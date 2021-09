Per la prossima settimana l'Oroscopo prevede diversi cambiamenti. La Luna nuova in Vergine il 6 settembre invoglierà tutti a ripartire da zero, facendogli stilare una lista di obiettivi da raggiungere. Anche Mercurio, pianeta della comunicazione, si muoverà nel segno della Bilancia, rendendo tutti più diplomatici e aperti al dialogo. Le novità dell'oroscopo della settimana dal 6 al 12 settembre non si fermano qui. Nella giornata del 10, infatti, assisteremo al passaggio di Venere nel segno dello Scorpione e le cose si faranno molto più intense sul piano amoroso.

Oroscopo della settimana 6-12 settembre per i segni di Fuoco

Ariete: nutrire rancore verso il passato farà soltanto del male a voi stessi e alla relazione. Avete degli atteggiamenti che allontanano il partner e tengono a distanza ogni possibile nuovo amore. Cercate di moderare la vostra aggressività e il vostro malumore. A lavoro rimarrete sorpresi dalla vostra produttività, ma occhio a non rispondere male a capi e colleghi. Ancora una volta vi toccherà rivedere il vostro modo di fare: siete troppo bruschi.

Leone: l'oroscopo della settimana è incoraggiante in tutti i settori. La vostra spontaneità e il vostro buon umore conquisteranno tutti. A lavoro andrete d'accordo con i colleghi e in amore riuscirete a lasciarvi andare ancor di più.

La sincerità ripaga sempre, non abbiate paura di dare un'opinione onesta a chi ve la chiede.

Sagittario: le stelle vi consigliano di rallentare un po'. La fretta è cattiva consigliera: non datele ascolto, soprattutto a lavoro. L'impazienza potrebbe portarvi a fare errori pesanti. Anche in amore cercare di trovare un punto d'incontro con il partner, ciò che conta è che entrambi siate disposti a scendere a compromessi.

Previsioni per i segni d'Aria: oroscopo della settimana 6-12 settembre

Gemelli: la prossima settimana metterà a dura prova la vostra pazienza. Un episodio a lavoro richiederà freddezza e autocontrollo. Fate valere i vostri diritti senza fomentare pettegolezzi e discussioni. In amore si prevedono disaccordi e battibecchi, ma sarà bello fare pace.

Bilancia: le previsioni della prossima settimana vi vedono in forma smagliante e con una gran voglia di darvi da fare. Vi si presenterà un'opportunità dietro l'altra; sarà difficile restare al passo con così tanti cambiamenti, ma poco a poco ce la farete. Il consiglio degli astri? Non perdete tempo dietro alle provocazioni.

Acquario: non risolverete i vostri problemi prendendovela con chi vi sta intorno. L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 settembre consiglia calma e risolutezza. Vi sembrerà di dover affrontare una nuova sfida ogni giorno e che tutti mettano in discussione le vostre competenze. Non è così, siete solo sotto stress!