo farà a fin di bene, perciò non dovrete arrabbiarvi. Difficoltà anche in amore, specie se c'è qualcosa che non sta andando da tempo, forse vi trovate in una relazione scomoda, ossia piena di ostacoli e incomprensioni. Doppia fatica per chi ha dei figli a cui badare, non è facile essere genitori di questi tempi.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Da tempo una brutta tempesta sembra essersi abbattuta su di voi, non a caso vi sentite piuttosto sfortunati e "sconfitti".

Il novilunio di martedì favorirà le pulizie interiori, ma anche esteriori, perciò approfittatene per fare una bella rinnovata generale. Non permettete alle vostre paure di lasciarvi scappare delle occasioni ghiotte, anzi, siate un pizzico spontanei e mettetevi in gioco. C'è qualche coppia sposata o convivente che non si ama più, ma che non si separa per via dei figli o per semplice abitudine. A ogni modo, la settimana permetterà di prendere una definitiva posizione, aprendovi nuovi sbocchi che vi faranno tornare a respirare come un tempo.

Capricorno - Settimana complessivamente positiva, finalmente! Il vostro è un segno che non si ferma all'apparenza, perciò spesso tendete a incappare nei guai.

Nei prossimi giorni avrete delle spinose situazioni da affrontare, ma grazie alla vostra caparbietà e resilienza riuscirete a trarre grande vantaggio da tutto ciò. Nel weekend vi sentirete spiritualmente sollevati, inoltre avrete modo di riprendervi dagli affanni di questa prima fetta di settembre. Non è stato facile riprendere in mano il solito tran tran, ma le stelle rivelano che state entrando nella giusta prospettiva. Rispetto al passato non siete disposti a farvi mettere all'angolo e siete decisamente intenzionati a farvi notare. Possibili imprevisti o ritardi dei mezzi di trasporto pubblici. Qualcuno si recherà in banca/posta per effettuare delle transazioni economiche di una certa importanza.

Acquario - Da tempo desiderate ricominciare da capo, ma sembra esserci un impedimento all'interno della vostra vita. A ogni modo, le stelle prevedono una ventata di aggiornamenti che si applicheranno a partire da questa settimana. Prossimamente potrete avanzare proposte, dichiararvi, esaudire i vostri desideri personali, concludere l'acquisto di quella casa che vi piace tanto. Aspettatevi delle sorprendenti chiamate o messaggi. Potreste risentire o rivedere una persona che non vedete da molto tempo. In settimana tornerete a frequentare quei posti che vi stanno a cuore. I più giovani detestano la scuola e gli studi, ma forse è perché il percorso scelto non gli interessa più di tanto. Non è mai troppo tardi per cambiare, perché nella vita conta moltissimo riuscire a trovare la propria strada.

Pesci - Rivoluzioni in atto in questa settimana, che potrebbe portare finalmente una lieta notizia. Qualcuno dovrà sottoporsi a un intervento, un esame o forse un colloquio, le stelle vi vedono seriamente impegnati. Qualcosa si paleserà entro la fine dell'anno, sono in atto delle trasformazioni. Lunedì sarete determinati a seguire una dieta, ma evitate le improvvisazioni. Una sana alimentazione e del movimento vi faranno più che bene, ma non trascurate l'importanza della mente. L'amore di coppia, specie per chi sta insieme da poco meno di tre anni, sta per prendere una piega interessante. Sarete pronti per una convivenza, un viaggio, un matrimonio o per una promozione lavorativa. Soldi in entrata, ma anche in uscita!