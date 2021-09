Le previsioni zodiacali di martedì, 7 settembre 2021, sono pronte a regalare soddisfazioni e speranze ad alcuni simboli dello zodiaco prescelti dalle stelle. Ansiosi di sapere quali saranno i segni fortunati del giorno? L'Astrologia di martedì indica che a poter contare sul massimo aiuto da parte delle stelle, tra i sei simboli sotto analisi in questo frangente, oltre allo scontatissimo segno dei Gemelli in questo contesto al 'top del giorno', saranno Ariete e Vergine, entrambi considerati in periodo da cinque stelle. La giornata porterà un pizzico di buona positività anche agli amici nativi del Toro, classificati a quattro stelle nelle attuali previsioni.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 7 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli

2° posto - ★★★★★: Ariete, Vergine;

3° posto - ★★★★: Toro;

4° posto - ★★★: Cancro;

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 7 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 7 settembre al segno dell'Ariete sottolinea l'ottimo periodo in cui a dominare sarà la buona sorte, la passione e la piena voglia di vivere. A dare interesse e spessore alla giornata, la Luna presente nel segno della Vergine. In amore, avrete una gran voglia di fare; potreste così decidere di sistemare casa e giardino perché è da tanto che desiderate farlo.

Intanto non dimenticatevi della vostra metà, perché sapete bene che non può fare a meno delle vostre coccole. In generale regnerà un clima sereno e nulla potrà trasformare il vostro sorriso in una smorfia di tristezza: godetevi questo momento di serenità e approfittate per passare dei momenti in intimità con la vostra metà.

Single, buone notizie in amore: potrebbe trattarsi di un ritorno di fiamma, di un ritrovato amore, oppure una nuova storia in arrivo. In ogni caso vi sentirete davvero felici e pieni di vita e, per questo, riuscirete a trasmettere la vostra energia anche agli altri. Nel lavoro, avete una geometria astrale di grande interesse interpretativo.

Siete in posizione privilegiata, pur non dimenticando in che situazione si trova il mondo: possibilità di riscossa e ripresa.

Toro: ★★★★. Martedì da giocare tutto sulla tranquillità più assoluta. Infatti, non a caso l'andamento del periodo è previsto monotono e legato alla solita routine. In campo sentimentale, il partner vi sorprenderà con la sua dolcezza, con il suo romanticismo; vi stupirà con le sue iniziative, con la sua audacia, con il coraggio di essere sinceri. In alcuni casi chi avete accanto potrebbe perfino mostrarvi il suo aspetto più vulnerabile. Single, fate spazio alle cose importanti: sentimenti, contatti, nuove filosofie di vita. In amore affilate le armi della seduzione, quelle naturali e quelle artificiali: dal make-up più sofisticato all'abbigliamento seducente, alle movenze raffinate.

Anche voi, a volte, avete bisogno di conferme al vostro fascino che, in questi giorni, non vi manca: pronti a mostrare il vostro splendido lato interiore? Nel lavoro, un'opportunità per concludere un buon affare potrebbe essere dietro l'angolo, come la prospettiva di incrementare in qualche modo le vostre entrate, i vostri guadagni.

Gemelli: 'top del giorno'. Partirà magnificamente questo secondo giorno della settimana. In generale vi aspetta una giornata davvero 'gustosa'. La vostra capacità di affascinare chiunque vi capiti a tiro potrebbe regalare una meravigliosa sorpresa a fine pomeriggio o in serata. In amore, il periodo in esame vi donerà tutte le risorse necessarie per trasformare una giornata comune in un'occasione straordinaria per la vostra vita.

Riuscirete a coinvolgere facilmente il vostro partner in nuovi progetti e comprendere meglio i suoi desideri, anche con un semplice sguardo. Perché, e lo sapete bene, quando volete sapete essere molto dolci, persuasivi e sensuali. Single, in questa giornata potrete contare sulla vostra determinazione per qualsiasi questione da affrontare. Il vostro successo in amore forse non sarà deciso oggi, ma potrebbe nascere qualcosa di importante. Sarebbe il caso di approfittarne, anche perché la fortuna, passato il momento, potrebbe bussare di nuovo alla porta in tempi abbastanza dilungati. Nel lavoro, porrete le basi per un nuovo investimento su cui dovrete lavorare con una costanza assoluta.

Oroscopo e stelle di martedì 7 settembre

Cancro: ★★★. Un martedì da buttare 'alle ortiche'? No di certo! Ok per la giornata monotona e poco reattiva, classificata con il 'sottotono', ma da qui a demonizzarla ce ne passa... Se non altro, perché l'Astrologia applicata al vostro segno vi invita assolutamente a non mollare: se proprio doveste trovarvi in seria difficoltà, sarà da prediligere la prima mattinata, molto efficace nella risoluzione di situazioni sotto stress. Per i sentimenti, se siete in disaccordo con il partner potrete chiarire con calma e buonsenso il malinteso. Grazie al clima di comprensione che aleggia in questi giorni, ritrovando la complicità di un tempo potreste riscoprire il piacere di una conversazione tranquilla.

Single, decisamente in difficoltà le attività in famiglia: mettete in preventivo blocchi, incomprensioni, rallentamenti, complicazioni. Ma nonostante i diverbi in serata avrete la possibilità di svoltare, di approfondire il dialogo e ritrovare la sintonia. Nel lavoro, dovrete cercare di stare un poco a testa bassa e non dare corda a chi facesse del tutto per farvi commettere un passo falso.

Leone: ★★. Si presume sia un periodo abbastanza stagnante: tra incombenze da portare a fine, svariate esigenze familiari e personaggi assillanti, alla fine a rimetterci sarà il vostro fegato! L'oroscopo di domani 7 settembre consiglia in questi casi di lasciarsi beatamente andare: ogni tanto farsi trasportare dalla corrente fa bene al cuore e rilassa la mente.

In amore, giornata controvoglia: contro di voi remano le stelle, segnale di caos in casa e con il partner: datevi da fare nel sistemare quello che non va o non soddisfa la vita di coppia. Ammettetelo, non siete sempre fiduciosi nei confronti della persona amata: potrebbe rimanere sulle sue, quindi cercate insieme un'accordo su tutte le esigenze della famiglia. Single, potreste incontrare una persona con la quale avete qualcosa in comune, sempre se non ve la farete scappare come fate di solito. Infatti ci sono dei giorni in cui tornate a casa tristi e delusi perché la comunicazione con gli altri non funziona. Nel lavoro, fareste meglio a tenere i piedi ben saldi a terra e programmare un poco alla volta le cose da fare.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 7 settembre, vede nella Luna attualmente presente nel segno la vostra forza e la vostra energia. In campo sentimentale, l'Astro d'Argento vi rende particolarmente sensibili e intuitivi, capaci di cogliere i segnali che qualcuno tenta di mandare senza parlare né agire concretamente. Approfittatene di queste vostre doti per trovare un punto d'incontro col partner e per renderlo felice. Single, fate ordine intorno a voi: sbarazzatevi di cose inutili per occuparvi del vostro bersaglio principale. La vostra vita sociale ha bisogno di una significativa svolta. Così, oltre a ritagliarvi del tempo per voi stessi, potete cogliere ogni occasione per legare nuove amicizie o rinnovare quelle di vecchia data.

Nel lavoro, se con i cambiamenti in corso nel settore lavorativo pensate di avere qualche miglioramento, non esitate a puntare sempre più in alto. Prossimamente le novità per voi nativi saranno numerose e soprattutto vantaggiose.

