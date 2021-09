Per la settimana fra il 6 e il 12 settembre 2021, l’Oroscopo prevede il contributo di Marte per i segni di terra, specialmente per la Vergine, le energie per questo segno aumenteranno a dismisura. Mentre per il Sagittario ci sarà molta stanchezza in accumulo. Venere e Mercurio saranno dalla parte della Bilancia, regalando ai nati del segno una settimana fra le migliori del mese. Il Capricorno e lo Scorpione saranno particolarmente fortunati.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo della settimana: Vergine al primo posto

1° Vergine: per il segno si prospetta una settimana molto fortunata, ricca di situazioni affaristiche eccellenti e con la prospettiva di vedere crescere esponenzialmente la vostra carriera. Le energie di Marte contribuiranno a farvi sentire sempre attivi, mentre Venere nel weekend accrescerà la fortuna rendendovi al massimo della forma, secondo l’oroscopo.

2° Bilancia: avrete molti pianeti dalla vostra parte come Venere per gran parte della settimana e Mercurio che vi regalerà tanta comunicazioni e soddisfazioni a livello lavorativo. Finalmente avrete un giro di vite significativo sul lavoro e una sintonia e fortuna a livello amoroso che secondo l’oroscopo potrebbero essere molto durature.

3° Scorpione: la fortuna che Venere vi porterà sarà fra le migliori del mese, e probabilmente vi porterà un progetto sostanzioso che potrebbe essere determinante per le vostre finanze. L’oroscopo prevede anche una complicità di coppia che sicuramente porterà tanto romanticismo. Il weekend potrebbe migliorare la vostra relazione dal punto di vista anche passionale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

4° Pesci: sicuramente sul lavoro questa Venere vi darà i presupposti per avere molta fortuna sul lavoro e nei progetti personali, ma si apriranno le porte anche per l’amore e per gli incontri in generale, sia che riguardi una bella amicizia che una potenziale relazione amorosa. Fate attenzione a questo Marte in opposizione.

Alti e bassi per Ariete

5° Cancro: finalmente si apriranno nuovi scenari per la questione amorosa. Sicuramente gli incontri saranno molto produttivi per crescere anche personalmente, mentre per i rapporti all’interno della squadra lavorativa per il momento potrebbero non decollare. Dovrete impegnarvi di più per remare contro la sorte. È complessivamente un periodo di rinnovamento.

6° Ariete: nel complesso questa sarà una settimana fatta sostanzialmente di alti e bassi, alternati con l’incedere del pianeta Venere verso una posizione più favorevole. Ci saranno meno conflitti e più comprensione nelle prime giornate, però il nervosismo delle successive potrebbe creare qualche piccola incomprensione.

Sul lavoro avrete qualche piccolo intoppo causato da una divergenza di intenti fra colleghi.

7° Sagittario: purtroppo Marte vi darà poche energie, e vi farà sentire abbastanza spossati. Quindi sul lavoro potreste sentire uno stress molto accentuato, ma la fortuna di questo Venere potrebbe essere di aiuto in alcune faccende sia di cuore che riguardanti l’aspetto professionale. Per il momento avrete soltanto bisogno di riposo.

8° Capricorno: avrete a disposizione la fortuna di Venere che potrebbe farvi ridimensionare l’aspetto amoroso in meglio. Evitate di lavorare in squadra in questo momento, perché Mercurio sfavorevole vi potrebbe mettere alla prova. Organizzare il vostro lavoro per conto proprio potrebbe essere una opzione che incentiverà la riuscita di un progetto.

Toro sereno

9° Toro: per il momento non ci saranno i presupposti adatti per poter rendere la vostra relazione di stampo amoroso più serena, perché questo Venere in opposizione potrebbe persistere a lungo e creare degli scompensi nella coppia. Dovrete necessariamente riflettere su determinate scelte passate, secondo l’oroscopo.

10° Gemelli: avrete una situazione lavorativa che vi spingerà a cercare riposo di più del solito, ad avvertire più frequentemente segnali di stanchezza e a porre rimedio per lo stress incombente. Avrete qualche ostacolo sul lavoro nelle due giornate centrali della settimana, mentre nel weekend avrete assolutamente bisogno di staccare la spina.

11° Acquario: purtroppo in amore andrete incontro a litigi e incomprensioni, che probabilmente non si risolveranno in fretta e dunque potrebbero portarvi ad una forte nostalgia.

Dovrete prestare alla vostra concentrazione che sta sensibilmente calando, anche se riprenderà in modo più tenace nel fine settimana, secondo l’oroscopo.

12° Leone: purtroppo sarà una settimana in cui potrebbe nascere qualche dissenso, o in famiglia o nelle relazioni amorose. Venere a vostro sfavore vi renderà anche il rapporto più sciolto abbastanza difficoltoso, però nel weekend l’oroscopo prospetta un miglioramento sotto molti aspetti.